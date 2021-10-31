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Металлист 1925 - Заря. Анонс и прогноз матча Чемпионата Украины на 31.10.2021
Чего ждать от матча Металлист 1925 - Заря, украинская Премьер-лига, воскресенье, 31 октября 2021
фото - Металіст 1925
Многие не могут дождаться, когда уже в высший украинский дивизион зайдет настоящая третья сила в лице возрожденного харьковского "Металлиста". Между тем другой "Металлист" с цифрами 1925 в названии весьма уверенно чувствует себя в дебютном сезоне в когорте лучших украинских команд. Подопечные Валерия Кривенцова выдали серию из четырех побед подряд и ныне держатся совсем недалеко от группы лидеров. Скептики, конечно, скажут, что 12 очков были завоеваны в противостоянии с такими же по классу, а то и более слабыми соперниками. Харьковчане попытаются им сегодня ответить в матче с бронзовым призером прошлого чемпионата и третьим представителем Украины на международной арене.
VBET Лига. 13-й тур
31 октября. Харьков. ОСК "Металлист"
Арбитр: Александр Шандор
"Металлист 1925" 19:30 "Заря"
Телетрансляция – Футбол 1
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Последние новости и составы команд
"Металлист 1925":
Травмированные – Пономарь, Жичиков, Ткачук (под вопросом)
Если в чемпионате у харьковчан все складывается очень неплохо, то из Кубка Украины они вылетели на стадии 1/8 финала. На неделе "Металлист 1925" уступил "Александрии" с неприятным счетом – 2:5. При этом нельзя сказать, что Кривенцов провел широкую ротацию – все лидеры были в основе, перестановки были исключительно ситуативны. В этом контексте еще интереснее будет посмотреть, как "Металлист 1925" отреагирует на такой насыщенный график. Если для "Зари", закаленной еврокубками, это вообще не проблема, то Кривенцову придется поломать голову.
В первую очередь это касается защиты, которая позволяла сопернику слишком много. Против "Александрии" играл Ченбай и Шершень, не исключено, что кого-то из них заменит Ермаков или Квирквелия, уже дважды выходивший на замену. Правда, менял он Западную. Следует ожидать выхода с первых минут Ременюка, хотя у него неплохо получается усиливать игру во втором тайме. В таком случае вместо Савина может оказаться, например, Максим Задерака или Юрий Батюшин.
Ориентировочный состав: Сидоренко – Фабиньо, Шершень, Квирквелия, Западня – Габелок, Голодюк – Протасов, Крыськив, Ременюк – Марлисон
"Заря":
Травмированные – Вернидуб, Шевченко, Назарина; под вопросом – Кабаев, Громов, Кочергин (конфликт с клубом)
Луганчане в отличие от "Металлиста 1925" свой кубковый матч выиграли, да еще и сделали это полурезервным составом. Хотя в защите Виктор Скрипник замен не производил, очевидно, тренер желает "наиграть" четверку Фаворов, Имереков, Цвек и Снурницын. При отсутствии Назарины в центре поля отбирать мяч приходится Хомченовскому и даже Громову, правда, у Артема было небольшое повреждение и непонятно, готов ли он к игре с харьковчанами. Если нет, то можем увидеть в основе Ахмеда Алибекова. Булеца останется в роли атакующего хавбека, который должен будет снабжать мячами троицы Шахаб – Гладкий – Саядманеш
Ориентировочный состав: Мацапура – Фаворов, Имереков, Цвек, Снурницын – Хомченовский, Алибеков, Булеца – Саядманеш, Гладкий, Шахаб
История противостояния
"Металлист 1925" и "Заря" до сих пор между собой не играли, это будет их первая личная встреча.
Последние пять матчей
"Металлист 1925"
- 26.10.2021. КУ. "Металлист 1925" – "Александрия" 2:5
- 22.10.2021. УПЛ. "Металлист 1925" – "Ингулец" 4:0
- 16.10.2021. УПЛ. "Мариуполь" – "Металлист 1925" 1:2
- 03.10.2021. УПЛ. "Металлист 1925" – "Минай" 1:0
- 26.09.2021. УПЛ. "Десна" – "Металлист 1925" 1:2
"Заря"
- 28.10.2021. КУ. "Рух" – "Заря" 0:2
- 24.10.2021. УПЛ. "Заря" – "Колос" 1:0
- 21.10.2021. ЛК. ЦСКА София – "Заря" 0:1
- 15.10.2021. УПЛ. "Шахтер" – "Заря" 6:1
- 03.10.2021. УПЛ. "Заря" – "Десна" 2:0
Турнирное положение команд
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|3
|Ворскла
|12
|7
|3
|2
|21-10
|+11
|24
|4
|Заря
|12
|7
|2
|3
|24-15
|+9
|23
|5
|СК Днепр-1
|12
|7
|1
|4
|16-14
|+2
|22
|6
|ФК Александрия
|12
|5
|4
|3
|12-10
|+2
|19
|7
|Верес
|13
|5
|4
|4
|12-12
|0
|19
|8
|Металлист 1925
|12
|6
|1
|5
|15-14
|+1
|19
|9
|Десна
|13
|5
|3
|5
|15-21
|-6
|18
Котировки букмекеров на матч "Металлист 1925" – "Заря"
Прогноз на матч
Несмотря на все кадровые проблемы "Зари", в ее составе остаются футболисты, которые на уровне УПЛ делают разницу. Кубковый матч яркое тому подтверждение – Шахаб вышел на замену и оформил дубль. То есть луганчане в этом противостоянии являются фаворитом. Но и "Металлист 1925" находится в хорошей форме и способен воспользоваться проблемами "Зари" в защите. Потому команда Кривенцова даст бой. Вряд ли выиграет, но хоть бы раз огорчить голкипера гостей должна. Итак, мы склоняемся к мнению, что в этом матче сильнее будет "Заря", но обе команды забьют.
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