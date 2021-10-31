Металлист 1925 - Заря. Анонс и прогноз матча Чемпионата Украины на 31.10.2021

Многие не могут дождаться, когда уже в высший украинский дивизион зайдет настоящая третья сила в лице возрожденного харьковского "Металлиста". Между тем другой "Металлист" с цифрами 1925 в названии весьма уверенно чувствует себя в дебютном сезоне в когорте лучших украинских команд. Подопечные Валерия Кривенцова выдали серию из четырех побед подряд и ныне держатся совсем недалеко от группы лидеров. Скептики, конечно, скажут, что 12 очков были завоеваны в противостоянии с такими же по классу, а то и более слабыми соперниками. Харьковчане попытаются им сегодня ответить в матче с бронзовым призером прошлого чемпионата и третьим представителем Украины на международной арене.

VBET Лига. 13-й тур

31 октября. Харьков. ОСК "Металлист"

Арбитр: Александр Шандор

"Металлист 1925" 19:30 "Заря"

Телетрансляция – Футбол 1

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Последние новости и составы команд

"Металлист 1925":

Травмированные – Пономарь, Жичиков, Ткачук (под вопросом)

Если в чемпионате у харьковчан все складывается очень неплохо, то из Кубка Украины они вылетели на стадии 1/8 финала. На неделе "Металлист 1925" уступил "Александрии" с неприятным счетом – 2:5. При этом нельзя сказать, что Кривенцов провел широкую ротацию – все лидеры были в основе, перестановки были исключительно ситуативны. В этом контексте еще интереснее будет посмотреть, как "Металлист 1925" отреагирует на такой насыщенный график. Если для "Зари", закаленной еврокубками, это вообще не проблема, то Кривенцову придется поломать голову.

В первую очередь это касается защиты, которая позволяла сопернику слишком много. Против "Александрии" играл Ченбай и Шершень, не исключено, что кого-то из них заменит Ермаков или Квирквелия, уже дважды выходивший на замену. Правда, менял он Западную. Следует ожидать выхода с первых минут Ременюка, хотя у него неплохо получается усиливать игру во втором тайме. В таком случае вместо Савина может оказаться, например, Максим Задерака или Юрий Батюшин.

Ориентировочный состав: Сидоренко – Фабиньо, Шершень, Квирквелия, Западня – Габелок, Голодюк – Протасов, Крыськив, Ременюк – Марлисон

"Заря":

Травмированные – Вернидуб, Шевченко, Назарина; под вопросом – Кабаев, Громов, Кочергин (конфликт с клубом)

Луганчане в отличие от "Металлиста 1925" свой кубковый матч выиграли, да еще и сделали это полурезервным составом. Хотя в защите Виктор Скрипник замен не производил, очевидно, тренер желает "наиграть" четверку Фаворов, Имереков, Цвек и Снурницын. При отсутствии Назарины в центре поля отбирать мяч приходится Хомченовскому и даже Громову, правда, у Артема было небольшое повреждение и непонятно, готов ли он к игре с харьковчанами. Если нет, то можем увидеть в основе Ахмеда Алибекова. Булеца останется в роли атакующего хавбека, который должен будет снабжать мячами троицы Шахаб – Гладкий – Саядманеш

Ориентировочный состав: Мацапура – ​​Фаворов, Имереков, Цвек, Снурницын – Хомченовский, Алибеков, Булеца – Саядманеш, Гладкий, Шахаб

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История противостояния

"Металлист 1925" и "Заря" до сих пор между собой не играли, это будет их первая личная встреча.

Последние пять матчей

"Металлист 1925"

26.10.2021. КУ. "Металлист 1925" – "Александрия" 2:5

22.10.2021. УПЛ. "Металлист 1925" – "Ингулец" 4:0

16.10.2021. УПЛ. "Мариуполь" – "Металлист 1925" 1:2

03.10.2021. УПЛ. "Металлист 1925" – "Минай" 1:0

26.09.2021. УПЛ. "Десна" – "Металлист 1925" 1:2

"Заря"

28.10.2021. КУ. "Рух" – "Заря" 0:2

24.10.2021. УПЛ. "Заря" – "Колос" 1:0

21.10.2021. ЛК. ЦСКА София – "Заря" 0:1

15.10.2021. УПЛ. "Шахтер" – "Заря" 6:1

03.10.2021. УПЛ. "Заря" – "Десна" 2:0

Турнирное положение команд

# Команда И В Н П М РМ О 3 Ворскла 12 7 3 2 21-10 +11 24 4 Заря 12 7 2 3 24-15 +9 23 5 СК Днепр-1 12 7 1 4 16-14 +2 22 6 ФК Александрия 12 5 4 3 12-10 +2 19 7 Верес 13 5 4 4 12-12 0 19 8 Металлист 1925 12 6 1 5 15-14 +1 19 9 Десна 13 5 3 5 15-21 -6 18

Котировки букмекеров на матч "Металлист 1925" – "Заря"

Прогноз на матч

Несмотря на все кадровые проблемы "Зари", в ее составе остаются футболисты, которые на уровне УПЛ делают разницу. Кубковый матч яркое тому подтверждение – Шахаб вышел на замену и оформил дубль. То есть луганчане в этом противостоянии являются фаворитом. Но и "Металлист 1925" находится в хорошей форме и способен воспользоваться проблемами "Зари" в защите. Потому команда Кривенцова даст бой. Вряд ли выиграет, но хоть бы раз огорчить голкипера гостей должна. Итак, мы склоняемся к мнению, что в этом матче сильнее будет "Заря", но обе команды забьют.