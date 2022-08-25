Ингулец - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25 августа 2022

Мы можем смеяться над системой подсчета компании Apple, которая делает релиз десятого айфона сразу после восьмого (что касательно девятого?), или над тем, как считают в Microsoft (Windows 95, 98, 2000, XP, 7, 8, 10 - абсолютный хаос), но именно они задают тренды. В УПЛ решили следовать этому течению и во время первого тура сыграть сразу седьмой. Формально причина есть - "Ингулец" и "Александрия" оказались вне игры из-за занятости "Динамо" и "Днепра-1", а потому 25-го августа заполнят паузу очным матчем.

Дерби на старте чемпионате - это всегда здорово. Особенно, когда одна из команд смогла приятно удивить в прошлом сезоне, а в этом, если верить словам руководства, намеренна побороться за медали. С другой стороны, "Ингулец" также нельзя сбрасывать со счетов, поскольку на каждый матч против соседей по области у них особая мотивация. А потому в теории нас ждет интересный поединок.

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"Ингулец" 13:00 "Александрия"

VBET-лига. 7-й тур

25 августа, Петрово, стадион "Ингулец"

Арбитр: Д.Кривушкин

Трансляция: "Setanta Sports"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Ингулец":

Пока президент "казаков" давал красочные интервью, становился героем песен, комментировал финал Лиги Чемпионов, его клуб достаточно скромно вел себя в медиапространстве. Правда на рынке не обошлось без интересных сделок - из "Александрии" был переманен Одарюк, Ченбай из "Металлиста 1925" призван укрепить оборону, а у опытного Паламарчука будет неплохой шанс стать основным кипером. В общем, качественных трансферов на вход было больше, чем на выход. Клуб лишился только опытных Опанасенко и Полегенько.

"Ингулец" продолжил свою политику "тайных сборов", а потому о том, какие схемы и каких персонажей наигрывает Сергей Лавриненко мы не знаем. Можем лишь предполагать. По нашему мнению, коуч не будет отходить от классических 4-2-3-1 - не исключено, что свой шанс с первых свой шанс получат некоторые новички.

Ориентировочный состав: Кучер - Сидоренко, Ковалев, Ченбай, Сакив - Клименко, Кучеренко - А.Близниченко, Запорожец, Одарюк - Ситало

"Александрия":

Прошлый сезон стал первым за много лет для "горожан" без Владимира Шарана и можно сказать, что Юрий Гура неплохо справился со своей задачей. Команда дышала в спину еврокубковым претендентам, первой в сезоне обыграла "Шахтер" и вышла в четвертьфинал кубка. Мощные зимние закупки (Калитвинцев, Авагимян, Костышин, Бондаренко) говорили о желании команды снова играть в Европе. Как и у многих, их планам не суждено было сбыться.

УПЛ повертається ????

Новий сезон VBET Ліги розпочинається сьогодні ????

????????⚽️❤️ pic.twitter.com/UxjnO7Wo60 — FC Olexandriуa (@FCO1948) August 23, 2022

Главный плюс для "горожан", что почти всю основу им удержать удалось. Потерь две, но они весьма серьезные - контракты Кирилла Ковальца и Каспара Дубры подошли к концу и многолетние лидеры отправились в свободное плавание. Вопрос, кто их заменит на поле остается открытым. В принципе, кандидатур хватает.

Ориентировочный состав: Билык - Мирошниченко, Мельник, Бабогло, Цуриков - Демченко, Рыбалка - Калитвинцев, Авагимян, Третьяков - Кобзар

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА І В Н П М РМ О ЧІ - Ингулец 0 0 0 0 0-0 0 0 0 - Александрия 0 0 0 0 0-0 0 0 0

Статистика команд

"Ингулец":

"Александрия":

Очные встречи

"Ингулец" - "Александрия": трансляция матча

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"Ингулец" - "Александрия": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Ингулец" - "Александрия" от UA-Football

Победа "Александрии" 2:1. Громкие заявления руководства "горожан" игроки и тренерский штаб должны подтвердить делом. То есть, на футбольном поле. Игра с "Ингульцом" еще никогда не была легкой прогулкой для "Александрии", но по нашему мнению, именно они кажутся фаворитами будущей встречи. Все-таки кадры решают многое, если не все, и здесь будет явное преимущество на стороне гостей будущей битвы.