Шахтер - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23 ноября 2022

В прошедшем туре "Шахтер" проиграл в важнейшей игре "Днепру-1", еще сильнее отстав от лидера. Нынешний разрыв нельзя назвать смертельным, "горняки" точно остаются в гонке за титул, однако на зимний перерыв уйти лидером, как это было год назад, уже не получится. И это оставляет осадок.

Впереди "оранжево-черных" ожидает последний матч в году (15-й тур завершает первую половину, правда у команд хватает перенесенных матчей) против "Ворсклы". Полтавчане - крепкий орешек для любого фаворита, а потому будущий матч по праву можно считать одним из центральных в туре.

"Шахтер" 14:00 "Ворскла"

VBET-лига. 14-й тур

23 ноября, Львов, стадион "Арена Львов"

Арбитр: Н.Балакин

Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sport"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"Шахтер":

Поражение "Днепру-1" в последнем туре для команды Йовичевича не стало приговором, однако оно показало одну важную вещь. В этом сезоне "Шахтер" сильно зависит от игры своего лидера Михаила Мудрика. Против днепрян вингер забил один гол, однако в большинстве случаев защита соперника грамотно сдерживала его выпады. Отсюда - минимум моментов и итоговое поражение.

Кадровых проблем у "горняков" ныне минимум, а потому, учитывая достаточно напряженный график, можно ожидать небольшой ротации от Игоря Йовичевича. Есть вероятность возвращения Траоре на позицию центрального нападающего, Крыськива - на одну из позиций в центре поля, а Тейлор должен будет оказаться справа в обороне. После травмы Кривцова и непонятного состояния Ефима Конопли, других вариантов у хорватского коуча не остается.

Ориентировочный состав: Трубин - Тейлор, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко - Степаненко, Бондаренко - Петряк, Крыськив, Мудрик - Траоре

"Ворскла":

У полтавчан Скрипника текущая ситуация более радостная. В прошедшем туре "Ворскла" сумела на характере одолеть "Колос", забив решающий гол в самой концовке, а до этого футболисты Скрипника еще и сыграли вничью с "Днепром-1". Сезон "ворсклян" остается дико нестабильным, но последние результаты могут радовать болельщиков.

С кадрами у "Ворсклы" ныне не все в порядке. Есть проблемы у Чеснакова, параллельно с этим вылетел другой центральный защитник - Яворский будет отсиживать дисквалификацию. Есть вопросы и по Челядину, который не доиграл поединок против "Колоса". Точно не сыграет также Марлисон, без которого у Скрипника не остается места для маневра в атаке - на острие сыграет Степанюк.

Ориентировочный состав: Ризнык - Пердута, Ф.Родригес, Зайков, Кравец - Скляр, Толи - Сефери, Юрченко, Олейник - Степанюк

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 2 Шахтер 12 8 3 1 26-9 +17 27 6 Ворскла 14 5 3 6 16-17 -1 18

Статистика команд

"Шахтер":

"Ворскла":

Очные встречи

"Шахтер" - "Ворскла": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Шахтер" - "Ворскла" от UA-Football

Ничья 1:1. В этом сезоне полтавчане, несмотря на в целом нелучшие показатели, остаются тяжелым соперником для грандов. Не зря ведь они ранее успели отобрать очки у "Динамо" и "Днепра-1". К тому же, Виктор Скрипник сам по себе отличный наставник, особенно когда нужно играть против более сильных команд. Да, у "Ворсклы" есть кадровые проблемы в обороне, однако и "Шахтер" нынче буксует. Видно, что игроки Йовичевича ждут паузы, дабы восстановить баланс силы, а потому в будущей игре фаворит вновь может оступиться. Отсюда наша ставка на итоговую ничью.