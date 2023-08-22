Агробизнес - Полесье. Анонс и прогноз матча Кубка Украины на 23.08.2023

Для "Агробизнеса" Кубок Украины – особое соревнование. Команда еще никогда в своей истории не играла в элитном дивизионе чемпионата страны, а вот среди элиты кубкового турнира была. В сезоне 2020/21 представитель Хмельницкой области дошел до полуфинала. Сегодня подопечные Александра Чижевского мечтают повторить это достижение, но на пути еще много препятствий. Одно из них – амбициозное и голодное к победам "Полесье".

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Кубок Украины. Четвертый раунд. 23.08.2023

Волочиск. Стадион "Юность"

Арбитр в поле – Сергей Задиран

"Агробизнес" 14:00 "Полесье"

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Новости "Агробизнеса"

"Агробизнес" приостанавливал свое функционирование из-за полномасштабного вторжения России в Украину, но уже вернулся к жизни. Команда вернулась в Первую лигу и стартовала там с поражения, но после этого в трех следующих турах не пропускала. Как результат – промежуточная четвертая позиция с трехочковым отставанием от лидеров.

В Кубке для "Агробизнеса" это будет не первый, а уже третий этап. Интересно, что на двух предыдущих пришлось играть дополнительное время. Ментально команда к этому точно готова, остается узнать, готова ли физически? В последнем туре Первой лиги "Агробизнес" играл на выезде против "Хуста". Этот матч тоже закончился победой, хотя решающий гол удалось забить только в конце игры.

Ориентировочный состав "Агробизнеса": Попович – Гаврушко, Даценко, Белый, Квасный – Теплый, Толочко – Лень, Волков, Равлик – Кузьмин

Новости "Полесья"

"Полесье" вряд ли отвыкло от атмосферы Первой лиги, поэтому выезд в Волочиск не будет чем-то необычным. С другой стороны, ментально команда уже настроена на другие волны. Житомиряне сразу залетели в водоворот борьбы УПЛ, претендуя сейчас даже на топ-5.

По крайней мере, с двумя победами в четырех матчах "Полесье" отстает от еврокубковой зоны только на одно очко. Однако на международную арену можно выйти и через Кубок, поэтому вряд ли Юрий Калитвинцев станет пренебрегать этим турниром. Да и не в том он сейчас положении, чтобы позволять себе легкомысленное отношение.

Ориентировочный состав "Полесье": Кудрик – Кравченко, Чоботенко, Гитченко, Смоляков – Огиря, Кушниренко – Козак, Танковский, Макуана – Будковский

"Агробизнес" – "Полесье". Статистика личных встреч

Команды играли между собой как в Первой лиге, так и во Второй. И не раз. Памятным является первый матч между этими командами, когда "Агробизнес" победил 5:0. Месть "Полесья" – это всего-навсего одна скромная победа со счетом 1:0. Сейчас есть хороший шанс, с позиции высшего класса, победить соперника с более уверенным счетом.

"Агробизнес" – "Полесье". Последние матчи команд

"Агробизнес" проиграл на старте Первой лиги "Ниве" (Бузова) 1:2, но после этого не уступал. В пяти следующих матчах подопечные Чижевского пропустили только три мяча, забив втрое больше.

Оба поражения в УПЛ случились для "Полесья" на последних минутах. То есть, команда пропускала в свои ворота решающие мячи уже перед самым финальным свистком. Два случая – это еще не тенденция, но и не стечение обстоятельств. Житомирянам следует поработать над умением сохранять концентрацию.

"Агробизнес" – "Полесье". Турнирное положение команд

Для "Полесья" это будет первый этап в текущем Кубке Украины, а для "Агробизнеса" – уже третий. Ранее команда Александра Чижевского прошла винницкую "Ниву" благодаря голу Толочко с пенальти на 105-й минуте. А затем в дополнительное время деклассировала "Николаев", хотя в основное время была ничья 1:1.

"Агробизнес" – "Полесье". Ставка и коэффициенты

"Агробизнес" – "Полесье". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Полесья" 2:0. Состав "Полесья" полностью соответствует уровню УПЛ. Более того, житомиряне позволяют себе приглашение легионеров, что доступно далеко не для всех команд в украинском футболе. Одного этого фактора (разницы в мастерстве между игроками двух команд) достаточно, чтобы прогнозировать уверенную победу фаворита. Можно рискнуть и сделать ставку на сухие ворота "Полесья".