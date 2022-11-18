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Днепр-1 - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19.11.2022
Днепр-1 - Шахтер: Прогноз и анонс матча ⋉ 19.11.2022 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
фото - Олександр Приходько
В этом сезоне "Шахтер" уже играл против "Динамо". Этот матч имел важное символическое, принципиальное, идеологическое значение, но с турнирно-спортивной точки зрения главное противостояние первого круга еще впереди. Главный матч полугодия в УПЛ – это встреча "Днепра-1" и "Шахтера".
Спортивная составляющая здесь самая важная: "Днепр-1" лидирует, а "Шахтер" по потерянным очкам отстает от него на два пункта. Очевидно, это поединок за звание "зимнего чемпиона". Дополнительную интригу и принципиальность добавляет предигровой контекст: еще полгода назад Игор Йовичевич тренировал "Днепр-1", а после ухода в "Шахтер" в футбольном Днепре его называют предателем. А по ту сторону – Александр Кучер, который делает первые карьерные шаги в статусе тренера, и который как игрок все свои лучшие годы отдал именно "Шахтеру". Будет горячо.
УПЛ. 14-й тур. 19.11.2022
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле –
"Днепр-1" 13:00 "Шахтер"
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – телеканал УНИАН, YouTube-канал FootballHab
Новости "Днепра-1"
В последнем матче "Днепр-1" победу не одержал. Самое интересное, что трудно определить тональность чувств, которые доминировали после игры с "Ворсклой". С одной стороны, днепряне создали достаточно моментов для трех очков, с другой – соперник мощно провел второй тайм и доминировал на финальном отрезке игры. Даже несмотря на попадание Довбика в каркас. Так что ничья в целом – справедливый результат.
Александр Кучер на пресс-конференции после того матча действительно не выглядел расстроенным. Хотя тогда еще продолжалась игра с участием "Шахтера", сохранявшего шансы на победу. Но "горняки" в итоге тоже потеряли очки, сохранив диспозицию: пять баллов отставания от первого места с одним поединком в запасе. Как ни крути, а противостояние с "Днепром-1" – ключевое на этом этапе.
Кадровые проблемы "Днепра-1" уже не столь критичны. На неделе с командой тренировались Балули и Бланко. Яниса Амаша удалось, если верить источникам, выдернуть из сборной Алжира. Когут, Танчик, Громов – все на месте, а у Рубчинского и Адамюка даже приподнятое настроение, ведь они заключили с клубом новые соглашения. В этом же контексте следует упомянуть Сарапия, который арендный контракт сменил на полноценный. Непонятна ситуация с восстановившимся от травмы Гуцуляком, который матч с "Ворсклой" снова пропускал.
По сравнению с матчем против полтавчан точно будут изменения в стартовом составе. Не беремся прогнозировать Бланко, но Бабенко после дисквалификации должен вернуться.
Ориентировочный состав: Валеф – Адамюк, Сарапий, Сваток, Бузанелло – Рубчинский, Бабенко, Пихаленок – Назаренко, Амаш – Довбик
Новости "Шахтера"
После матча с "Зарей" из состояния "Шахтера" звучало много разговоров о судействе. Наверное, клуб имел право жаловаться на работу Екатерины Монзуль и помощниц, которыми действительно были приняты несколько противоречивых решений. Однако это точно не помогло при подготовке к "Днепру-1". Напротив, расшатывало моральное состояние коллектива и отнимало энергию. С другой стороны, в условиях несправедливости каждый уважающий себя субъект должен защищаться.
По игре "Шахтер" заслужил победу над "Зарей", однако нужно обратить внимание на проблемы с защитой: соперник слишком легко реализовывал свои замыслы, а "горняки" иногда не забивали с таких позиций, с которых не забить было сложно.
Хотя в общем разрезе проблем с реализацией у "Шахтера" нет: в каждом из последних восьми матчей УПЛ "горняки" забивали минимум дважды. И это еще травмированы Зубков и Швед, которые, безусловно, добавляли бы вариативности в атаке.
Кроме этих двух игроков, вне игры остается Конопля. Последний матч пропускал Джурасек (экс-футболист "Днепра-1"), хотя сообщений о его травме не было.
