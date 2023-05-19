Черноморец - Минай. Анонс и прогноз матча УПЛ на 20 мая 2023

Чемпионат УПЛ накатывает на финиш – командам осталось сыграть по 4 матча, гонка выходит на финишную прямую и многим коллективам, которые решают противоположные задачи в турнирной таблице, пришла пора играть "от ножа".

Но, не всем. Так как условные середняки, к которым можно отнести и "Черноморец" могут "на волне" докатывать сезон и готовиться к следующему. Тем более что сейчас команда Григорчука смотрится очень даже и очень.

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А вот "Минаю" нужно цепляться. Цепляться за каждый матч, цепляться за каждое очко. Команда Шарана все еще стоит на вылет, хоть в последних матча подопечные тренера и добавили. Конечно, вряд ли найдутся сомневающиеся, что напрямую из УПЛ вылетят "Львов" и "Металлист", но и переходные матчи вряд ли входят в планы борцов за выживание.

Поэтому можно не сомневаться, что закарпатцы в Одессе дадут бой хозяевам.

"Черноморец" (Одесса) – ФК "Минай"

VBET-лига. 27-й тур

20 мая, Одесса, Стадион "Черноморец"

Арбитр: Анатолий Абдула

ТВ-трансляция: " Setanta Sports+"

Интернет-трансляция: OTT-платформа" Setanta Sports"

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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"Черноморец": последние новости

"Черноморец" в прошлом туре выдал оглушительную победу над "Динамо", причем победу по делу, по игре. Григорчук и Демченко были названы лучшим тренером и игроком тура соответственно.

Одессу после победы над киевлянами переполняли позитивные эмоции, хотя Роман Иосифович и пытался несколько приглушить этот фонтан позитива.

"По игре могу сказать, что несколько отрезков в нашем исполнении можно назвать совершенно идеальными в моем понимании, моем видении футбола. К сожалению, их было не так много, как хотелось бы. Но этим тоже не нужно раздражать Бога, а за это поблагодарить и порадоваться этому", - заявил тренер после игры.

И все это хорошо и правильно, ведь главное в этом благостном течении уверенно подойти к следующему матчу. "Минай" - не "Динамо", и как бы это не сыграло плохую шутку с одесситами.

Сейчас нужно настраиваться на каждого соперника, и уже тем более на борца за выживание. Насколько с этой задачей справится опытный Григорчук – увидим в субботу.

Из негатива – из-за перебора желтых матч с "Минаем" пропустит основной центрбек одесситов Владимир Салюк.

Ориентировочный состав "Черноморца": Паст, Брагару, Ермаков, Гучек, Путря, Васильев, Демченко, Кузык, Алефиренко, Бадибанга, Авагимян

"Минай": последние новости

"Минай" в прошлом туре не устоял в поединке с "Днепром-1". Закарпатцы показали зубы (что они делают фактически во всех последних матчах) и Довбик забил единственный гол лишь в самой концовке матча.

За это поражение вряд ли кто кинет в команду камень, но свои очки закрапатцам нужно брать. И брать в матчах с командами, которые не входят в "еврокубковый пул" . "Черноморец" – первый в календаре.

Как заявил Шаран, у "Миная" до конца сезона вылетел из-за травмы Воробчак. Также травмированы Горин и Коолесник. Скамейка у закарпатцев довольно короткая, да еще и очень непростой и долгий выезд в Одессу, и это кажется главной проблемой перед матчем с "моряками".

Конечно, можно быть уверенным, что минайцы точно дадут бой одесситам, вот только хватит ли запаса энергии и глубины состава, чтобы взять выездные очки – также увидим в субботу.

Ориентировочный состав Миная: Бандура, Рогозинский, Немчанинов, Кравчук, Мельник, Дмитрук, Петько, Витенчук, Булеза, Твердохлеб, Вишневский

Турнирная таблица

"Минай" продолжает свою борьбу за выживание. Команда на спасительном, 13-м месте, но внизу таблицы сейчас все очень плотно. Два очка гандикапа над "Рухом", который идет 14-м. Ну а выше "Металлист 1925", "Ингулец", "Верес", у которых всего на балл больше. Да и с тем же "Черноморцем" всего 3 пункта разницы.

