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Ингулец - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25 августа 2022
Дерби седьмого тура на старте чемпионата
Фото: ФК Александрия
Мы можем смеяться над системой подсчета компании Apple, которая делает релиз десятого айфона сразу после восьмого (что касательно девятого?), или над тем, как считают в Microsoft (Windows 95, 98, 2000, XP, 7, 8, 10 - абсолютный хаос), но именно они задают тренды. В УПЛ решили следовать этому течению и во время первого тура сыграть сразу седьмой. Формально причина есть - "Ингулец" и "Александрия" оказались вне игры из-за занятости "Динамо" и "Днепра-1", а потому 25-го августа заполнят паузу очным матчем.
Дерби на старте чемпионате - это всегда здорово. Особенно, когда одна из команд смогла приятно удивить в прошлом сезоне, а в этом, если верить словам руководства, намеренна побороться за медали. С другой стороны, "Ингулец" также нельзя сбрасывать со счетов, поскольку на каждый матч против соседей по области у них особая мотивация. А потому в теории нас ждет интересный поединок.
"Ингулец" 13:00 "Александрия"
VBET-лига. 7-й тур
25 августа, Петрово, стадион "Ингулец"
Арбитр: Д.Кривушкин
Трансляция: "Setanta Sports"
Текстовую онлайн-трансляцию
Последние новости и составы
"Ингулец":
Пока президент "казаков" давал красочные интервью, становился героем песен, комментировал финал Лиги Чемпионов, его клуб достаточно скромно вел себя в медиапространстве. Правда на рынке не обошлось без интересных сделок - из "Александрии" был переманен Одарюк, Ченбай из "Металлиста 1925" призван укрепить оборону, а у опытного Паламарчука будет неплохой шанс стать основным кипером. В общем, качественных трансферов на вход было больше, чем на выход. Клуб лишился только опытных Опанасенко и Полегенько.
"Ингулец" продолжил свою политику "тайных сборов", а потому о том, какие схемы и каких персонажей наигрывает Сергей Лавриненко мы не знаем. Можем лишь предполагать. По нашему мнению, коуч не будет отходить от классических 4-2-3-1 - не исключено, что свой шанс с первых свой шанс получат некоторые новички.
Ориентировочный состав: Кучер - Сидоренко, Ковалев, Ченбай, Сакив - Клименко, Кучеренко - А.Близниченко, Запорожец, Одарюк - Ситало
"Александрия":
Прошлый сезон стал первым за много лет для "горожан" без Владимира Шарана и можно сказать, что Юрий Гура неплохо справился со своей задачей. Команда дышала в спину еврокубковым претендентам, первой в сезоне обыграла "Шахтер" и вышла в четвертьфинал кубка. Мощные зимние закупки (Калитвинцев, Авагимян, Костышин, Бондаренко) говорили о желании команды снова играть в Европе. Как и у многих, их планам не суждено было сбыться.
УПЛ повертається ????— FC Olexandriуa (@FCO1948) August 23, 2022
Новий сезон VBET Ліги розпочинається сьогодні ????
????????⚽️❤️ pic.twitter.com/UxjnO7Wo60
Главный плюс для "горожан", что почти всю основу им удержать удалось. Потерь две, но они весьма серьезные - контракты Кирилла Ковальца и Каспара Дубры подошли к концу и многолетние лидеры отправились в свободное плавание. Вопрос, кто их заменит на поле остается открытым. В принципе, кандидатур хватает.
Ориентировочный состав: Билык - Мирошниченко, Мельник, Бабогло, Цуриков - Демченко, Рыбалка - Калитвинцев, Авагимян, Третьяков - Кобзар
Турнирное положение команд
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Статистика команд
"Ингулец":
"Александрия":
Очные встречи
"Ингулец" - "Александрия": трансляция матча
"Ингулец" - "Александрия": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Ингулец" - "Александрия" от UA-Football
Победа "Александрии" 2:1. Громкие заявления руководства "горожан" игроки и тренерский штаб должны подтвердить делом. То есть, на футбольном поле. Игра с "Ингульцом" еще никогда не была легкой прогулкой для "Александрии", но по нашему мнению, именно они кажутся фаворитами будущей встречи. Все-таки кадры решают многое, если не все, и здесь будет явное преимущество на стороне гостей будущей битвы.
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