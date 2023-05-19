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Черноморец - Минай. Анонс и прогноз матча УПЛ на 20 мая 2023
upl.ua
Чемпионат УПЛ накатывает на финиш – командам осталось сыграть по 4 матча, гонка выходит на финишную прямую и многим коллективам, которые решают противоположные задачи в турнирной таблице, пришла пора играть "от ножа".
Но, не всем. Так как условные середняки, к которым можно отнести и "Черноморец" могут "на волне" докатывать сезон и готовиться к следующему. Тем более что сейчас команда Григорчука смотрится очень даже и очень.
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А вот "Минаю" нужно цепляться. Цепляться за каждый матч, цепляться за каждое очко. Команда Шарана все еще стоит на вылет, хоть в последних матча подопечные тренера и добавили. Конечно, вряд ли найдутся сомневающиеся, что напрямую из УПЛ вылетят "Львов" и "Металлист", но и переходные матчи вряд ли входят в планы борцов за выживание.
Поэтому можно не сомневаться, что закарпатцы в Одессе дадут бой хозяевам.
"Черноморец" (Одесса) – ФК "Минай"
VBET-лига. 27-й тур
20 мая, Одесса, Стадион "Черноморец"
Арбитр: Анатолий Абдула
ТВ-трансляция: " Setanta Sports+"
Интернет-трансляция: OTT-платформа" Setanta Sports"
Текстовая онлайн-трансляция:
"Черноморец": последние новости
"Черноморец" в прошлом туре выдал оглушительную победу над "Динамо", причем победу по делу, по игре. Григорчук и Демченко были названы лучшим тренером и игроком тура соответственно.
Одессу после победы над киевлянами переполняли позитивные эмоции, хотя Роман Иосифович и пытался несколько приглушить этот фонтан позитива.
"По игре могу сказать, что несколько отрезков в нашем исполнении можно назвать совершенно идеальными в моем понимании, моем видении футбола. К сожалению, их было не так много, как хотелось бы. Но этим тоже не нужно раздражать Бога, а за это поблагодарить и порадоваться этому", - заявил тренер после игры.
И все это хорошо и правильно, ведь главное в этом благостном течении уверенно подойти к следующему матчу. "Минай" - не "Динамо", и как бы это не сыграло плохую шутку с одесситами.
Сейчас нужно настраиваться на каждого соперника, и уже тем более на борца за выживание. Насколько с этой задачей справится опытный Григорчук – увидим в субботу.
Из негатива – из-за перебора желтых матч с "Минаем" пропустит основной центрбек одесситов Владимир Салюк.
Ориентировочный состав "Черноморца": Паст, Брагару, Ермаков, Гучек, Путря, Васильев, Демченко, Кузык, Алефиренко, Бадибанга, Авагимян
"Минай": последние новости
"Минай" в прошлом туре не устоял в поединке с "Днепром-1". Закарпатцы показали зубы (что они делают фактически во всех последних матчах) и Довбик забил единственный гол лишь в самой концовке матча.
За это поражение вряд ли кто кинет в команду камень, но свои очки закрапатцам нужно брать. И брать в матчах с командами, которые не входят в "еврокубковый пул" . "Черноморец" – первый в календаре.
Как заявил Шаран, у "Миная" до конца сезона вылетел из-за травмы Воробчак. Также травмированы Горин и Коолесник. Скамейка у закарпатцев довольно короткая, да еще и очень непростой и долгий выезд в Одессу, и это кажется главной проблемой перед матчем с "моряками".
Конечно, можно быть уверенным, что минайцы точно дадут бой одесситам, вот только хватит ли запаса энергии и глубины состава, чтобы взять выездные очки – также увидим в субботу.
Ориентировочный состав Миная: Бандура, Рогозинский, Немчанинов, Кравчук, Мельник, Дмитрук, Петько, Витенчук, Булеза, Твердохлеб, Вишневский
Турнирная таблица
"Минай" продолжает свою борьбу за выживание. Команда на спасительном, 13-м месте, но внизу таблицы сейчас все очень плотно. Два очка гандикапа над "Рухом", который идет 14-м. Ну а выше "Металлист 1925", "Ингулец", "Верес", у которых всего на балл больше. Да и с тем же "Черноморцем" всего 3 пункта разницы.
