Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Верес - Минай. Анонс и прогноз на матч УПЛ 22.04.2023
Ровенчане еще ни одного матча не выиграли дома в этом сезоне
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Юрий Вирт пытается поддержать свою команду словами, что игра у его подопечных есть. Однако это пока не дает результата: "Верес" десять матчей подряд не знает побед и, похоже, не совсем понимает, как их добывать. Ровенчанам не хватает ментальной стойкости, опыта, длины обоймы – на выходе команда имеет место в зоне переходных матчей. "Минай" берет свое другим: дисциплиной. Несмотря на место в нижней части таблицы, за этим коллективом интересно наблюдать. В первую очередь потому, что от него ничего не ждешь, а он берет и побеждает "Кривбасс". Если у ровчан в планах так же оттолкнуться почти от дна и начать свой подъем, то время пришло. Далее, имея в календаре "Колос", "Шахтер", "Динамо" и "Александрию", может быть поздно.
- Все самые яркие моменты чемпионата Украины в режиме Live в Telegram UA-Football
"Верес" - "Минай"
22 апреля. Ровно. Стадион "Авангард". Начало в 15:00
Главный арбитр – Евгений Арановский
Ассистенты: Дмитрий Оганесян и Александр Дашко
Трансляция на ТВ – не запланирована
Интернет-трансляция – ОТТ-платформа Setanta Sports
Текстовая трансляция -
"Верес": последние новости
Судя по последним комментариям, текущая безвыигрышная серия клуба стала серьезно давить на ровенский коллектив. С другой стороны, не совсем понятно, почему команда должна оставаться в середине таблицы, если зимой клуб фактически не усилился и потерял Евгения Пасича, а также Романа Мирошника - важные боевые единицы. Для Вовченко, Станислава Шарая и Курко это дебютный сезон в УПЛ, Гайдучика в прошлом сезоне со спокойной душой отдали в аренду аутсайдеру Первой лиги - сейчас это игроки основы. А вся лава запасных сейчас складывается едва ли не полностью из юношеской команды. К тому же, есть и кадровые проблемы из-за травм и дисквалификации, что из-за малой обоймы вызывает дополнительные трудности.
В игре против "Миная" Юрий Вирт не сможет рассчитывать на Гагуна – дисквалификация. С возвращением Лебеденко в оборону должен "сесть" Курко. Других изменений вряд ли стоит ожидать, учитывая консерватизм тренерского штаба ровенчан.
Ориентировочный состав "Верес" (слева - направо): Когут - Пасич, Курко, Вовченко, Протасевич - Клец - В.Шарай, Лебеденко, С.Шарай, Близниченко - Гайдучик.
"Минай": последние новости
Неделю назад "Минай" подтвердил, что ему гораздо комфортнее играть вторым номером. Это вообще не новость, ведь еще при Владимире Шаране в "Александрии" его подопечные давали серьезный бой грандам, однако могли потерять очки в играх с середняками или аутсайдерами.
Коуч закарпатцев в начале 2023 года развивал игру своей команды в три центрбека. Однако после международной паузы в марте вернулся к четырем защитникам. Скорее всего, такую же формацию Шаран использует и в этот раз. Изменения, возможно, будут только в атакующей линии. Воробчак в предыдущем туре отыграл всего четверть игры и на носилках покинул поле: вместо него может выйти Гечев. Есть вопросы по линии нападения, но, скорее всего, там опять окажется Вишневский.
Ориентировочный состав "Миная" (слева – направо): Бандура – Немчанинов, Кравчук, Мельник, Гончар – Витенчук, Горин – Булеза, Твердохлиб, Гечев – Вишневский.
Турнирная таблица
"Верес" сейчас идет в зоне переходных матчей. Возможное поражение вместе с победами "Металлиста" и "Руха" отправят команду в зону вылета. Впрочем, в такие расклады верится с трудом. Во-первых, львовян на выходных ожидает испытание "Днепром-1", а харьковчане о победах читали только в книгах, но не добыли ни одной в 2023-м.
