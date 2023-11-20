Украина U21 - Азербайджан U21. Анонс и прогноз матча отбора ЧЕ-2025 на 21.11.2023

Во вторник, 21-го ноября наша молодежка под руководством Унаи Мельгосы проведет свой 5-й поединок в рамках квалификации к Евро 2025. Украинская команда снова подходит к матчу абсолютным фаворитом. На этот раз Украина сыграет против своих сверстников из Азербайджана. Встреча снова состоится в испанской Мурсии, на стадионе - "Нуэва-Кондомина".

Отбор на ЧЕ-2025. Группа F

21.11.2023. Испания, Мурсия. Стадион "Нуэва-Кондомина"

Арбитр: Ираклий Квирикашвили (Грузия)

Украина U21 20:00 Азербайджан U21

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Украина U21: последние новости

Украинская молодежка под руководством Унаи Мельгосы продолжает уверенно шагать по пути квалификации. В минувшую пятницу подопечные испанского наставника не оставили шансов для ровесников из Великого Герцогства - Люксембург (4:0).

Несмотря на плохое качество газона и организованность соперника в обороне наши ребята продемонстрировали классную адаптивность под разные стили по ходу той встречи. Однако общее впечатление немного подпортила реализация нашей сборной. Да, мы четыре раза расписались в воротах Люксембурга, однако могли забивать значительно больше. Это и неявно подтвердил наставник Украины. После того матча Мельгоса заявил, что не полностью доволен игрой своих подопечных.

Ничего не предвещает беды перед поединком с Азербайджаном. По всем параметрам это должна быть очередная жертва украинской сборной в этом отборе. Наша команда демонстрирует лучшую оборону в группе, пропустив лишь 2 мяча за 4 матча. При этом оба гола пришли от звездной Англии.

Ориентировочный состав молодежной сборной Украины: Нещерет - Салюк, Батагов, Роман, Смоляков - Бражко, Рубчинский, Ярмолюк - Волошин, Ванат, Вьюнник.

Азербайджан U21: последние новости

Подопечные Самира Алиева уже больше месяца не проводили официальных матчей. Тогда, в последний раз, 17-го октября молодежная команда Азербайджана героически переиграла ровесников из Люксембурга - благодаря голу на 90+1 минуте. Перед этим были поражения от Сербии и Северной Ирландии (0:2 и 0:1, соответственно).

Параллельно с пятничным матчем украинской команды, Азербайджан провел товарищеский спарринг с Латвией, в котором одержал минимальную победу.

Что-то особенное выделить в игре команды Алиева - это довольно непосильная задача. Этот соперник явно ниже классом, как по индивидуальному уровню, так и по общей структуре и организации.

Украина U21 - Азербайджан U21. Личные встречи

За свою историю эти молодежные команды встречались два раза. В обоих случаях победу одержала украинская команда. Один раз сборные провели товарищеский матч, и еще однажды Украина и Азербайджан пересекались на турнире в честь Валерия Лобановского.

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Украина U21 - Азербайджан U21. Ставка и коэффициенты

Украина U21 - Азербайджан U21. Турнирное положение команд

Украинская команда единолично лидирует в группе F. Подопечные Унаи Мельгосы провели 4 матча и получили максимальные 12 очков. В свою очередь молодежка Азербайджана сыграла на один поединок меньше, при этом набрав лишь 3 балла.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Украина 4 4 0 0 11-2 +9 12 2 Англия 4 3 0 1 17-4 +13 9 3 Сербия 4 2 0 2 5-13 -8 6 4 Азербайджан 3 1 0 2 3-5 -2 3 5 Люксембург 5 1 0 3 3-13 -10 3 6 Северная Ирландия 4 1 0 3 2-4 -2 3

Украина U21 - Азербайджан U21. Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 3:0. Как и в предыдущем матче против ровесников из Люксембурга, украинская молодежка является безоговорочным фаворитом этой пары. Команда Унаи Мельгосы должна выходить и забирать три очка.