У "моряков" все более стабильно – золотая серединка и девятое место в таблице. Тот вариант, когда угроза вылета отдалилась настолько, что можно широкой грудью вдохнуть свежий морской одесский воздух, но и откровенно валять дурака еще рано. Даже не из-за угрозы вылета, а больше из-за угрозы получить нервную концовку в последних турах из-за угрозы вылета. Впрочем, календарь у ЧО вполне благоприятный, в соперниках команды, которых нельзя назвать грандами, поэтому можно ожидать, что команда Григорчука уверенно докатает сезон.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Шахтер
|27
|20
|6
|1
|62-19
|+43
|66
|0
|2
|СК Днепр-1
|27
|20
|4
|3
|59-22
|+37
|64
|0
|3
|Заря
|26
|18
|4
|4
|57-28
|+29
|58
|0
|4
|Динамо
|26
|15
|5
|6
|39-23
|+16
|50
|0
|5
|ФК Александрия
|26
|10
|12
|4
|39-30
|+9
|42
|0
|6
|Ворскла
|27
|10
|6
|11
|32-35
|-3
|36
|0
|7
|Кривбасс
|27
|10
|5
|12
|22-29
|-7
|35
|0
|8
|Колос
|27
|9
|6
|12
|22-31
|-9
|33
|0
|9
|Черноморец
|26
|7
|8
|11
|30-36
|-6
|29
|0
|10
|Верес
|27
|7
|6
|14
|32-40
|-8
|27
|0
|11
|Металлист 1925
|26
|5
|12
|9
|20-39
|-19
|27
|0
|12
|Ингулец
|26
|7
|6
|13
|20-31
|-11
|27
|0
|13
|ФК Минай
|26
|6
|8
|12
|19-29
|-10
|26
|0
|14
|Рух
|26
|5
|9
|12
|26-36
|-10
|24
|0
|15
|Металлист
|26
|5
|7
|14
|26-49
|-23
|22
|0
|16
|ФК Львов
|26
|3
|4
|19
|18-46
|-28
|13
|0
Последние матчи
Обе команды весной добавили. Пусть это не всегда перекликается со словом "стабильность", но очки и "Минай" и "Черноморец" берут.
Интересно, что "моряки" в последних 6 матчах обошлись без ничьих, да еще и в прошлом туре прибили "Динамо". Проиграли "Заре" и "Днепру-1", но в обоих этих матчах не отдали победу просто так.
Словом, команда Григорчука сейчас нашла свою игру и находится в позитивной серии.
"Минай" также берет очки, но пока что о стабильности команды говорить не приходится. Победы над "Ворсклой" и "Кривбассом", но при этом ничьи с "Вересом" и "Металлистом 1925" (поражения от "Днепра-1" и "Шахтера" в расчет не берем).
Отдельным и немаловажным фактором нужно выделить то, что "Минай" не побеждает на выезде уже 3 матча (2 поражения и ничья). И дальний и тяжелый выезд в Одессу может повлиять на фактор игры, особенно учитывая, что закарпатцы больше все-таки домашняя команда.
6 последних матчей "Черноморца": 3 победы, 0 ничьих, 3 поражения. Разница мячей – 11:10.
6 последних матчей "Миная": 2 победы, 2 ничьи, 2 поражения. Разница мячей – 5:4.
Матч в Одессе – пятый официальный в истории противостояния команд. Трижды была зафиксирована ничья, а в матче первого круга в Минае "Черноморец" минимально обыграл соперника со счетом 1:0.
"Черноморец" - "Минай": ставки и коэффициенты
"Черноморец" - "Минай": трансляция матча
Прогноз на матч "Черноморец" - "Минай" от UA-Футбол:
Подбивая вышесказанное, приходим к выводу, что "Минай" обязательно даст бой "Черноморцу", в этом можно не сомневаться.
Обе команды сейчас на условном ходу, но и у тех и у тех есть свои проблемы.
У "Миная" тяжелый переезд и проблемы с составом, но весной закарпатцы еще так просто никому не отдавали очки. У "Черноморца" вылетел Салюк, но атакующая линия явно превосходит аналогичную линию соперника. Алефиренко, Демченко, Бадибанга, Авагимян могут потрепать нервы кому угодно.
Ожидаем, что гости будут играть от обороны с тремя центрбеками. Насколько атака "моряков" сможет справиться с таким построением? Тем более что одесситы больше любят играть на просторе, а когда соперник плотно обороняется, у команды Григорчука зачастую возникают проблемы.
Многое будет зависеть от первого гола, вернее, кем и главное когда он будет забит.
И все же "Черноморец" выглядит фаворитом, но "морякам" придется повозиться. Можно рискнуть и попробовать сыграть с форой на "Минай", или же на нижний тотал в первом тайме.
Прогноз UA-Футбол: Тотал первого тайма меньше 1 за 1.68.
Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.
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