Днепр-1 - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 6.11.2023

В рамках 13-го тура чемпионата Украины встретятся команды Юрия Максимова и Руслана Ротаня. "Днепр-1" на своем поле будет принимать "Александрию". Хотя коллективы являются представителями разных сегментов турнирной таблицы, матч прогнозирует быть напряженным и интересным. "Александрия" показывает очень нестабильную игровую форму и результаты, однако никому не бывает просто с подопечными Ротаня.

13-й тур УПЛ сезона 2023/24

6.11.2023. Днепр, "Днепр-Арена".

Арбитр: Романюк Анастасия

"Днепр-1" 17:00 "Александрия"

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: Униан.

"Днепр-1": последние новости

Приход в клуб Юрия Максимова вдохнул новую жизнь в днепрян и вернул ощущение побед на классе. С появлением нового наставника "Днепр-1" лишь в двух поединках не сумел переиграть своего соперника: ничья с "Колосом" (1:1) и поражение от лидера таблицы криворожского "Кривбасса" В остальных встречах "Днепр-1" непременно побеждал.

Вице-чемпион по итогам прошлой кампании уже проводил на этой неделе поединок в рамках УПЛ. В минувшую среду, в первый день ноября днепровская команда сыграла перенесенный матч 5-го тура против львовского "Руха". Подопечные Виталия Пономарева мощно и активно начали ту встречу. Однако в итоге команда Юрия Максимова сумела переломить прессинг "львов" и академично довела игру до победного результата. Благодаря этой победе, днепряне закрепились в четверке лучших в турнирной таблице.

Можно с уверенностью сказать, что кризис после наиболее успешного сезона в истории клуба миновал. "Днепр-1" снова представляет из себя грозную силу в национальном первенстве Украины.

Ориентировочный состав "Днепра-1": Кинарейкин, Мирошниченко, Сарапий, Сваток, Адамюк, Рубчинский, Бабенко, Леднев, Пихаленок, Гуцуляк, Филиппов.

"Александрия": последние новости

Дела у команды Руслана Ротаня идут очень плохо. После неплохого старта в этом сезоне "горожане" скатились в подвал турнирной таблицы. Последняя победа "Александрии" датирована аж 5-м августа. После этого в чемпионате было 6 поражений и 3 ничьи. В последнем же туре команда из одноименного города расписала безыдейную нулевую ничью с львовским "Рухом".

Что касается Кубка, то подопечные Ротаня сумели дойти до стадии 1/4. Четвертьфинал с "Полесьем" проходил в прошлый четверг. Футболисты "Александрии" отдали все силы на поле, однако уступили в серии пенальти.

"Горожане" имеют один из худших показателей по разнице мячей в УПЛ. "Александрия" мало забивает и достаточно много пропускает. Хотя и стоит отметить, что игру в обороне удалось наладить. В последних четырех матчах команда Ротаня пропустила лишь 1 мяч - в игре против "Колоса".

Ориентировочный состав "Александрии": Ермаков, Савченко, Логинов, Мартынюк, Ковалец, Смирный, Шостак, Михайленко, Сигеев, Шулянский, Калитвинцев.

"Днепр-1" - "Александрия". Личные встречи

Всего в своей истории команды провели 14 очных поединков. В рамках УПЛ коллективы сыграли 7 раз: "Александрия" одержала 3 победы, 1 раз был сильнее "Днепр-1" и еще 3 раза была зафиксирована ничья.

Также в 2021-м году днепряне и "горожане" встречались в Кубке Украины. Тогда в основное время команды не сумели определить победителя, а в серии пенальти была сильнее "Александрия".

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"Днепр-1" - "Александрия". Ставка и коэффициенты

"Днепр-1" - "Александрия". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 2:0. Фаворитом в этой паре по всем параметрам является команда Юрия Максимова. Днепряне набрали мощную игровую форму и не думают останавливаться. "Александрия" уже долгое время идет без побед и отдала очень много физических, и ментальных сил в кубковом матче с "Полесьем". Букмекеры тоже не верят в положительный результат для "горожан".