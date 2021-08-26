Непростые испытания для Вереса и Шахтера. Анонс 6 тура УПЛ от Parimatch

В пятницу 27 августа стартует последний летний тур чемпионата Украины. Постепенно в украинской Премьер-лиге начинают проявляться группы команд, которые будут бороться за медали и путевки в еврокубки. А вот говорить о потенциальных аутсайдерах не стоит, турнир достаточно ровный и даже успешный старт никому ничего не гарантирует.

Все это означает, что нас ждет интересная и бескомпромиссная борьба, которую так любят болельщики. Атмосфера на поле и на трибунах будет просто потрясающая и это отличный повод, чтобы прийти на стадион с друзьями или с семьей. Тем более, что сразу в нескольких городах зрителей также ожидает интересная развлекательная программа от клубов-партнеров Parimatch, которая не только позволит насладиться праздником футбола, но и даст возможность выиграть крутые призы. Для этого достаточно найти на стадионе зайку Parimatch и принять участие в акции.

Черноморец - Александрия

27.08 | 19:30 | Стадион Черноморец

Александрия в этом сезоне явно нацелилась как минимум на путевку в Лигу Европы. Новый тренерский штаб во главе с Юрием Гурой не стал брать много времени на раскачку и уже демонстрирует результат. 10 очков за 5 туров не так уже и плохо. Дела у Черноморца идут скромнее, но, команда уже добыла первую победу в сезоне и понемногу нащупывает свою игру. Матчи в Одессе это всегда отдельная тема для разговора, взять очки там непросто. Родные стены будут помогать Черноморцу и в этот раз, одесские болельщики свою команду никогда не подводят.

Металлист 1925 - Днепр-1

28.08 | 17:00 | ОСК Металлист

Это будет первый матч между Металлистом 1925 и Днепром-1 в рамках Премьер-лиги. Ранее команды играли между собой лишь в первой и второй лигах. По результатам тех матчей нельзя сказать, что кто-то был явно сильнее. Сейчас противостояние выходит на новый уровень и это обязательно привлечет еще больше болельщиков на стадион. Про возможности команд в этом сезоне однозначно говорить пока сложно, но они явно будут бороться за места в верхней части турнирной таблицы.

Десна - Верес

29.08 | 14:00 | Стадион им. Гагарина

Несмотря на то, что Верес является новичком УПЛ, это команда с амбициями. И если она не сможет зацепиться за высокие места, то сделает все, чтобы зарекомендовать себя как неуступчивый соперник. Выезд в Чернигов отличное испытание для Вереса. Десна уже давно освоилась в Премьер-лиге, регулярно создает проблемы грандам, и в последнее время постоянно ставит задачу выйти в еврокубки.

Минай - Шахтер

29.08 | 17:00 | Стадион Авангард (Ужгород)

Шахтер приедет на матч с Минаем в хорошем настроении. Накануне команда пробилась в групповой этап Лиги чемпионов. Главное, чтобы этот факт не расслабил горняков. Минай на старте чемпионата обыграл Александрию, после чего смог добыть лишь ничью, зато с Зарей. Правда, и пропускает Минай не так много. Для атаки Шахтера это будет непростое испытание.