Ориентировочный состав: Трубин – Бондарь, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко, Крыськив – Петряк, Судаков, Мудрик – Траоре
"Днепр-1" – "Шахтер". Статистика личных встреч
Вот здесь – громкий вызов для "Днепра-1". В прошлом команда сыграла против "Шахтера" шесть матчей и все шесть проиграла. Даже забитые голы были редкостью – только два на протяжении 540 игровых минут.
Команда, которая в текущем чемпионате Украины лидирует по показателю забитых мячей и имеет в своем составе одного из лучших форвардов страны, должна исправлять такую статистику.
"Днепр-1" – "Шахтер". Последние матчи команд
Были признаки того, что в конце осенней части чемпионата "Днепр-1" вернул себе ту лёгкость, которая была в начале сезона. Об этом свидетельствуют победы 3:1 над "Минаем" и "Колосом". Ничья с "Ворсклой" немного охладила голову, хотя уровень футбола, показанный командой Кучера, не позволяет говорить о наступлении кризиса. Это была просто ситуативная осечка. Так, по крайней мере, кажется сейчас – перед матчем с "Шахтером". А как будет дальше – зависит от результата против "горняков".
У "Шахтера" – три ничьих в чемпионате, и две из них – на протяжении последних пяти матчей. Обе со счётом 2:2. Команда Игоря Йовичевича обычно дает играть соперникам, но и сама постоянно повышает темп. Против "Днепра-1" такой стиль не гарантирует победу, но обещает стать залогом интересного, веселого футбола.
"Днепр-1" – "Шахтер". Турнирное положение команд
"Шахтер" в любом случае не опередит "Днепр-1" по итогам этого тура. Даже если победит. Но три очка позволят отыграть отставание по потерянным, сделав заявку на то, чтобы зимовал "Шахтер" в статусе промежуточного лидера. "Днепру-1", наверное, на руку будет и ничья. Отрыв от третьего места, которое, в отличие от второго, не дает права сыграть в Лиге чемпионов, довольно существенный, так что в отчетной игре днепрянам важно не так самим набрать очки, как не отдать максимум сопернику.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|СК Днепр-1
|12
|10
|2
|0
|28-7
|+21
|32
|0
|2
|Шахтер
|11
|8
|3
|0
|25-7
|+18
|27
|0
|3
|Заря
|13
|8
|2
|3
|29-19
|+10
|26
|0
|4
|Динамо
|12
|7
|2
|3
|20-13
|+7
|23
|0
|5
|ФК Александрия
|12
|7
|2
|3
|22-18
|+4
|23
|0
|6
|Верес
|13
|5
|2
|6
|17-18
|-1
|17
|0
|7
|Колос
|12
|4
|4
|4
|10-14
|-4
|16
|0
|8
|Металлист
|12
|4
|3
|5
|15-19
|-4
|15
|0
|9
|Ворскла
|13
|4
|3
|6
|14-16
|-2
|15
|0
|10
|Металлист 1925
|12
|3
|5
|4
|11-17
|-6
|14
|0
|11
|Рух
|12
|3
|3
|6
|14-19
|-5
|12
|0
|12
|Кривбасс
|12
|3
|3
|6
|8-13
|-5
|12
|0
|13
|ФК Минай
|12
|2
|4
|6
|8-14
|-6
|10
|0
|14
|Черноморец
|12
|2
|3
|7
|8-17
|-9
|9
|0
|15
|ФК Львов
|12
|2
|3
|7
|9-19
|-10
|9
|0
|16
|Ингулец
|12
|1
|4
|7
|10-18
|-8
|7
|0
"Днепр-1" – "Шахтер". Ставка и коэффициенты
"Днепр-1" – "Шахтер". Прогноз матча от UA-Футбол
Ничья 2:2. Так что по традиции: "Шахтер" будет играть сам, и будет позволять это делать сопернику. Так же можно говорить и о "Днепре-1". Нет оснований полагать, что в этом матче защита перевесит атаку. А в таких ситуациях частенько все заканчивается голевыми перестрелками.
Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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