"Минай" набрал семь очков в пяти последних матчах и смог выбраться из опасной зоны. Однако команда Владимира Шарана еще ничего не решила: преимущество над "Вересом" составляет всего один балл, над зоной вылета - два. Расслабляться рано.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|9
|Ингулец
|21
|7
|4
|10
|20-24
|-4
|25
|10
|Металлист 1925
|21
|4
|10
|7
|17-34
|-17
|22
|11
|ФК Минай
|21
|5
|6
|10
|15-25
|-10
|21
|12
|Черноморец
|21
|4
|8
|9
|19-27
|-8
|20
|13
|Верес
|21
|5
|5
|11
|26-33
|-7
|20
|14
|Металлист
|21
|4
|7
|10
|22-33
|-11
|19
|15
|Рух
|21
|4
|7
|10
|20-31
|-11
|19
|16
|ФК Львов
|21
|3
|4
|14
|16-37
|-21
|13
Последние матчи
Крайняя победа ровенчан произошла еще пятого ноября - это был разгром "Металлиста 1925". После этого календарь подсунул "Вересу" игры с лидерами: "Шахтер", "Александрия", "Динамо". Везде где-то немного не хватало, однако все три встречи завершились поражениями. А дальше этот снежный шар уже было не остановить: проигрыш "Ингульцу" накануне зимней паузы, а также три ничьих и три поражения уже весной. Команда Юрия Вирта ужасно нестабильна: вымучить нулевую ничью с "Рух" и забить пять в ворота "Металлиста", но не выиграть, - это о нынешнем "Вересе". Что коллектив подарит на этот раз?
Создается впечатление, что Владимир Шаран и так выжимает из нынешнего "Миная" все, что может. Однако без ложки дегти обойтись нельзя: в начале второй части сезона закарпатцы возили "Львов" по газону стадиона "СКИФ", однако проиграли. Шли к победе в игре с "Ингульцом", но провалили последние секунды. Эти шесть очков позволили бы "лисам" забыть о борьбе за выживание и сесть на хвост "Кривбасса" в борьбе за место в середине таблицы. Парадокс, но минайцы после зимней паузы проиграли конкурентам-аутсайдерам, однако взяли очки в играх с претендентами на еврокубки: "Александрией", "Колосом" и "Кривбассом".
Личные встречи
Соперники знакомы еще со времен выступлений во Второй лиге, когда "Минай" уже демонстрировал амбиции по поводу выступлений в УПЛ, а "Верес" барахтался в середине таблицы, принимая соперников в Млинове. На данный момент по количеству побед в основное время у оппонентов паритет, но одна из двух ничьих завершилась в серии пенальти в пользу закарпатцев, поэтому минимальное преимущество можно записать в их пользу. В первом круге текущего чемпионата оппоненты победителя не определили: "народный клуб" быстро открыл счет, однако на мгновение потерял концентрацию в середине второго тайма и снова вернуть контроль над ситуацией не смог - 1:1.
"Верес" - "Минай": коэффициенты и ставки на матч
Прогноз на матч "Верес" - "Минай"
"Минай" – самая прагматичная команда чемпионата. В 76% матчах текущего сезона с участием закарпатцев не заходил тотал больше 2.5. Юрий Вирт также не против, чтобы его "Верес" еженедельно побеждал 1:0, однако пока подводит оборона. По меньшей мере, три гола защитники "красно-черных" против "Металлиста" привезли себе сами. Вряд ли за неделю "народный клуб" научится дисциплинированно играть в защите, поэтому шансы у гостей забить однозначно будут. А как они их реализуют, мы уже видели в предыдущих матчах.
Ставка: индивидуальный тотал "Миная" больше 0.5 за 1.6
Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша
Популярное сейчас
- Юношеское Классическое. Динамо в результативном матче одолело Шахтер
- Ребров, Зинченко, Яремчук и Ярмоленко купили флаг АЗОВА за 2,3 миллиона гривен. ФОТО
- Столтенберг подтвердил, что Украина со временем присоединится к НАТО. Орбан уже отреагировал
- Ингулец - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19 апреля 2023
- Неймар и популярна блогерша объявили о том, что ждут появления первенца. ФОТО
- Наконец-то пережил разрыв с Савиной. Супряга закрутил роман с горячей Мисс Украина. ФОТО