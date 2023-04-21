Верес - Минай. Анонс и прогноз на матч УПЛ 22.04.2023

Юрий Вирт пытается поддержать свою команду словами, что игра у его подопечных есть. Однако это пока не дает результата: "Верес" десять матчей подряд не знает побед и, похоже, не совсем понимает, как их добывать. Ровенчанам не хватает ментальной стойкости, опыта, длины обоймы – на выходе команда имеет место в зоне переходных матчей. "Минай" берет свое другим: дисциплиной. Несмотря на место в нижней части таблицы, за этим коллективом интересно наблюдать. В первую очередь потому, что от него ничего не ждешь, а он берет и побеждает "Кривбасс". Если у ровчан в планах так же оттолкнуться почти от дна и начать свой подъем, то время пришло. Далее, имея в календаре "Колос", "Шахтер", "Динамо" и "Александрию", может быть поздно.

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"Верес" - "Минай"

22 апреля. Ровно. Стадион "Авангард". Начало в 15:00

Главный арбитр – Евгений Арановский

Ассистенты: Дмитрий Оганесян и Александр Дашко

Трансляция на ТВ – не запланирована

Интернет-трансляция – ОТТ-платформа Setanta Sports

Текстовая трансляция - UA-Футбол

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"Верес": последние новости

Судя по последним комментариям, текущая безвыигрышная серия клуба стала серьезно давить на ровенский коллектив. С другой стороны, не совсем понятно, почему команда должна оставаться в середине таблицы, если зимой клуб фактически не усилился и потерял Евгения Пасича, а также Романа Мирошника - важные боевые единицы. Для Вовченко, Станислава Шарая и Курко это дебютный сезон в УПЛ, Гайдучика в прошлом сезоне со спокойной душой отдали в аренду аутсайдеру Первой лиги - сейчас это игроки основы. А вся лава запасных сейчас складывается едва ли не полностью из юношеской команды. К тому же, есть и кадровые проблемы из-за травм и дисквалификации, что из-за малой обоймы вызывает дополнительные трудности.

В игре против "Миная" Юрий Вирт не сможет рассчитывать на Гагуна – дисквалификация. С возвращением Лебеденко в оборону должен "сесть" Курко. Других изменений вряд ли стоит ожидать, учитывая консерватизм тренерского штаба ровенчан.

Ориентировочный состав "Верес" (слева - направо): Когут - Пасич, Курко, Вовченко, Протасевич - Клец - В.Шарай, Лебеденко, С.Шарай, Близниченко - Гайдучик.

"Минай": последние новости

Неделю назад "Минай" подтвердил, что ему гораздо комфортнее играть вторым номером. Это вообще не новость, ведь еще при Владимире Шаране в "Александрии" его подопечные давали серьезный бой грандам, однако могли потерять очки в играх с середняками или аутсайдерами.

Коуч закарпатцев в начале 2023 года развивал игру своей команды в три центрбека. Однако после международной паузы в марте вернулся к четырем защитникам. Скорее всего, такую же формацию Шаран использует и в этот раз. Изменения, возможно, будут только в атакующей линии. Воробчак в предыдущем туре отыграл всего четверть игры и на носилках покинул поле: вместо него может выйти Гечев. Есть вопросы по линии нападения, но, скорее всего, там опять окажется Вишневский.

Ориентировочный состав "Миная" (слева – направо): Бандура – Немчанинов, Кравчук, Мельник, Гончар – Витенчук, Горин – Булеза, Твердохлиб, Гечев – Вишневский.

Турнирная таблица

"Верес" сейчас идет в зоне переходных матчей. Возможное поражение вместе с победами "Металлиста" и "Руха" отправят команду в зону вылета. Впрочем, в такие расклады верится с трудом. Во-первых, львовян на выходных ожидает испытание "Днепром-1", а харьковчане о победах читали только в книгах, но не добыли ни одной в 2023-м.

"Минай" набрал семь очков в пяти последних матчах и смог выбраться из опасной зоны. Однако команда Владимира Шарана еще ничего не решила: преимущество над "Вересом" составляет всего один балл, над зоной вылета - два. Расслабляться рано.

# Команда И В Н П М РМ О 9 Ингулец 21 7 4 10 20-24 -4 25 10 Металлист 1925 21 4 10 7 17-34 -17 22 11 ФК Минай 21 5 6 10 15-25 -10 21 12 Черноморец 21 4 8 9 19-27 -8 20 13 Верес 21 5 5 11 26-33 -7 20 14 Металлист 21 4 7 10 22-33 -11 19 15 Рух 21 4 7 10 20-31 -11 19 16 ФК Львов 21 3 4 14 16-37 -21 13

Последние матчи

Крайняя победа ровенчан произошла еще пятого ноября - это был разгром "Металлиста 1925". После этого календарь подсунул "Вересу" игры с лидерами: "Шахтер", "Александрия", "Динамо". Везде где-то немного не хватало, однако все три встречи завершились поражениями. А дальше этот снежный шар уже было не остановить: проигрыш "Ингульцу" накануне зимней паузы, а также три ничьих и три поражения уже весной. Команда Юрия Вирта ужасно нестабильна: вымучить нулевую ничью с "Рух" и забить пять в ворота "Металлиста", но не выиграть, - это о нынешнем "Вересе". Что коллектив подарит на этот раз?

Создается впечатление, что Владимир Шаран и так выжимает из нынешнего "Миная" все, что может. Однако без ложки дегти обойтись нельзя: в начале второй части сезона закарпатцы возили "Львов" по газону стадиона "СКИФ", однако проиграли. Шли к победе в игре с "Ингульцом", но провалили последние секунды. Эти шесть очков позволили бы "лисам" забыть о борьбе за выживание и сесть на хвост "Кривбасса" в борьбе за место в середине таблицы. Парадокс, но минайцы после зимней паузы проиграли конкурентам-аутсайдерам, однако взяли очки в играх с претендентами на еврокубки: "Александрией", "Колосом" и "Кривбассом".

Личные встречи

Соперники знакомы еще со времен выступлений во Второй лиге, когда "Минай" уже демонстрировал амбиции по поводу выступлений в УПЛ, а "Верес" барахтался в середине таблицы, принимая соперников в Млинове. На данный момент по количеству побед в основное время у оппонентов паритет, но одна из двух ничьих завершилась в серии пенальти в пользу закарпатцев, поэтому минимальное преимущество можно записать в их пользу. В первом круге текущего чемпионата оппоненты победителя не определили: "народный клуб" быстро открыл счет, однако на мгновение потерял концентрацию в середине второго тайма и снова вернуть контроль над ситуацией не смог - 1:1.

"Верес" - "Минай": коэффициенты и ставки на матч

Прогноз на матч "Верес" - "Минай"

"Минай" – самая прагматичная команда чемпионата. В 76% матчах текущего сезона с участием закарпатцев не заходил тотал больше 2.5. Юрий Вирт также не против, чтобы его "Верес" еженедельно побеждал 1:0, однако пока подводит оборона. По меньшей мере, три гола защитники "красно-черных" против "Металлиста" привезли себе сами. Вряд ли за неделю "народный клуб" научится дисциплинированно играть в защите, поэтому шансы у гостей забить однозначно будут. А как они их реализуют, мы уже видели в предыдущих матчах.

Ставка: индивидуальный тотал "Миная" больше 0.5 за 1.6

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша