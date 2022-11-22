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Шахтер - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23 ноября 2022
Как отреагирует коллектив Йовичевича на первое поражение в УПЛ?
Фото: ФК Шахтер
В прошедшем туре "Шахтер" проиграл в важнейшей игре "Днепру-1", еще сильнее отстав от лидера. Нынешний разрыв нельзя назвать смертельным, "горняки" точно остаются в гонке за титул, однако на зимний перерыв уйти лидером, как это было год назад, уже не получится. И это оставляет осадок.
Впереди "оранжево-черных" ожидает последний матч в году (15-й тур завершает первую половину, правда у команд хватает перенесенных матчей) против "Ворсклы". Полтавчане - крепкий орешек для любого фаворита, а потому будущий матч по праву можно считать одним из центральных в туре.
"Шахтер" 14:00 "Ворскла"
VBET-лига. 14-й тур
23 ноября, Львов, стадион "Арена Львов"
Арбитр: Н.Балакин
Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sport"
Текстовую онлайн-трансляцию
Последние новости и составы
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"Шахтер":
Поражение "Днепру-1" в последнем туре для команды Йовичевича не стало приговором, однако оно показало одну важную вещь. В этом сезоне "Шахтер" сильно зависит от игры своего лидера Михаила Мудрика. Против днепрян вингер забил один гол, однако в большинстве случаев защита соперника грамотно сдерживала его выпады. Отсюда - минимум моментов и итоговое поражение.
???? Наступний матч – останній у 2022 році.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 20, 2022
⚽️ #ШахтарВорскла
???? Прем’єр-ліга, 15-й тур
???? 23 листопада ⏰ 14:00
???? «Арена Львів»
⚒ #Shakhtar pic.twitter.com/Hp9Ico7kMR
Кадровых проблем у "горняков" ныне минимум, а потому, учитывая достаточно напряженный график, можно ожидать небольшой ротации от Игоря Йовичевича. Есть вероятность возвращения Траоре на позицию центрального нападающего, Крыськива - на одну из позиций в центре поля, а Тейлор должен будет оказаться справа в обороне. После травмы Кривцова и непонятного состояния Ефима Конопли, других вариантов у хорватского коуча не остается.
Ориентировочный состав: Трубин - Тейлор, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко - Степаненко, Бондаренко - Петряк, Крыськив, Мудрик - Траоре
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"Ворскла":
У полтавчан Скрипника текущая ситуация более радостная. В прошедшем туре "Ворскла" сумела на характере одолеть "Колос", забив решающий гол в самой концовке, а до этого футболисты Скрипника еще и сыграли вничью с "Днепром-1". Сезон "ворсклян" остается дико нестабильным, но последние результаты могут радовать болельщиков.
В матч номер 90 в #УПЛ та в #ДеньНародження #Скрипник привів #Команда до перемоги! ????#ФКВП #FCVP #KOLVRP pic.twitter.com/9yQcIT1rSY— ФК ВОРСКЛА (@vorsklacomua) November 19, 2022
С кадрами у "Ворсклы" ныне не все в порядке. Есть проблемы у Чеснакова, параллельно с этим вылетел другой центральный защитник - Яворский будет отсиживать дисквалификацию. Есть вопросы и по Челядину, который не доиграл поединок против "Колоса". Точно не сыграет также Марлисон, без которого у Скрипника не остается места для маневра в атаке - на острие сыграет Степанюк.
Ориентировочный состав: Ризнык - Пердута, Ф.Родригес, Зайков, Кравец - Скляр, Толи - Сефери, Юрченко, Олейник - Степанюк
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|2
|Шахтер
|12
|8
|3
|1
|26-9
|+17
|27
|6
|Ворскла
|14
|5
|3
|6
|16-17
|-1
|18
Статистика команд
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"Шахтер":
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"Ворскла":
Очные встречи
"Шахтер" - "Ворскла": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Шахтер" - "Ворскла" от UA-Football
Ничья 1:1. В этом сезоне полтавчане, несмотря на в целом нелучшие показатели, остаются тяжелым соперником для грандов. Не зря ведь они ранее успели отобрать очки у "Динамо" и "Днепра-1". К тому же, Виктор Скрипник сам по себе отличный наставник, особенно когда нужно играть против более сильных команд. Да, у "Ворсклы" есть кадровые проблемы в обороне, однако и "Шахтер" нынче буксует. Видно, что игроки Йовичевича ждут паузы, дабы восстановить баланс силы, а потому в будущей игре фаворит вновь может оступиться. Отсюда наша ставка на итоговую ничью.
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