У "моряков" все более стабильно – золотая серединка и девятое место в таблице. Тот вариант, когда угроза вылета отдалилась настолько, что можно широкой грудью вдохнуть свежий морской одесский воздух, но и откровенно валять дурака еще рано. Даже не из-за угрозы вылета, а больше из-за угрозы получить нервную концовку в последних турах из-за угрозы вылета. Впрочем, календарь у ЧО вполне благоприятный, в соперниках команды, которых нельзя назвать грандами, поэтому можно ожидать, что команда Григорчука уверенно докатает сезон.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 27 20 6 1 62-19 +43 66 0 2 СК Днепр-1 27 20 4 3 59-22 +37 64 0 3 Заря 26 18 4 4 57-28 +29 58 0 4 Динамо 26 15 5 6 39-23 +16 50 0 5 ФК Александрия 26 10 12 4 39-30 +9 42 0 6 Ворскла 27 10 6 11 32-35 -3 36 0 7 Кривбасс 27 10 5 12 22-29 -7 35 0 8 Колос 27 9 6 12 22-31 -9 33 0 9 Черноморец 26 7 8 11 30-36 -6 29 0 10 Верес 27 7 6 14 32-40 -8 27 0 11 Металлист 1925 26 5 12 9 20-39 -19 27 0 12 Ингулец 26 7 6 13 20-31 -11 27 0 13 ФК Минай 26 6 8 12 19-29 -10 26 0 14 Рух 26 5 9 12 26-36 -10 24 0 15 Металлист 26 5 7 14 26-49 -23 22 0 16 ФК Львов 26 3 4 19 18-46 -28 13 0

Последние матчи

Обе команды весной добавили. Пусть это не всегда перекликается со словом "стабильность", но очки и "Минай" и "Черноморец" берут.

Интересно, что "моряки" в последних 6 матчах обошлись без ничьих, да еще и в прошлом туре прибили "Динамо". Проиграли "Заре" и "Днепру-1", но в обоих этих матчах не отдали победу просто так.

Словом, команда Григорчука сейчас нашла свою игру и находится в позитивной серии.

"Минай" также берет очки, но пока что о стабильности команды говорить не приходится. Победы над "Ворсклой" и "Кривбассом", но при этом ничьи с "Вересом" и "Металлистом 1925" (поражения от "Днепра-1" и "Шахтера" в расчет не берем).

Отдельным и немаловажным фактором нужно выделить то, что "Минай" не побеждает на выезде уже 3 матча (2 поражения и ничья). И дальний и тяжелый выезд в Одессу может повлиять на фактор игры, особенно учитывая, что закарпатцы больше все-таки домашняя команда.

6 последних матчей "Черноморца": 3 победы, 0 ничьих, 3 поражения. Разница мячей – 11:10.

6 последних матчей "Миная": 2 победы, 2 ничьи, 2 поражения. Разница мячей – 5:4.

Матч в Одессе – пятый официальный в истории противостояния команд. Трижды была зафиксирована ничья, а в матче первого круга в Минае "Черноморец" минимально обыграл соперника со счетом 1:0.

"Черноморец" - "Минай": ставки и коэффициенты

"Черноморец" - "Минай": трансляция матча

Прогноз на матч "Черноморец" - "Минай" от UA-Футбол:

Трансляция матча В эфире Черноморец - Минай смотреть онлайн Смотреть трансляцию

Подбивая вышесказанное, приходим к выводу, что "Минай" обязательно даст бой "Черноморцу", в этом можно не сомневаться.

Обе команды сейчас на условном ходу, но и у тех и у тех есть свои проблемы.

У "Миная" тяжелый переезд и проблемы с составом, но весной закарпатцы еще так просто никому не отдавали очки. У "Черноморца" вылетел Салюк, но атакующая линия явно превосходит аналогичную линию соперника. Алефиренко, Демченко, Бадибанга, Авагимян могут потрепать нервы кому угодно.

Ожидаем, что гости будут играть от обороны с тремя центрбеками. Насколько атака "моряков" сможет справиться с таким построением? Тем более что одесситы больше любят играть на просторе, а когда соперник плотно обороняется, у команды Григорчука зачастую возникают проблемы.

Многое будет зависеть от первого гола, вернее, кем и главное когда он будет забит.

И все же "Черноморец" выглядит фаворитом, но "морякам" придется повозиться. Можно рискнуть и попробовать сыграть с форой на "Минай", или же на нижний тотал в первом тайме.

Прогноз UA-Футбол: Тотал первого тайма меньше 1 за 1.68.

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.