Полесье - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11.11.2023

"Металлист 1925" звезд с неба не хватает. Команда ни на что серьезное не претендует, но и не собирается увязать в борьбе за выживание. Это харьковчане четко продемонстрировали победой над "Черноморцем" в прошлом туре. Удастся ли на этот раз удивить "Полесье"? Житомиряне имеют свой план, и он заключается в том, чтобы оказывать давление на "Кривбасс" и "Днепр-1", которые стоят в таблице выше.

УПЛ. Четырнадцатый тур. 11.11.2023

Житомир. Центральный городской стадион

Арбитр в поле – Ярослав Козик

"Полесье" 15:00 "Металлист 1925"

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Новости "Полесья"

Неделю назад "Полесье" провело очень ответственный и показательный матч в контексте проверки амбиций. Житомиряне принимали "Кривбасс" – лидера турнирной таблицы. Матч в конце концов закончился со счетом 1:1, а команде Юрий Калитвинцева не хватило смелости для того, чтобы рискнуть. Собственно, это же можно говорить и о сопернике "Полесья".

В четырнадцатом туре контекст немного другой. Конечно, "Металлист 1925" – не мальчик для битья, но и не команда, против которой нельзя доминировать. "Полесье" обязано играть с позиции силы. Тем более на своем стадионе.

Это все еще придется делать без травмированного Будковского. Дисквалифицированных в составе "Полесья" нет.

Ориентировочный состав: Бойко - Тейлор, Чоботенко, Шабанов, Смоляков - Кушниренко, Танковский - Козак, Мустафаев, Макуана - Ариэльсон

Новости "Металлиста 1925"

Победа над "Черноморцем" в тринадцатом туре была очень эффектной. "Металлист 1925" проигрывал по ходу встречи, но затем смог переломить ситуацию кардинально. Хотя, конечно, не обошлось без помощи случая. Точнее, удаления Самсона Иеде.

Олег Голодюк тогда хорошо управлял игрой заменами. А вот Эдмар Галовский, как оказалось, дорабатывал свои последние дни в "Металлисте 1925". После 13-го тура стало известно, что бразилец, который имеет украинский паспорт, переезжает работать в Казахстан. Решение это было согласовано с харьковским клубом.

"Металлист 1925" благодаря той победе поднялся в топ-10. К тому же харьковчане имеют одну игру в запасе. В общем, положение удобное. Психологически на команду не должна давить ответственность за результат. Остается голевое мастерство.

Это мастерство смогут продемонстрировать все здоровые игроки команды. Потому что дисквалифицированных нет.

Ориентировочный состав "Металлиста 1925": Мозиль - Безуглый, Е. Ткачук, Курило, Фарина - Габелок, А. Ткачук, Вачиберадзе - Юсов, Ременюк - Сидоров

"Полесье" - "Металлист 1925". Статистика личных встреч

На уровне УПЛ эти команды впервые сыграют между собой. На уровне Первой лиги они играли дважды. И оба раза был зафиксирован один и тот же результат - ничья 0:0. Довольно редкий случай, чтобы история личных встреч команд, сыгравших между собой более одного матча, не имела забитых мячей.

"Полесье" - "Металлист 1925". Последние матчи команд

Ничьей с "Кривбассом" "Полесье" прервало четырехматчевую победную серию, которая длилась до того. Хотя формально ничья была и в кубковом поединке с "Александрией" – житомиряне тогда прошли дальше в серии пенальти. Так или иначе, а команда Юрия Калитвинцева не проигрывает уже почти два месяца – с шестнадцатого сентября.

Победа над "Черноморцем" стала для "Металлиста 1925" первой за последние семь матчей во всех турнирах. Зато второй раз подряд харьковчане забили два мяча в течение девяноста минут. Такое было также в матче 12-го тура с "Ворсклой". Также команде Голодюка следует поработать над защитой, ведь последний раз "Металлист 1925" не пропускал в уже далеком восьмом туре.

"Полесье" - "Металлист 1925". Турнирное положение команд

"Полесье" после ничьей с "Кривбассом" потеряло место в топ-2, но не потеряло перспективы бороться даже за чемпионство. "Металлисту 1925" очень комфортно находиться в топ-10. Это минимум, на который должны ориентироваться харьковчане.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Кривбасс 13 8 3 2 26-12 +14 27 0 2 СК Днепр-1 13 8 3 2 16-10 +6 27 0 3 Полесье 13 8 2 3 20-9 +11 26 0 4 Шахтер 11 7 3 1 21-10 +11 24 0 5 Рух 13 5 6 2 21-14 +7 21 0 6 Колос 14 4 8 2 11-9 +2 20 0 7 Черноморец 12 6 1 5 19-13 +6 19 0 8 Динамо 10 5 1 4 23-16 +7 16 0 9 Металлист 1925 12 4 3 5 11-13 -2 15 0 10 Ворскла 13 4 3 6 14-23 -9 15 0 11 ЛНЗ 13 3 4 6 12-16 -4 13 0 12 Оболонь 13 3 4 6 10-19 -9 13 0 13 Заря 11 2 4 5 12-15 -3 10 0 14 ФК Александрия 13 2 4 7 7-18 -11 10 0 15 Верес 12 1 5 6 10-19 -9 8 0 16 ФК Минай 14 0 6 8 6-23 -17 6 0

"Полесье" - "Металлист 1925". Ставка и коэффициенты

"Полесье" - "Металлист 1925". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Полесья" 1:0. Сложный будет матч для обеих команд. "Полесье" – фаворит, оно не значительно сильнее "Металлиста 1925" в плане командных действий, а вот по уровню индивидуального мастерства житомиряне впереди. У харьковчан есть немало проблем в защите, поэтому сдержать атаку соперника им будет очень непросто. Прогнозируем, что первый гол в этом матче состоится после перерыва.