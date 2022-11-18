Днепр-1 - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19.11.2022

В этом сезоне "Шахтер" уже играл против "Динамо". Этот матч имел важное символическое, принципиальное, идеологическое значение, но с турнирно-спортивной точки зрения главное противостояние первого круга еще впереди. Главный матч полугодия в УПЛ – это встреча "Днепра-1" и "Шахтера".

Спортивная составляющая здесь самая важная: "Днепр-1" лидирует, а "Шахтер" по потерянным очкам отстает от него на два пункта. Очевидно, это поединок за звание "зимнего чемпиона". Дополнительную интригу и принципиальность добавляет предигровой контекст: еще полгода назад Игор Йовичевич тренировал "Днепр-1", а после ухода в "Шахтер" в футбольном Днепре его называют предателем. А по ту сторону – Александр Кучер, который делает первые карьерные шаги в статусе тренера, и который как игрок все свои лучшие годы отдал именно "Шахтеру". Будет горячо.

УПЛ. 14-й тур. 19.11.2022

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле –

"Днепр-1" 13:00 "Шахтер"

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – телеканал УНИАН, YouTube-канал FootballHab

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Новости "Днепра-1"

В последнем матче "Днепр-1" победу не одержал. Самое интересное, что трудно определить тональность чувств, которые доминировали после игры с "Ворсклой". С одной стороны, днепряне создали достаточно моментов для трех очков, с другой – соперник мощно провел второй тайм и доминировал на финальном отрезке игры. Даже несмотря на попадание Довбика в каркас. Так что ничья в целом – справедливый результат.

Александр Кучер на пресс-конференции после того матча действительно не выглядел расстроенным. Хотя тогда еще продолжалась игра с участием "Шахтера", сохранявшего шансы на победу. Но "горняки" в итоге тоже потеряли очки, сохранив диспозицию: пять баллов отставания от первого места с одним поединком в запасе. Как ни крути, а противостояние с "Днепром-1" – ключевое на этом этапе.

Кадровые проблемы "Днепра-1" уже не столь критичны. На неделе с командой тренировались Балули и Бланко. Яниса Амаша удалось, если верить источникам, выдернуть из сборной Алжира. Когут, Танчик, Громов – все на месте, а у Рубчинского и Адамюка даже приподнятое настроение, ведь они заключили с клубом новые соглашения. В этом же контексте следует упомянуть Сарапия, который арендный контракт сменил на полноценный. Непонятна ситуация с восстановившимся от травмы Гуцуляком, который матч с "Ворсклой" снова пропускал.

По сравнению с матчем против полтавчан точно будут изменения в стартовом составе. Не беремся прогнозировать Бланко, но Бабенко после дисквалификации должен вернуться.

Ориентировочный состав: Валеф – Адамюк, Сарапий, Сваток, Бузанелло – Рубчинский, Бабенко, Пихаленок – Назаренко, Амаш – Довбик

Новости "Шахтера"

После матча с "Зарей" из состояния "Шахтера" звучало много разговоров о судействе. Наверное, клуб имел право жаловаться на работу Екатерины Монзуль и помощниц, которыми действительно были приняты несколько противоречивых решений. Однако это точно не помогло при подготовке к "Днепру-1". Напротив, расшатывало моральное состояние коллектива и отнимало энергию. С другой стороны, в условиях несправедливости каждый уважающий себя субъект должен защищаться.

По игре "Шахтер" заслужил победу над "Зарей", однако нужно обратить внимание на проблемы с защитой: соперник слишком легко реализовывал свои замыслы, а "горняки" иногда не забивали с таких позиций, с которых не забить было сложно.

Хотя в общем разрезе проблем с реализацией у "Шахтера" нет: в каждом из последних восьми матчей УПЛ "горняки" забивали минимум дважды. И это еще травмированы Зубков и Швед, которые, безусловно, добавляли бы вариативности в атаке.

Кроме этих двух игроков, вне игры остается Конопля. Последний матч пропускал Джурасек (экс-футболист "Днепра-1"), хотя сообщений о его травме не было.

Ориентировочный состав: Трубин – Бондарь, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко, Крыськив – Петряк, Судаков, Мудрик – Траоре

"Днепр-1" – "Шахтер". Статистика личных встреч

Вот здесь – громкий вызов для "Днепра-1". В прошлом команда сыграла против "Шахтера" шесть матчей и все шесть проиграла. Даже забитые голы были редкостью – только два на протяжении 540 игровых минут.

Команда, которая в текущем чемпионате Украины лидирует по показателю забитых мячей и имеет в своем составе одного из лучших форвардов страны, должна исправлять такую ​​статистику.

"Днепр-1" – "Шахтер". Последние матчи команд

Были признаки того, что в конце осенней части чемпионата "Днепр-1" вернул себе ту лёгкость, которая была в начале сезона. Об этом свидетельствуют победы 3:1 над "Минаем" и "Колосом". Ничья с "Ворсклой" немного охладила голову, хотя уровень футбола, показанный командой Кучера, не позволяет говорить о наступлении кризиса. Это была просто ситуативная осечка. Так, по крайней мере, кажется сейчас – перед матчем с "Шахтером". А как будет дальше – зависит от результата против "горняков".

У "Шахтера" – три ничьих в чемпионате, и две из них – на протяжении последних пяти матчей. Обе со счётом 2:2. Команда Игоря Йовичевича обычно дает играть соперникам, но и сама постоянно повышает темп. Против "Днепра-1" такой стиль не гарантирует победу, но обещает стать залогом интересного, веселого футбола.

"Днепр-1" – "Шахтер". Турнирное положение команд

"Шахтер" в любом случае не опередит "Днепр-1" по итогам этого тура. Даже если победит. Но три очка позволят отыграть отставание по потерянным, сделав заявку на то, чтобы зимовал "Шахтер" в статусе промежуточного лидера. "Днепру-1", наверное, на руку будет и ничья. Отрыв от третьего места, которое, в отличие от второго, не дает права сыграть в Лиге чемпионов, довольно существенный, так что в отчетной игре днепрянам важно не так самим набрать очки, как не отдать максимум сопернику.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 СК Днепр-1 12 10 2 0 28-7 +21 32 0 2 Шахтер 11 8 3 0 25-7 +18 27 0 3 Заря 13 8 2 3 29-19 +10 26 0 4 Динамо 12 7 2 3 20-13 +7 23 0 5 ФК Александрия 12 7 2 3 22-18 +4 23 0 6 Верес 13 5 2 6 17-18 -1 17 0 7 Колос 12 4 4 4 10-14 -4 16 0 8 Металлист 12 4 3 5 15-19 -4 15 0 9 Ворскла 13 4 3 6 14-16 -2 15 0 10 Металлист 1925 12 3 5 4 11-17 -6 14 0 11 Рух 12 3 3 6 14-19 -5 12 0 12 Кривбасс 12 3 3 6 8-13 -5 12 0 13 ФК Минай 12 2 4 6 8-14 -6 10 0 14 Черноморец 12 2 3 7 8-17 -9 9 0 15 ФК Львов 12 2 3 7 9-19 -10 9 0 16 Ингулец 12 1 4 7 10-18 -8 7 0

"Днепр-1" – "Шахтер". Ставка и коэффициенты

"Днепр-1" – "Шахтер". Прогноз матча от UA-Футбол

Ничья 2:2. Так что по традиции: "Шахтер" будет играть сам, и будет позволять это делать сопернику. Так же можно говорить и о "Днепре-1". Нет оснований полагать, что в этом матче защита перевесит атаку. А в таких ситуациях частенько все заканчивается голевыми перестрелками.