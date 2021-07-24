Верес - Колос. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 24.07.2021

Это будет попытка номер два для "Вереса" найти счастье в Премьер-лиге. В прошлый раз всё получилось как-то очень тупо и при помощи "Львова", который всё следующее время и до сих пор продолжает выступления в УПЛ, в то время как народному клубу во второй раз пришлось идти наверх со дна украинского профессионального футбола. У "Колоса" в нынешнем сезоне будет своя попытка номер два, но касается она еврокубков. Думается, именно мысли о Лиге конференций сейчас куда больше занимают Руслана Костышина. Однако вряд ли из-за этого он будет выставлять на игры чемпионата резерв. Тем более, до стартового международного поединка этим летом время ещё есть.

"Верес" - "Колос"

Vbet-лига. 1-й тур

24 июля. Луцк. Стадион: "Авангард". Начало в 17:00

Главный арбитр - Дмитрий Панчишин

Ассистенты: Ярослав Трехлиб и Владимир Жарый

Трансляция на ТВ - "Футбол 2"

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"Верес": кадровые новости и ориентировочный состав

Коллектив из Ровно практически никого не отпустил во время летнего антракта, но подписал нескольких игроков с опытом игр в УПЛ плюс молдованина Гечева. Что-то подсказывает, что с первых туров Юрий Вирт будет делать ставку на игроков, которые выигрывали "золото" Первой лиги. Из новичков в старте, например, может быть Евгений Пасич, который как раз выходил на поле с первых минут в генеральной репетиции старта сезона - спарринге против "Десны".

Ориентировочный состав "Вереса" (слева - направо): Когут - Немчанинов, Мирошник, Гончаренко, Солдат - Г.Пасич, Кучеров, Полюлях, Е.Пасич - Сергийчук, Гегедош

"Колос": кадровые новости и ориентировочный состав

Ротация в "Колосе" летом была значительно обширнее, чем у его ближайшего соперника. Причём, несколько игроков - это потеря. С этого матча (не считая сборы) Руслан Костышин не сможет рассчитывать на Антюха, Ореховского, Кравченко и Смирного. Остальные игроки, которые ушли из команды, в целом, отыгрывали второстепенную роль. Учитывая, что у "Колоса" есть проблемы с правым защитником, не исключено, что команда перейдёт на игру в три центрбека. Такой мы видели команду в нескольких играх прошлого сезона.

Ориентировочный состав "Колоса" (слева - направо): Маханьков - Золотов, Петров, Новак, Павловец - Милько - Сакив, Богданов, Нуриев, Чурко - Сичинава.

Статистика команд

Ровенская команда летом провела два выездных сбора. Первый из них был во Львове и области, а затем перебрались в Киев. В общий сложности "красно-чёрные" провели семь спаррингов и показали один из худших процент побед на сборах, выиграв только две игры из семи. Что интересно, такие же показатели у "Колоса". Две победы на сборах были над представителями Второй лиги: львовскими "Карпатами" и ЛНЗ. Проигрывали - "Львову", "Агробизнесу", "Руху" и "Десне".

29.06.2021 "Верес" Ровно - "Волынь" 0:0

02.07.2021 "Верес" Ровно - ФК "Львов" 1:2

07.07.2021 "Верес" Ровно - "Агробизнес" 0:1

10.07.2021 "Верес" Ровно - "Карпаты" (Львов) 2:1

11.07.2021 "Верес" Ровно - "Рух" (Львов) 0:1

15.07.2021 "Верес" Ровно - ЛНЗ (Черкассы) 2:1

18.07.2021 "Верес" Ровно - "Десна" Чернигов 0:2

Ковалёвцы также решили не оставаться на месте и немного поколесили по Украине. Первая остановка была в Полтаве, а второй выездной сбор "Колос" провёл на родине главного тренера Руслана Костышина. В общей сложности, как и у "Вереса", проведено семь контрольных игр. Победы были над представителями УПЛ: "Александрией" и "Львовом". Проигрывали намного чаще: "Ингульцу", "Рубикону", "Левому Берегу" и "Подолью".

25.06.2021 "Колос" Ковалевка - "Ингулец" 0:2

02.07.2021 "Колос" Ковалевка - "Рубикон" Киев 0:2

03.07.2021 "Колос" Ковалевка - "Левый Берег" Киев 0:1

07.07.2021 "Колос" Ковалевка - ФК "Александрия" 2:0

10.07.2021 "Колос" Ковалевка - СК "Днепр-1" 0:0

15.07.2021 "Колос" Ковалевка - ФК "Львов" 2:1

16.07.2021 "Колос" Ковалевка - "Подолье" 2:3

Личные встречи

У команд пока не очень богатая история противостояний и насчитывает всего два сезона. Но, что интересно, до этого игры проходили во всех профессиональных украинских футбольных турнирах кроме УПЛ. Пока преимущество на стороне ковалёвцев, которые выигрывали четырежды при всего одном поражении. Поражение "Колоса" было в Кубке и только в дополнительное время, а играх чемпионата (Вторая и Первая лиги) стабильно побеждали подопечные Руслана Костышина. Любопытно также, что ни разу эти команды не забивали в очных встречах меньше трёх голов за игру.

Очные матчи:

18.03.2017 Верес - Колос 2:3

14.08.2016 Колос – Верес 2:1

10.08.2016 Колос – Верес 1:2 ЭТ

21.05.2016 Колос – Верес 3:2

03.10.2015 Верес – Колос 0:3

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч "Верес" - "Колос"

Ровенчанам нужно заново знакомиться с УПЛ, а также с публикой, которая будет следить за игрой на не родном для них стадионе. У "Колоса" таких мыслей не будет - нужно просто выходить и играть - однако ясно, что в конце лета акцент у Руслана Костышина будет на еврокубки, а не национальный чемпионат. В очных играх ещё ни разу не было нерезультативных матчей. Понятно, что свой отпечаток на футбол сегодня оставит статус премьерного поединка в новом сезоне, однако есть вера, что команды опять не засушат игру, а подарят голевую перестрелку.

Ставка: тотал больше 2.5 за 1.8