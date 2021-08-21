Колос - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22 августа 2021

"Колос" продолжает блуждать в поисках побед. В трех последних матчах команда Костышина трижды сыграла вничью, а если брать весь сезон в целом, то ковалевцы лишь раз встречались с викторией, когда дома обыграли "Металлист 1925". Такие результаты - явно не то, что ждали от команды, которая два года подряд попадала в еврокубки. Это признает и сам Костышин. Тренер даже заявил, что был готов подать в отставку, если бы его коллектив проиграл неделю назад. "Колос" сыграл вничью.

Вернуться на победный путь ковалевцы попытаются в игре с "Александрией", у которой дела идут лучше. Летом клуб расстался с главной легендой, Владимиром Шараном, а также отпустил ряд лидеров. На их результатах это не сильно отобразилось, так как Юрий Гура сумел собрать боеспособный коллектив. Посмотрим, как они себя покажут в хижине раненого "Колоса".

"Колос" 19:30 "Александрия"

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22 августа, Ковалевка, стадион "Колос"

Арбитр: Я.Козык

Трансляция: канал "Футбол 1"

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Последние новости и составы

"Колос":

После неплохой летней трансферной кампании, казалось, что у ковалевцев есть все шансы повторить успех прошлого сезона. А то и забраться выше. Пока все идет достаточно туго. Новички, особенно, что касается Анатолия Нуриева, не могут найти свою игру, а более опытные футболисты раз за разом допускают несвойственные ошибки. Особых вопросов пока нет только к Волынцу, который в пяти матчах пропустил лишь раз.

У Костышина хватает ресурсов, дабы ротировать состав от матча к матчу. Предположим, что Ситчинава заменит в старте Лысенко, Павловец, Черноморец и Золотов вернутся в оборону, а Богданов снова выйдет в центре поля. Точно не стоит ждать двух игроков - Рома и Нуриева. Первый удалился в прошлом туре, второй был заменен в середине первого тайма. В "Минае" у Нуры дела шли куда лучше.

Ориентировочный состав: Волынец - Золотов, Павловец, Новак, Черноморец - Задоя, Богданов - Ильин, Костышин, Кариока - Ситчинава

"Александрия":

После победы над "Шахтером", команда Гуры сыграла на выезде вничью с ФК "Львов". С одной стороны, многие думали, что "горожане" продолжат побеждать и дальше, однако игра с другими "горожанами" складывалась непросто. Первый тайм "Александрия" провалила и только после перерыва забегала куда активнее. По созданным моментам они, возможно, наиграли на победу, однако и ничья - вполне неплохой, и даже закономерный, результат.

Кажется, что новый наставник "Александрии" нащупал костяк команды, которому и будет доверять в ближайших матчах. Однако, как минимум одно изменение в стартовом составе должно случиться. Ждем выход с первых минут Калюжного, который помог "горожанам" вырвать ничью неделю назад. Вероятно, что он заменит Копыну. Также мог бы рассчитывать на свое место в основе Шастал, но в двух последних матчах он не попадал в заявке. В субботу он сыграл за юниоров и даже забил победный гол.

Ориентировочный состав: Билык - Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Цуриков - Демченко, Калюжный - Одарюк, Ковалец, Третьяков - Спинелли

Цифры и факты

Между собой "Колос" и "Александрия" успели сыграть семь раз. Шесть встреч были официальными (на уровне УПЛ), а одна битва носила статус товарищеской. Перевес по победам на стороне ковалевцев - четыре положительных результата. Дважды матчи заканчивались вничью и лишь раз побеждали "горожане"

"Колос" забивал в ворота "Александрии" в каждом из семи матчей

"Горожане" могут проиграть свой 110-й матч в рамках украинского первенства. Для сравнения, у ковалевцев всего 30 игр в элите украинского футбола

"Колос" еще не проигрывал в нынешнем сезоне. В УПЛ у них две ничьих и одна победа, а также два мировых результата в рамках Лиги Конференций

У команды Костышина на данный момент лучшая оборона лиги. Они пропустили лишь. После них идут "Динамо" и "Десна" (2)

Свои 20-тые голы на клубном уровне могут забить Максим Третьяков и Кирилл Ковалец. У Дмитрия Шастала будет шанс отличиться 15-м точным ударом в рамках УПЛ

Ни один из игроков двух команд не забивал больше одного гола в новом сезоне. По разу успели отличиться Новак, Костышин (оба "Колос"), Спинелли, Ковалец, Третьяков, Калюжный (все "Александрия")

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 6 Александрия 4 2 1 1 4-3 +1 7 0 8 Колос 3 1 2 0 2-1 +1 5 0

Последние очные встречи

Контрольный матч, 07.07.2021

"Колос" - "Александрия" 2:0

Голы: Чурко 22, Нуриев 48 (п)

УПЛ, 25-й тур, 05.05.2021

"Александрия" - "Колос" 0:2

Голы: Петров 42 (п), Ореховский 57

УПЛ, 12-й тур, 06.12.2020

"Колос" - "Александрия" 1:1

Голы: Селезнев 26 (п) - Шастал 54

УПЛ, 28-й тур, 27.06.2020

"Колос" - "Александрия" 2:1

Голы: Лысенко 20, 29 - Ковалец 48

"Колос" - "Александрия": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Колос" - "Александрия" от UA-Football

Ничья 1:1. Самый популярный счет прошедшего тура снова повторится в Ковалевке. По крайней мере, мы в этом уверенны. В воскресенье на поле выйдут команды, которые отлично знают друг друга, хорошо используют стандарты, но совсем не умеют играть первым номером. Отсюда два вывода. Первый, будет ничья. Второй, большого количества моментов ждать не стоит. Куда более заряженными на игру выйдут хозяева, но как показывает старта сезона, даже мотивация от Костышина действует уже через раз. Юрий Гура пока неплохо справляется со своей работой, потому его коллектив точно поборется за очки на выезде.