Днепр-1 - АЕК Ларнака. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 23 февраля 2023

Нет ни у одной команды, которая играла против "Днепра-1" лучше, нежели кипрский "АЕК". Вот уже на протяжении трех встреч представители Ларнаки неизменно побеждают днепрян(общий счет 6:1). Ни в рамках квалификации Лиги Европы, ни в рамках 1/16 финала Лиги Конференций коллектив Кучера не сумел ничего сделать с "АЕКом", проиграв заслуженно во всех трех встречах. Может пора брать себя в руки?

Тем более, что ситуация далеко не самая критичная. "Днепр-1" сыграл неделю назад не лучшим образом в гостях, однако пропустил всего раз. Надежда точно есть, правда придется сильно улучшить игру в атаке, при этом стараясь не допускать града моментов у своих владений. Способен ли на такое еще юный коллектив юного тренера?

"Днепр-1" 19:45 "АЕК" Ларнака

ЛК, Стыковые матчи. Ответный поединок

Первый матч - 0:1

23 февраля, Кошице, "Кошицкая футбольная арена"

Арбитр: А.Трейманис

Трансляция: "MEGOGO" и "Воля TV"

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Последние новости и составы

"Днепр-1":

Явно не такого старта ожидали от лидера УПЛ в 2023-м году. Нет, "АЕК" из Ларнаки не тот коллектив, который должен быть обыгран по умолчанию, но все же игра коллектива Кучера была далека от идеала. "Днепр-1" был хуже по общему числу ударов и по ударам в створ, за первые 45 минут игроки украинского коллектива лишь раз пробили в сторону ворот соперника, а суммарный xG не дотянул и до показателя в пять десятых. В общем, можно лучше. Мы точно знаем, что лидер УПЛ способен на это.

23 лютого #Дніпро1 зіграє другий матч нокаут плей-оф раунду #UECL в якому на Košická Futbalová Aréna прийме кіпрський АЕК.



Гра розпочнеться о 18:45 за місцевим часом (19:45 за київським часом).



Квитки за посиланням: https://t.co/QCypbtNuC8 pic.twitter.com/sFqSgA3Bps — СК Дніпро-1 / SC Dnipro-1 (@clubdnipro1) February 21, 2023

Маловероятно, что наставник днепрян обойдется без замен в стартовом составе, тем более, что за зиму его состав был увеличен. Есть вероятность, что в центре поля с первых минут появится легионер Бланко, в то время как юный Рубчинский перейдет на левое крыло. В первой части сезона Кучер уже успешно проделывал данный трюк. В игре на Кипре сразу после перерыва был заменен левый фулбек Амаш, однако вышедший вместо Горбунов не впечатлил, а потому алжирец, как нам кажется, получит второй шанс.

Ориентировочный состав: Валеф - Хайнер, Сваток, Сарапий, Амаш - Бабенко, Бланко - Гуцуляк, Пихаленок, Рубчинский - Довбик

"АЕК" Ларнака:

Как и "Днепр-1", коллектив Хосе Луиса Ольтра ныне лидирует в своем чемпионате. "АЕК" возглавляет таблицу кипрского первенства, при этом на выходных случился неожиданный сбой в системе. Команда из Ларнаки проиграла 1:2 "АЕЛу", который ныне идет восьмым. "АПОЭЛ" сумел немного сократить отставание от лидера, даже несмотря на собственную потерю (1:1 против "Доксы").

Артем Громов не играл против "Днепра-1", а также не попал в заявку своего нового клуба в проигранном поединке чемпионата. Судя по всему, не стоит ждать его и в четверг, тем более, что пока универсальный игрок не сумел стать своим в "АЕКе". Против "АЕЛа" Ольтра немного ротировал состав, что, вероятно, стало одной из причин фиаско, однако не стоит сомневаться, что против днепрян на поле выйдут 11 сильнейших игроков. Ларнаке нужна 1/8 финала Лиги Конференций.

Ориентировочный состав: Пирич - Росалес, Гонсалес, Томович, Миличевич - Ойер, Понс - Фараж, Тричковски, Дьюрчо - Лопеш

Путь в отборе

Осенью будущие соперники играли в разных турнирах. "АЕК" провел шесть игр в группе ЛЕ, где опередил "Динамо", однако оказался позади "Фенербахче" и "Ренна". Днепряне же более уверенно смотрелись в рамках ЛК, опередив "Вадуц" и "Аполлон", при этом не сумев отнять лидерство у "АЗ".

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Статистика команд

"Днепр-1":

"АЕК" Ларнака:

Очные встречи

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Прогноз на матч "Днепр-1" - "АЕК" Ларнака от UA-Football

Ничья 1:1. Как показала практика, "АЕКу" пока непросто играть на два фронта. Непонятно, успел ли коллектив Ольтра восстановиться от воскресного поражения, однако здесь небольшое преимущество будет на стороне днепрян, которые посреди недели отдыхали и целенаправленно готовились к реваншу. С другой стороны, киприотам не нужно будет много атаковать, так как общий счет играет за них. Ставим на результативный обмен ударами и общую ничью, которая, увы, не принесет днепрянам билет в следующий раунд Лиги Конференций.