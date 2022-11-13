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Александрия - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 13 ноября 2022
Кто быстрее вернется после поражению гранду?
Фото: НК Верес
В прошлом туре "Александрия" и "Верес" проиграли. С одной стороны, в фиаско против грандов ("горожане" уступили "Динамо", а ровенчане - "Шахтеру") нет ничего дурного, однако посреди недели обеим командам, если так можно выразиться, мягко указали на их место. Проще говоря, какими бы амбициозными не были бы "Александрия" и "Верес", тягаться против главных команд страны им пока не под силу. Теперь для первых и вторых очень важно быстрее вернуться на победный путь, то есть, добыть три очка в субботу. Самое время вместе разобраться, у кого лучше шансы это сделать.
"Александрия" 13:00 "Верес"
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13 ноября, Александрия, стадион "Ника"
Арбитр: А.Шандор
Трансляция: канал "Setanta Sports+"
Интернет-трансляция: OOT-платформа "Setanta Sports"
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Последние новости и составы
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"Александрия":
До поединка против "Динамо" на счету "горожан" была серия из шести игр кряду без поражений, в которых коллектив Гуры добыл четыре победы. "Александрия" максимально приблизилась к третьему месту, однако 1:3 не позволили "горожанам" воспользоваться осечкой "Зари" и опередить команду ван Леувена. Учитывая сложный календарь впереди ("Заря" и "Днепр-1"), "Александрии" очень нужно бы победить в эту субботу. В противном случае, может начаться спад - психологический и игровой.
#ДинамоОлександрія 3:1https://t.co/2EVpSVYd2y pic.twitter.com/hA7eTiOIv4— FC Olexandriуa (@FCO1948) November 10, 2022
Игра против "Динамо" принесла не только поражение. В самом начале второго тайма вынужденно был заменен один из лидеров команды Влад Калитинцев. Ныне его состояние неизвестно, как и возможность выйти на поле в субботу. Если он будет отсутствовать, справа в атаке может выйти как более опытный Авагимян, так и молодой Шулянский, забивший в ворота "Динамо". Также ожидаем камбэк Дячука в центр обороны.
Ориентировочный состав: Билык - Мирошниченко, Бабогло, Дячук, Цуриков - Рыбалка, Демченко, Ковалец - Шулянский, Кожушко, Третьяков
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"Верес":
Ровенчане проиграли три из четырех последних игр. Более того, в матчах против "Шахтера", "Зари" и "Колоса" команда Вирта не смогла забить ни разу, отыгравшись лишь на кризисном "Металлисте 1925". Беда "Вереса" в том, что у них есть проблемы в каждой стадии игры. Команда и в прошлом сезоне не лучшим создавала моменты, но круто ими распоряжалась. Сейчас это пропало. Также нет той слаженной обороны, которой "Верес" славился ранее. В прошлой кампании Когут имел наибольшее количество сухих игр, а в этом пропустил уже 15 голов. Это весьма посредственный показатель для УПЛ.
С кадрами у "Вереса" проблем меньше, чем с игрой. До последнего времени вне заявки находился универсальный Геннадий Пасич, однако в игре против "Шахтера" ему уже нашлось в ней место. Если он готов выйти с первых минут, то можно не сомневаться, что Вирт сделает в пользу одного из своих лидеров. Однако навряд ли это будет единственным изменением. Прогнозируем, что в центре поля вновь появится Лебеденко, а Гайдучик уступит место на позиции форварда кому-то из пары М.Шестаков / Сергийчук.
Ориентировочный состав: Когут - Гагун, Мирошник, Вовченко, Е.Пасич - Кучеров, Лебеденко - Дахновский, С.Шарай, Г.Пасич - Сергийчук
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|4
|Александрия
|10
|6
|2
|2
|18-12
|+6
|20
|6
|Верес
|12
|5
|2
|5
|15-15
|0
|17
Статистика команд
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"Александрия":
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"Верес":
Очные встречи
"Александрия" - "Верес": трансляция матча
"Александрия" - "Верес": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Александрия" - "Верес" от UA-Football
Победа "Александрии" 1:0. Букмекеры верят в победу "горожан" и мы их понимаем. "Верес" - неудобная команда, против которой можно увязнуть, потерять темп и пропустить нелепый гол, однако нынешняя версия команды Вирта теряет свою идентичность. "Александрия" редко сбоит в этом сезоне, в клубе немало интересных футболистов, которыми можно усилить игру по ходу, и если Гура вовремя приведет подопечных в чувства после поражения "Динамо", то у хозяев будут все шансы вернуться на победный путь, взяв три бала.
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