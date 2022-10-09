Александрия - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 10 октября 2022

Шестой тур украинского чемпионата будет завершен в Киеве. Причем, достаточно интересным поединком. В прошлом туре "Александрия" и "Металлист 1925" синхронно вернулись на победный путь, одолев в ярких встречах "Черноморец" и "Колос". Теперь недавние триумфаторы сойдутся в очной битве, а зрители будут ожидать яркий поединок, поскольку обе встречи прошлой кампании между соперниками получились весьма интересными.

"Александрия" 15:00 "Металлист 1925"

VBET-лига. 6-й тур

10 октября, Киев, НСК "Олимпийский"

Арбитр: А.Романюк

Трансляция: "Setanta Sports+"

Интернет-трансляция: ОТТ-платформа "Setanta Sports"

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Последние новости и составы

"Александрия":

До начала сезон "горожане" задокументировали свои амбиции взять медали, однако неудачная серия (поражение "Металлисту" и ничья против "Ворсклы") заставили ненадолго усомниться в возможности команды. Неделю назад победа вернулась, да еще как. В тяжелом матче против "Черноморца" идеально сработали замены - Волошин создал два гола, а Ковалец нанес решающий удар. Для последнего это был первый за 11 месяцев официальный матч.

Вероятнее всего, Волошин своим появлением неделю назад заслужил снова вернуться в старт, заняв позицию "десятки". Также на родном левом фланге должен будет появиться Третьяков, а вот старт Ковальца - вопрос открытый. Все-таки слишком долго Кирилл находился без игровой практики.

Ориентировочный состав: Билык - Мирошниченко, Дячук, Бабогло, Цуриков - Рыбалка, Демченко - Калитвинцев, Волошин, Третьяков - Кобзарь

"Металлист 1925":

За пять сыгранных матчей харьковчане проиграли всего раз, дважды сыграв вничью, а также дважды победив. В целом, неплохие показатели, однако лично нам не до конца ясны задачи коллектива Кривенцова. За что борется "Металлист 1925"? За попадение в еврокубки? Амбициозно, но для этого нужно прибавлять. За сохранения места в УПЛ? Тогда можно сказать, что клуб даже опережает график, ведь идет в середине таблицы. Правда вряд ли амбиции банды Кривенцова ограничиваются борьбой за выживание.

Точно против "Александрии" не сыграет юный Капинус, который был удален в игре против "Колоса". Есть две кандидатуры на его место. Во-первых, профильный фулбек Рудавский, однако последний матч он пропускал из-за повреждения, и пока неизвестно готов ли он вернуться в строй. Если ответ отрицательный, то слева может выйти центрбек Шершень. Он классно сыграл против "Колоса", а потому заслуживает свой шанс.

Ориентировочный состав: Мозиль - Жичиков, Безуглый, Курило, Шершень - Русин, Кравченко, Мартынюк, Габелок, Ременюк - Борячук

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О ЧИ 5 Александрия 5 3 1 1 7-6 +1 10 0 8 Металлист 1925 5 2 2 1 5-5 0 8 0

Статистика команд

"Александрия":

"Металлист 1925":

Очные встречи

"Александрия" - "Металлист 1925": трансляция матча

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"Александрия" - "Металлист 1925": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Александрия" - "Металлист 1925" от UA-Football

Победа "Александрии" 1:0. Признаемся в том, что Юрий Гура и Валерий Кривенцов - интересные наставники, которым по-своему хочется сопереживать. Однако в будущем матче небольшой перевес отдадим первому. Во-первых, из-за ширины скамейки запасных, а также наличия более опытных игроков. Матч против "Черноморца" показал, что благодаря нескольким свежим исполнителям Гура способен изменить направление матча, в то время как скамейка запасных харьковчан выглядит более скромно.

Также "горожане" кажутся фаворитами из-за предыдущих личных встреч. В прошлом сезоне "Александрия" Гуры дважды уверенно обыгрывала харьковчан и, как нам кажется, в понедельник имеет все шансы сделать хет-трик. Правда сам матч будет достаточно равным, ибо "Металлист 1925" недооценивать нельзя.