Металлист 1925 - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 4 мая 2023

В одном из матчей 24-го тура УПЛ сыграют команды, которым очень не помешали бы три бала. "Металлист 1925" пока что находится на безопасном расстоянии от опасной зоны переходных матчей, при этом нельзя сказать, что харьковчане решили все свои вопросы в нынешнем сезоне. Текущие 26 балов - достаточно мало для сохранения места в элите, а потому коллективу Эдмара и Голодюка нужно бы постараться взять максимум. Или хотя бы не проиграть.

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У "Руха" положение плачевнее, а потому и потребность в трех балах куда выше. Команда Пономарева идет без побед на протяжении двух последних месяцев, и даже героический камбэк против "Ворсклы" в прошлом туре не прибавил настроения болельщикам. Единственное, что может радовать, так этот тот факт, что последний триумф "Рух" праздновал в игре против одного харьковского коллектива. Удастся ли это повторить против другой команды из этого же города?

"Металлист 1925" 13:00 "Рух"

VBET-лига. 24-й тур

4 мая, Киев, УТК им. В.Банникова

Арбитр: В.Романов

Интернет-трансляция: OTT-платформа "Setanta Sports"

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Последние новости и составы

"Металлист 1925":

Вот уже три тура кряду харьковская команда не знает поражений. В марте начало казаться, что команда Эдмара и Голодюка находится на спаде, однако победа над "Львовом", а также ничьи с "Минаем" и "Александрией" помогли исправить положение. В этих играх можно отметить оборону харьковчан, которая пропустила лишь раз. Ну и Ростислава Русина, отвечающего за весь креатив впереди. Будущий матч против бывшей команды станет для вингера особенным.

Мало хто знає, але Русин є кумиром #Messi, саме грою Ростислава надихається Ліонель pic.twitter.com/bLsqUBDbsF — FC Metalist 1925 (@metalist1925kh) April 23, 2023

Несмотря на отсутствие дисквалифицированных игроков, у "Металлиста 1925" есть кадровые проблемы. В прошедшем туре повреждения получили Бычек и Капинус. Если верить словам Голодюка, у обоих мышечные травмы, которые могут их оставить вне игры на определенный срок. И это потеря как минимум в плане ширины скамейки. Предположим, что слева в обороне против "Руха" сыграет Рудавский, в то время как атаку возглавит Чирук. Также не исключаем выхода в старте Ременюка.

Ориентировочный состав: Сидоренко - Безуглый, Е.Ткачук, Курило, Рудавский - Русин, Кравченко, Габелок, Вачиберадзе, Ременюк - Чирук

"Рух":

Три поражения и три ничьих - вот весь скромный список достижений Виталия Пономарева во главе взрослой команды "Руха". Нельзя сказать, что львовяне играют плохо всегда, ведь в каждом из матчей у них бывают интересные проблески, однако в целом картина не самая обнадеживающая. У "Руха" тяжело получается создавать моменты первым номером, в то время как сзади в некоторых поединков происходят необъяснимые вещи.

У львовян нет проблем с отстраненными игроками, а потому есть предпосылки ожидать выход лучших с первых минут. При этом есть шанс, что Пономарев проведет несколько косметических изменений, усилив атаку. Вполне возможно, что левое крыло против "Металлиста 1925" закроет Альваренга вместо Рунича. Также предположим, что коуч освежит центр поля, к примеру, выпустив вместо Эдсона более юного Пидгурского.

Ориентировочный состав: Панькив - Роман, Холод, Дидык, Лях - Довгий, Пидгурский - Соломон-Отабор, Таллес, Альваренга - Климчук

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Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 10 Металлист 1925 23 5 11 7 20-35 -15 26 14 Рух 23 4 8 11 23-35 -12 20

Статистика команд

"Металлист 1925":

"Рух":

Очные встречи

"Металлист 1925" - "Рух": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Металлист 1925" - "Рух" от UA-Football

Победа "Металлиста 1925" 1:0. Строго по последним играм харьковчане кажутся более сыгранной командой, лидер которых (читай Русин) находится в отличной формой. Да, "Металлисту 1925" будет не хватать Бычека, однако у "Руха" и их главного тренера сейчас слишком много проблем, дабы назвать их фаворитами. А потому мы поставим на триумф номинальных хозяев.