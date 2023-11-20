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Украина U21 - Азербайджан U21. Анонс и прогноз матча отбора ЧЕ-2025 на 21.11.2023
Украина U21 - Азербайджан U21: Прогноз и анонс матча ⋉ 21.11.2023 ⋊ Отбор ЧЕ-2025 на UA-Футбол
пресслужба УАФ
Во вторник, 21-го ноября наша молодежка под руководством Унаи Мельгосы проведет свой 5-й поединок в рамках квалификации к Евро 2025. Украинская команда снова подходит к матчу абсолютным фаворитом. На этот раз Украина сыграет против своих сверстников из Азербайджана. Встреча снова состоится в испанской Мурсии, на стадионе - "Нуэва-Кондомина".
Отбор на ЧЕ-2025. Группа F
21.11.2023. Испания, Мурсия. Стадион "Нуэва-Кондомина"
Арбитр: Ираклий Квирикашвили (Грузия)
Украина U21 20:00 Азербайджан U21
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Украина U21: последние новости
Украинская молодежка под руководством Унаи Мельгосы продолжает уверенно шагать по пути квалификации. В минувшую пятницу подопечные испанского наставника не оставили шансов для ровесников из Великого Герцогства - Люксембург (4:0).
Несмотря на плохое качество газона и организованность соперника в обороне наши ребята продемонстрировали классную адаптивность под разные стили по ходу той встречи. Однако общее впечатление немного подпортила реализация нашей сборной. Да, мы четыре раза расписались в воротах Люксембурга, однако могли забивать значительно больше. Это и неявно подтвердил наставник Украины. После того матча Мельгоса заявил, что не полностью доволен игрой своих подопечных.
Ничего не предвещает беды перед поединком с Азербайджаном. По всем параметрам это должна быть очередная жертва украинской сборной в этом отборе. Наша команда демонстрирует лучшую оборону в группе, пропустив лишь 2 мяча за 4 матча. При этом оба гола пришли от звездной Англии.
Ориентировочный состав молодежной сборной Украины: Нещерет - Салюк, Батагов, Роман, Смоляков - Бражко, Рубчинский, Ярмолюк - Волошин, Ванат, Вьюнник.
Азербайджан U21: последние новости
Подопечные Самира Алиева уже больше месяца не проводили официальных матчей. Тогда, в последний раз, 17-го октября молодежная команда Азербайджана героически переиграла ровесников из Люксембурга - благодаря голу на 90+1 минуте. Перед этим были поражения от Сербии и Северной Ирландии (0:2 и 0:1, соответственно).
Параллельно с пятничным матчем украинской команды, Азербайджан провел товарищеский спарринг с Латвией, в котором одержал минимальную победу.
Что-то особенное выделить в игре команды Алиева - это довольно непосильная задача. Этот соперник явно ниже классом, как по индивидуальному уровню, так и по общей структуре и организации.
Украина U21 - Азербайджан U21. Личные встречи
За свою историю эти молодежные команды встречались два раза. В обоих случаях победу одержала украинская команда. Один раз сборные провели товарищеский матч, и еще однажды Украина и Азербайджан пересекались на турнире в честь Валерия Лобановского.
Украина U21 - Азербайджан U21. Ставка и коэффициенты
Украина U21 - Азербайджан U21. Турнирное положение команд
Украинская команда единолично лидирует в группе F. Подопечные Унаи Мельгосы провели 4 матча и получили максимальные 12 очков. В свою очередь молодежка Азербайджана сыграла на один поединок меньше, при этом набрав лишь 3 балла.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Украина
|4
|4
|0
|0
|11-2
|+9
|12
|2
|Англия
|4
|3
|0
|1
|17-4
|+13
|9
|3
|Сербия
|4
|2
|0
|2
|5-13
|-8
|6
|4
|Азербайджан
|3
|1
|0
|2
|3-5
|-2
|3
|5
|Люксембург
|5
|1
|0
|3
|3-13
|-10
|3
|6
|Северная Ирландия
|4
|1
|0
|3
|2-4
|-2
|3
Украина U21 - Азербайджан U21. Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа 3:0. Как и в предыдущем матче против ровесников из Люксембурга, украинская молодежка является безоговорочным фаворитом этой пары. Команда Унаи Мельгосы должна выходить и забирать три очка.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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