Минай - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.10.2022

Как ни крути, а статусы у "Миная" и "Вереса" разные. Закарпатцы воспринимаются футбольной общественностью сугубо как аутсайдер чемпионата, ровенчан называют крепким середняком. В глобальном контексте оно действительно так, хотя картина последних встреч заставляет немного по-другому посмотреть на "Минай" и, в свою очередь, по-другому осмыслить путь "Вереса". Очный матч команд либо подтвердит правильность выводов от наблюдений, либо опровергнет их.

УПЛ. Седьмой тур

14.10.2022. Минай. "Минай-Арена"

Арбитр в поле –

"Минай" 13:00 "Верес"

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Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Минай - Верес Смотреть трансляцию

Новости "Миная"

Пять очков в пяти последних матчах – это неплохой темп для такой команды как "Минай". Даже в проигрышных поединках были отрезки и периоды достойной игры. Поэтому по состоянию на сейчас, если абстрагироваться от обобщений, "Минай" не выглядит главным претендентом на вылет.

Хотя ясно, что зрелости команда еще не достигла. Это четко можно увидеть по анализу последнего матча, в котором "Минай" играл в большинстве, но так и не сумел победить "Кривбасс". Соперник, кстати, после поединка открыто жаловался на судейство, но это никак не должно выбивать команду Шарана из русла. У нее – свой путь.

Сейчас этот путь стелется по матчу с "Вересом", которого "накрыл" мини-кризис. Это точно не делает "Минай" фаворитом противостояния, но отводит закарпатцам больше шансов, чем было бы в обычной ситуации. Кадровых потерь у команды нет, широкая ротация не предполагается. Возможен разве что выход в основе Коломойца, призванного ликвидировать дефицит нападавших, возникший в том числе из-за неготовности Евгения Селезнева. Также ожидаем возвращения Горина, вместо которого против "Кривбасса" играл новичок Чуев (у Горина была дисквалификация).

Ориентировочный состав: Бандура – ​​Гончар, Горин, Немчанинов, Трубочкин – Хахлев, Витенчук, Твердохлиб – Воробчак, Кулиев – Коломоец

Новости "Вереса"

Два матча – это еще не тенденция, но тревожный симптом. Особенно для такой рациональной команды как "Верес". В начале сезона подопечным Вирта многое удавалось, но сейчас от этой легкости не осталось и следа. Это признал и сам тренер.

С другой стороны, точно нет оснований рубить с плеча. Запас очков у "Вереса" есть, можно продолжать гнуть свою линию. Она эффективна, когда все работает без сбоев. Устранение неполадок – главная задача ровенчан на ближайшие туры.

Травмированным в "Вересе" остается Евгений Пасич. Ротация, по сути, возможна только на позиции центрального нападающего, где конкурируют Михаил Шестаков, Гайдучик и Сергийчук.

Ориентировочный состав: Когут – Гагун, Вовченко, Мирошник, Квасный – Клец, Кучеров – Дахновский, Лебеденко, Г. Пасич – Гайдучик

"Минай" - "Верес". Статистика личных встреч

Соперники достойны друг друга. Они пять раз встречались между собой на официальном уровне, отпраздновав по две победы. "Минай" немного впереди по разнице мячей – на один забитый больше. Интересно, что даже количество сухих матчей у команд одинаковое.

"Минай" - "Верес". Последние матчи команд

Следует обратить внимание на тот факт, что в последних пяти матчах команда Шарана пропустила всего четыре гола. Да, есть поражения, но нет поражений безвольных. Это обещает острую и напряженную борьбу и сегодня, против "Вереса".

Команда Вирта не может выиграть на домашнем обновленном стадионе. Но последние два гостевых поединка "Верес" выиграл. Правда, последнее визит на Закарпатье ничего хорошего не принес. Но тогда по ту сторону поля был мощный "Днепр-1". "Минай" – соперник попроще.

"Минай" - "Верес". Турнирная таблица команд

"Верес" – вне топ-5, но победа может поднять ровенчан сразу на вторую-третью позицию. По крайней мере, временно. У "Миная" есть возможность заскочить в топ-10, хотя главной задачей видится противодействие преследователям. Дышат в спину сразу пять команд. Даже от последней отрыв – всего-навсего три балла.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 СК Днепр-1 5 5 0 0 14-0 +14 15 0 2 Шахтер 5 4 1 0 10-2 +8 13 0 3 Колос 6 3 2 1 5-3 +2 11 0 4 Металлист 6 3 1 2 9-11 -2 10 0 5 ФК Александрия 5 3 1 1 7-6 +1 10 0 6 Верес 6 3 1 2 7-7 0 10 0 7 Заря 6 3 1 2 12-13 -1 10 0 8 Динамо 5 3 0 2 7-6 +1 9 0 9 Металлист 1925 5 2 2 1 5-5 0 8 0 10 Ворскла 6 2 1 3 7-9 -2 7 0 11 ФК Минай 6 1 2 3 4-6 -2 5 0 12 ФК Львов 5 1 1 3 3-7 -4 4 0 13 Рух 6 1 1 4 6-11 -5 4 0 14 Ингулец 6 0 3 3 4-7 -3 3 0 15 Кривбасс 6 0 3 3 2-5 -3 3 0 16 Черноморец 6 0 2 4 4-8 -4 2 0

"Минай" - "Верес". Ставка и коэффициенты

"Минай" - "Верес". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 0:0. Можно прогнозировать малорезультативный и не динамичный матч. "Верес" специализируется на разрушении чужой игры, но здесь, вероятно, придется действовать с позиции силы. По крайней мере, отрезками. У "Миная" неплохо отлаженная защита, поэтому мы прогнозируем, что оборона в этом поединке проявит себя ярче, чем атака с обеих сторон. Напрашивается ставка на сухие ворота одной из команд, также соблазнительным является вариант "ничья в одном из таймов – да".