Ингулец – Металлист. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11 марта 2023

Удачный поединок против наиболее титулованной команды Украины, позволил "Ингульцу" покинуть зону вылета. Но повода для ликования точно нет. Ведь у команды 16 очков на данный момент. Аналогичный показатель у их соперников. Но не забываем, у "Ингульца" остаётся игра в запасе.

"Ингулец" 14:00 "Металлист"

VBET-лига. 17-й тур

11 марта, Петрово, стадион "Ингулец"

Трансляция: OTT-платформа "Setanta Sport"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

"Ингулец": последние новости

"Ингулец" не очень уверено провёл сборы, о чем мы упоминали в прошлом анонсе. Однако, это не помешало клубу из Петрово преподнести главную сенсацию прошлого тура. "Динамо" имело некоторый игровой перевес, но хорошая реализация моментов позволила Козаку и Одарюку забить ещё в первом тайме. После перерыва "Ингулец" хорошо отыграл на своей половине поля, позволив "Динамо" провести лишь несколько острых атак. По составу изменений не ожидается. "Ингулец" как и их соперник поменял тренера в зимнее межсезонье. Для Сергея Ковальца это четвёртый клуб УПЛ в тренерской карьере. До этого специалист работал во "Львове", "Оболони", запорожском "Металлурге". Именно в рамках УПЛ Ковалец не тренеровал долгих десять лет.

"Металлист": последние новости

Команда откровенно разочаровывает и по результатам и по качеству игры. Совсем недавно грозный коллектив после возрождение провёл сильный сезон в прошлом розыгрыше Первой Лиги. Но в этом сезоне харьковчане испытывают трудности в атакующих действиях. Однако, также не следует забывать, что немало лидеров покинули команду. "Металлисту" не хватает лидера, нестандартно действующего плеймейкера, как следствие, не хватает эффективности в созидании опасности у ворот соперника.

Довольно странным выглядит тренерское назначение руководства харьковского клуба. Болельщики со стажем наверняка помнят Перицу Огненовича как, в своё время, очень перспективного нападающего, поигравшего даже в "Реале". Но как тренеру явно недостаёт опыта. Посмотрим, возможно, в долгосрочной перспективе ему и удастся наладить взаимодействие игроков полузащиты с нападающим.

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И П Н П М РМ О 12 Ингулец 15 4 4 7 14-18 -4 16 13 Металлист 16 4 4 8 16-25 -9 16

Интересные факты

Игроки "Ингульца" забивают голы в чемпионате на протяжении рекордных для клуба 6-ти игр – 7 мячей.

"Металлист" не побеждает в УПЛ 9 матчей подряд: 3 ничьих и 6 поражений.

Безничейная клубная рекордная серия "Ингульца" длится 8 игр: 4 победы и 4 поражения, а победная – 3 игры.

"Металлист" не побеждает в УПЛ 9 матчей подряд: 3 ничьих и 6 поражений.

Завершилась безголевая серия "Металлиста", которая длилась в чемпионате 515 минут.

"Ингулец" первый раз в УПЛ в гостях победил именно со счетом 2:0.

Перица Огненович стал 60-м тренером-легионером в Чемпионатах Украины. Последние пять матчей команд

Личные встречи

В своей истории команды всего один раз сыграли между собой. В первом круге этого сезона "Металлист" и "Ингулец" завершили игру вничью - 1:1. После первого тайма выигрывали харьковчане, но петровцам удалось сравнять счет.

"Ингулец" - "Металлист": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Ингулец" - "Металлист" от UA-Football

Обратим внимание на турнирную таблицу. Соперники соседи, у обоих команд по 16 очков. Поединок даст шанс команде, которая одержит победу немного оторваться от зоны вылета. Поэтому ожидаю, что на ничью не будет играть ни команда Ковальца, ни команда сербского специалиста Огненовича. Наш прогноз - тотал больше двух за коэффициент 1,7. Ожидаю также, что за счёт более опытного тренера и более качественной игры в первом туре после возобновление чемпионата, ближе к победе будет коллектив из Петрово. Поэтому можно рассмотреть победу "Ингульца" с форой 0.