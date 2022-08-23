Президент Александрии: В этом чемпионате мы будем бороться за медали

Президент "Александрии" Сергей Кузьменко встретился с тренерским штабом и игроками главной команды перед стартом нового сезона УПЛ.

"Враг не прекращает атаковать нашу страну и угрожать нам. Но надеюсь, что завтра, несмотря ни на что, восстановится наша спортивная жизнь. Наша команда из небольшого города Украины, однако имеет большие амбиции. В истории футбольного клуба "Александрия" было много ярких моментов. И я хочу, чтобы в грядущем чемпионате мы смогли их повторить и снова пережить эти незабываемые эмоции.

Сегодняшний состав команды способен решать самые амбициозные задачи. Так что в этом чемпионате мы будем бороться за медали. Сейчас перед всеми нами стоят большие вызовы. Но я, как украинец, верю в Вооруженные силы Украины, верю в себя, верю в нашу команду, в каждого из вас. И я хочу, чтобы вы верили в наши Вооруженные силы, в себя и нашу команду!", - отметил Сергей Кузьменко, обращаясь к команде.

Напомним, "Александрия" начнет чемпионат против "Ингульца" 25 августа. Эта встреча пройдет в рамках 7-го тура и была перенесена руководством УПЛ с октября на август.