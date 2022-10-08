Кривбасс - Минай. Анонс и прогноз матча УПЛ на 9 октября 2022

Неделю назад "Кривбасс" Вернидуба провел первый добротный матч в сезоне. Команда устроила настоящую зарубу против "Зари", сумев вырвать ничью со счетом 2:2. Учитывая, что перед этим криворожцы не забивали ни разу, этот результат можно назвать движением вперед. Теперь осталось сделать так, чтобы это продолжалось. Впереди у них, на первый взгляд, подходящий соперник - закарпатский "Минай". Но подходящий только на бумаге, поскольку команда Шарана в этом сезоне показала несколько добротных игр и вполне может рассчитывать на очки в шестом туре.

"Кривбасс" 15:00 "Минай"

VBET-лига. 6-й тур

9 октября, Киев, НСК "Олимпийский"

Арбитр: М.Козыряцкий

Трансляция: "Setanta Sports+"

Интернет-трансляция: Youtube-канал "Setanta Sports"/ОТТ-платформа "Setanta Sports"

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Последние новости и составы

"Кривбасс":

Парадокс, но в прошлом туре, забив свои первые голы в сезоне, коллектив Вернидуба взял уже второй бал. Ранее, кто забыл, "Кривбасс" играл в нулевую ничью со "Львовом", а также трижды уступал с минимальным счетом. Да, не самый красивый набор, но видно, что в прошлом туре криворожцы прибавили. Кто знает, возможно на них так подействовала пауза на матчи сборных. Возможно - настрой главного тренера, а возможно просто команда понемногу выходит на следующую ступень своей эволюции.

В игре против "Зари" Вернидуб четко следовал любимой схеме 4-2-3-1 и она принесла результат. Вероятно, большая часть игроков сохранит свое место на поле, хотя минимальные изменения в старте все равно возможны. Мы бы не удивились появлению Стецкова, который в прошлом туре укрепил оборону, заменив в перерыве Зотько.

Ориентировочный состав: Сарнавский - Якимец, Вернидуб, Стецков, Дибанго - Банада, Семенов - Татарков, Задерака, Волошин - Хобленко

"Минай":

По итогам пяти сыгранных игр закарпатцы Шарана набрали четыре бала и идут совсем рядом с зоной вылета. Можно сказать, что "Минай" занимает привычное для себя место, однако по игре команда скорее приятно удивляет. Из явных провалов вспоминается лишь поражение "Львову" в большинстве, однако параллельно с этим был выездной триумф против "Ингульца", ничья с крепким "Колосом" и неплохой, пускай и проигранный матч с киевским "Динамо".

Владимир Шаран не имеет под рукой большой обоймы, однако свою игру он понемногу внедряет. А потому отсутствие Горина, который не сыграет из-за перебора желтых, не лучший сигнал для опытного наставника. Вероятнее всего, его место в центре обороны займет Кравчук, а в остальном состав не будет модернизирован. По крайней мере, к этому нет никаких предпосылок.

Ориентировочный состав: Бандура - Гончар, Кравчук, Немчанинов, Трубочкин - Хахлев, Витенчук - Воробчак, Твердохлиб, Кулиев - Вишневский

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 12 Минай 5 1 1 3 4-6 -2 4 0 16 Кривбасс 5 0 2 3 2-5 -3 2 0

Статистика команд

"Кривбасс":

"Минай":

Очные встречи

Ранее "Кривбасс" (экс-клуб "Горняк", переименованный в августе 2020-го года) и "Минай" на футбольном поле не пересекались.

"Кривбасс" - "Минай": трансляция матча

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"Кривбасс" - "Минай": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Кривбасс" - "Минай" от UA-Football

Ничья 1:1. Ожидаем типичный матч УПЛ, перед началом которого можно найти аргументы в пользу любой из команд. "Кривбасс" обладает более опытным составом, а также находится на эмоциональной подъеме после недавней ничьи с "Зарей". Закарпатский же коллектив по игре выглядит более интересно, видно, что идеи Шарана на старте приживаются лучше наработок Вернидуба. Отсюда сделаем простой вывод, что нас ждет практически равный матч, а такие на украинской земле часто заканчиваются закономерной ничьей.