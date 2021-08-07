Ворскла - Львов. Анонс и прогноз матча УПЛ на 8 августа 2021

Юрий Максимов находится в непростом положении. Несмотря на то, что его команда набрала четыре очка в двух турах, все еще свеж в памяти еврокубковый вылет от "КуПС". После громкого фиаско в Лиге Конференций, на наставника "зелено-белых" полилось немало критики, и только ряд успешных результатов поможет ему вернуть любовь публики.

У Анатолия Бессмертного во "Львове" ситуация проще. В прошлом сезоне он спас клуб от вылета, и теперь планирует повторить успех прошедшей кампании. Одно очко в двух турах - слабый показатель, но не стоит забывать, что неделю назад "львы" сыграли против "Шахтера". Сыграли достойной, даже несмотря на итоговый разгром. Теперь Бессмертному важно не допустить морального упадка, заставив футболистов играть в свой футбол. И результаты придут.

"Ворскла" 17:00 ФК "Львов"

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8 августа, Полтава, стадион "Ворскла" ім. А. Бутовского

Арбитр: А. Омельченко

Трансляция: канал "Футбол 1"

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Последние новости и составы

"Ворскла":

За прошедшую неделю полтавчане провели два матча. Два совершенно разных матча. Сначала они вылетели от финского "КуПС", после чего без проблем обыграли "Рух" со счетом 2:0. От еврокубкового вылета есть даже один плюс - "Ворскла" будет играть в упрощенном графике "раз в неделю", что поможет Максимову стабилизировать состав.

В игре с "Рухом" Юрий Максимов рискнул сменить схему, сыграв в 4-4-1-1. Сработало. Маловероятно, что такой тренер, как Юрий Вильевич, рискнет менять победный состав, спугнув тем самым удачу. Не прогнозируем никаких изменений.

Ориентировочный состав: Ризнык - Пердута, Чеснаков, Тамм, Якубу - Скляр, Пуцлин, Челядин, Кане - Тилль - Степанюк

ФК "Львов":

Дать однозначную оценку "сине-золотым" достаточно непросто. Они набрали всего одно очко, однако что с "Мариуполем", что с "Шахтером", местами показывали достойную игру. Причем, как в обороне, так и в атаке. Видно, что команда еще вкатывается в сезон, а потому "Львов" еще должен прибавить.

После поражения 0:3 изменений в составе не избежать. Сделаем ставку, что Зозуля выйдет на правом фланге обороны, Михоби заменит травмированного Романчука (он был досрочно заменен с "Шахтером", заменивший его Крушинский привез гол), а Тавареш появится на привычной позиции "десятки". Также не исключен выход с первых минут Ренана.

Ориентировочный состав: Костик - Зозуля, Михоби, Махмутович, Якимец - Брикнер, Чирьяк - Ременяк, Тавареш, Эрнест - Ренан

Цифры и факты

История встреч двух команд насчитывает 13 матчей. "Ворскла" успела выиграть сразу семь встреч, отдав сопернику лишь два. Также дважды была зафиксирована ничья. Общий счет голов - 17:11

Воскресный матч станет для "Львова" первым выездным в этом сезоне. До этого они дважды играли на стадионе "Арена Львов". Полтавчане в рамках УПЛ за пределы родного гола не выезжали

В прошлом туре коллектив Бессмертного прервал две серии. Клуб впервые проиграл дома при Анатолии Петровиче, а также прервал восьмиматчевую голевую серию

Сергей Политыло может забить свой 15-й гол в рамках УПЛ

Лучший бомбардир в составе двух команд - Руслан Степанюк. На его счету два точных удара в двух матчах

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 5 Ворскла 2 1 1 0 4-2 +2 4 0 12 ФК Львов 2 0 1 1 1-4 -3 1 0

Последние очные встречи

УПЛ, 21-й тур, 11.04.2021

"Ворскла" - "Львов" 2:1

Голы: Кане 47, Кулач 50 - Довгий 73

УПЛ, 8-й тур, 01.11.2021

"Львов" - "Ворскла" 1:0

Гол: Ныч 27

Кубок Украины, 1/16 финала, 30.09.2020

"Ворскла" - "Львов" 2:0

Голы: Кулач 79, 82

УПЛ, 29-й тур, 03.07.2021

"Львов" - "Ворскла" 2:2

Голы: Яковелли 55, Борзенко 75 - Челядин 7, Кравчук 89

"Ворскла" - "Львов": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Ворскла" - "Львов" от UA-Football

Ничья 1:1. Полтаву считают фаворитом будущего матча, однако мы рискнем предположить, что их соперник не проиграет. Бессмертный сделал "Львов" очень неуступчивой командой, что они уже неоднократно демонстрировали. И "Ворскла" не даст соврать. "Львы" неплохо обучены играть в обороне, а также умеют классно использовать свободные зоны для контратак. "Ворскле" придется играть первым номером, с чем у футболистов Максимова временами возникают проблемы. Ставим на ничью и на голы от обеих команд.