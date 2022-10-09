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Александрия - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 10 октября 2022
Встреча недавних триумфаторов
Фото: ФК Александрия
Шестой тур украинского чемпионата будет завершен в Киеве. Причем, достаточно интересным поединком. В прошлом туре "Александрия" и "Металлист 1925" синхронно вернулись на победный путь, одолев в ярких встречах "Черноморец" и "Колос". Теперь недавние триумфаторы сойдутся в очной битве, а зрители будут ожидать яркий поединок, поскольку обе встречи прошлой кампании между соперниками получились весьма интересными.
"Александрия" 15:00 "Металлист 1925"
VBET-лига. 6-й тур
10 октября, Киев, НСК "Олимпийский"
Арбитр: А.Романюк
Трансляция: "Setanta Sports+"
Интернет-трансляция: ОТТ-платформа "Setanta Sports"
Текстовую онлайн-трансляцию
Последние новости и составы
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"Александрия":
До начала сезон "горожане" задокументировали свои амбиции взять медали, однако неудачная серия (поражение "Металлисту" и ничья против "Ворсклы") заставили ненадолго усомниться в возможности команды. Неделю назад победа вернулась, да еще как. В тяжелом матче против "Черноморца" идеально сработали замены - Волошин создал два гола, а Ковалец нанес решающий удар. Для последнего это был первый за 11 месяцев официальный матч.
Перемога над "Чорноморцем"https://t.co/ikgZUXm3wo pic.twitter.com/hwNJwDQus5— FC Olexandriуa (@FCO1948) October 2, 2022
Вероятнее всего, Волошин своим появлением неделю назад заслужил снова вернуться в старт, заняв позицию "десятки". Также на родном левом фланге должен будет появиться Третьяков, а вот старт Ковальца - вопрос открытый. Все-таки слишком долго Кирилл находился без игровой практики.
Ориентировочный состав: Билык - Мирошниченко, Дячук, Бабогло, Цуриков - Рыбалка, Демченко - Калитвинцев, Волошин, Третьяков - Кобзарь
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"Металлист 1925":
За пять сыгранных матчей харьковчане проиграли всего раз, дважды сыграв вничью, а также дважды победив. В целом, неплохие показатели, однако лично нам не до конца ясны задачи коллектива Кривенцова. За что борется "Металлист 1925"? За попадение в еврокубки? Амбициозно, но для этого нужно прибавлять. За сохранения места в УПЛ? Тогда можно сказать, что клуб даже опережает график, ведь идет в середине таблицы. Правда вряд ли амбиции банды Кривенцова ограничиваются борьбой за выживание.
Точно против "Александрии" не сыграет юный Капинус, который был удален в игре против "Колоса". Есть две кандидатуры на его место. Во-первых, профильный фулбек Рудавский, однако последний матч он пропускал из-за повреждения, и пока неизвестно готов ли он вернуться в строй. Если ответ отрицательный, то слева может выйти центрбек Шершень. Он классно сыграл против "Колоса", а потому заслуживает свой шанс.
Ориентировочный состав: Мозиль - Жичиков, Безуглый, Курило, Шершень - Русин, Кравченко, Мартынюк, Габелок, Ременюк - Борячук
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|5
|Александрия
|5
|3
|1
|1
|7-6
|+1
|10
|0
|8
|Металлист 1925
|5
|2
|2
|1
|5-5
|0
|8
|0
Статистика команд
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"Александрия":
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"Металлист 1925":
Очные встречи
"Александрия" - "Металлист 1925": трансляция матча
"Александрия" - "Металлист 1925": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Александрия" - "Металлист 1925" от UA-Football
Победа "Александрии" 1:0. Признаемся в том, что Юрий Гура и Валерий Кривенцов - интересные наставники, которым по-своему хочется сопереживать. Однако в будущем матче небольшой перевес отдадим первому. Во-первых, из-за ширины скамейки запасных, а также наличия более опытных игроков. Матч против "Черноморца" показал, что благодаря нескольким свежим исполнителям Гура способен изменить направление матча, в то время как скамейка запасных харьковчан выглядит более скромно.
Также "горожане" кажутся фаворитами из-за предыдущих личных встреч. В прошлом сезоне "Александрия" Гуры дважды уверенно обыгрывала харьковчан и, как нам кажется, в понедельник имеет все шансы сделать хет-трик. Правда сам матч будет достаточно равным, ибо "Металлист 1925" недооценивать нельзя.
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