 Кривбасс - Металлист 1925: Прогноз и анонс матча ⋉ 20.11.2022 ⋊ УПЛ на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
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Кривбасс - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 20 ноября 2022

Украина
(1 голосов)

Сохранят ли парни Вернидуба набранный темп?

Кривбасс - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 20 ноября 2022

Фото: Александр Приходько

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

После разочаровывающего старта в УПЛ, "Кривбасс" Вернидуба стал понемногу оправдывать ожидания. В последнее время криворожане добыли несколько важных побед, улучшив положение в таблице. Еще немного и "Кривбасс" получит статус середняка первенства, а потому будущий матч против "Металлиста 1925" для них очень и очень важен. Правда и харьковчане настроены побеждать, особенно после того как добыли свою дебютную победу в элите после эры Валерия Кривенцова.

Содержание

"Кривбасс" 14:00 "Металлист 1925"

VBET-лига. 14-й тур
20 ноября, Кривой-Рог, стадион "Горняк"
Арбитр: И.Пасхал
Трансляция: "Setanta Sport+"
Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sport"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

  • "Кривбасс":

Две важнейшие победы серьезно улучшили положение "Кривбасса" в таблице. Сначала коллектив Вернидуба в очень ярком на событии матче (два пенальти, три удаления) сумел одолеть "Ворсклу", а потом еще и нанес поражение "Металлисту", взяв против крепких команд шесть балов. И это ровно столько же, сколько было добыто криворожанами за предыдущие десять встреч. Действительно можно говорить о стабилизации дел.

В будущей игре точно будет недоступен Андрей Понедельник, который отсиживает дисквалификацию. Также есть вопросы касательно Вернидуба-младшего, который уже появлялся на поле после травмы, однако после снова отправился в лазарет. В остальном вопросов к составу "Кривбассу" быть не должно.

Ориентировочный состав: Сарнавский - Якимец, Ловрич, Стецков, Дибанго - Банада, Капич - Задерака, Хомченовский, Волошин - Дебелко

  • "Металлист 1925":

Многие удивились, когда харьковский клуб объявил об увольнении Валерия Кривенцова. Никто не знал, чего ожидать от тренерского тандема еще "зеленых" Эдмара и Голодюка, и поначалу результаты команды удручали. Все немного улучшилось в последнем туре, когда харьковчане на характере обыграли "Ингулец", при этом проигрывая по ходу поединка. Это может стать стартовой точкой.

У харьковчан есть внушительная потеря перед встречей с "Кривбассом". В центре поля из-за перебора желтых будет недоступен Мартынюк, который в этом сезоне имеет статус твердого игрока старта. Вероятнее всего его место займет Бека Вачиберадзе, который до этого чаще всего оставался в резерве. Также остаются вопросы по центрфорварду. Если Борячук не готов играть, то у атаки "Металлиста 1925" будут проблемы.

Ориентировочный состав: Мозиль - Капинус, Безуглый, Курило, Жичиков - Ременюк, Габелок, Вачиберадзе, Кравченко, Русин - Чирук

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О
10 Металлист 1925 12 3 5 4 11-17 -6 14
12 Кривбасс 12 3 3 6 8-13 -5 12

Статистика команд

  • "Кривбасс":

  • "Металлист 1925":

Очные встречи

Ранее "Кривбасс" и "Металлист 1925" не пересекались в официальных матчах.

"Кривбасс" - "Металлист 1925": трансляция матча

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Трансляція матчу Кривбас - Металіст 1925
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"Кривбасс" - "Металлист 1925": Ставки и коэффициенты

Parimatch
2.00
3.35
3.95
Сделать ставку
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1.95
3.50
3.95
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2.03
3.45
4.10
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Прогноз на матч "Кривбасс" - "Металлист 1925" от UA-Football

Победа "Кривбасса" 1:0. В последних матчах криворожане оставили более приятное послевкусие, а потому к отчетному матчу, по нашему мнению, подходят в статусе небольшого фаворита. У них лучше кадровая ситуация (соперник будет испытывать проблемы впереди и в опорной зоне), да и тренерский опыт точно за Юрием Вернидубом. А потому, хоть мы и ожидаем в целом равный матч, поставим на минимальный триумф хозяев, которые впервые в этом сезоне сыграют дома.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Металлист 1925 (Харьков) Прогнозы
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Комментарии (1)
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Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
19.11.2022 в 21:29
Ой краще не випускати Ременюка на цей матч... Від гріха подалі, так би мовити.
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