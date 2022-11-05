Рух - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 6 ноября 2022

В анонсе матча "Рух" - "Кривбасс" можно делать акцент на разных сторонах. В 11-м туре сойдутся команды, которые представляют разные телевизионные лагеря (одни топили за единый пул, другие его покинули). Команды, которые имеют ярких и острых на язык руководителей (Григорий Козловский, Юрий Гагарин). Команды, в конце концов, которые хотят зацепиться за нечто большее, чем за нижнюю часть турнирной таблицы. Получается у них с переменным успехом. Львовяне в последние недели прибавили, но это не помогло им подняться выше 12-го места. "Кривбасс" расположился на одну строчку ниже, а потому пока, несмотря на желание и амбиции руководства, матч "Рух" - "Кривбасс" представляет собой встречу двух борцов за выживание. Борцов, которые иногда могут подарить веселый матч.

"Рух" 15:00 "Кривбасс"

VBET-лига. 11-й тур

6 ноября, Львов, стадион "Арена Львов"

Арбитр: Я.Козык

Трансляция: канал "Униан"

Интернет-трансляция: Youtube-канал "Football Hub"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Рух":

За последние две недели о львовянах говорили много, но в основном обходили вниманием взрослую команду. Речь шла либо о юношеском коллективе, либо об интервью Григорию Козловского. А вот взрослая команда "Руха" незаслуженно выпала из поля зрения. В трех последних поединках подопечные Кучука показывали весьма неплохой футбол - против "Днепра-1" и "Металлиста 1925" упускали желаемое (ничью и победу) в компенсированное время, в то время как между этими матчами "Рух" вполне по делу обыграл "Ворсклу".

Главная проблема львовян - молодые кадры. Так уж вышло, что часть важных футболистов основы (Сапуга, Роман) на неделе провели изнуряющий матч в юношеской Лиги УЕФА. С одной стороны, им хорошо бы дать отдых, но с другой... Не совсем понятно, кем их может заменить Леонид Кучук. Вышесказанное не касается игроков атаки, там играют более зрелые ребята, которые отдыхали последние две недели.

Ориентировочный состав: Панькив - Китела, Слюсар, Дидык, Лях - Сапуга, Довгий - Соломон-Отабор, Таллес, Бойчук - Климчук

"Кривбасс":

У команды Юрия Вернидуба в этом сезоне немало проблем, но есть одна, которая мешает наладить любые процессы. Имя этой проблеме - нестабильность. Причем как на протяжении всей кампании, так и в пределах одного матча. Например, на прошлых выходных "Кривбасс" уступил "Динамо", при этом создав несколько интересных моментов у ворот Нещерета. Но мало того, что их не удалось довести до ума, так еще и в обороне творился такой кошмар, что даже нейтральным болельщикам стало жаль Юрия Вернидуба. Хотя часть вины за такую игру сзади лежит и на наставнике.

Несмотря на то, что на календаре уже 11-й тур УПЛ, наставник криворожаан до сих пор не определился со своими идеальным составом. А потому ждем очередную порцию замен перед "Рухом". Учитывая последний матч, большинство из них должны касаться линии обороны, где очередной шанс в этом сезоне могут получить Стецков или Опанасенко. Также вероятно возвращение в основу Волошина, пропустившего два последних матча (дисквалификация и арендное соглашение).

Ориентировочный состав: Сарнавский - Якимец, Ловрич, Стецков, Опанасенко - Семенов, Капич - Кораблин, Задерака, Волошин - Дебелко

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 12 Рух 9 2 2 5 10-15 -5 8 13 Кривбасс 9 1 3 5 5-11 -6 6

Статистика команд

"Рух":

"Кривбасс":

Очные встречи

Ранее "Рух" и "Кривбасс" (экс-клуб "Горняк", переименованный в 2020-м году) не пересекались на футбольном поле в официальных играх.

"Рух" - "Кривбасс": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Рух" - "Кривбасс" от UA-Football

Ничья 1:1. Если брать сезон в целом, то в плане игры куда интереснее выглядит львовский клуб. Мы бы могли назвать их фаворитами встречи, однако недавние подвиги юношеской команды в Европе могут отразиться на команде Кучука. Часть важных футболистов банально устали и в таком возрасте им будет непросто выдать хороший матч дважды за неделю. А потому мы сделаем ставку на итоговую ничью.