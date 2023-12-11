Металлист 1925 - Александрия. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 11.12.2023

Чемпионат Украины, 17-й тур

11 декабря 2023. Киевская область, “Арена Левый берег”

“Металлист 1925” 14:00 “Александрия”

Телетрансляция – Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ, Воля TV, Vodafone TV

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Металлист 1925” проиграл последние четыре матча в чемпионате и надеется уйти на зимний перерыв с хорошим результатом в игре с “Александрией”.

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Новости Металлиста 1925

У “Металлиста 1925” непростая неделя – за девять дней три матча, два из них – против “Шахтера” и “Динамо”.

Харьковская команда уступила дважды. В матче с “Шахтером” шансов у команды Голодюка практически не было (0:2). В противостоянии с киевским клубом интриги и зрелища было немного больше. “Металлист 1925” дважды уступал в два мяча, дважды забивал гол в ответ, но все же проиграл со счетом 2:4. Команда Голодюка играла в меньшинстве с 40-й минуты из-за удаления Бычека.

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По словам Голодюка, “Металлист 1925” находится в хорошем психологическом состоянии, несмотря на серию неудач. Но с победой настроение будет еще лучше.

Новости Александрии

“Александрия” забила в двух последних турах по одному голу – это большое событие для команды, меньше которой в чемпионате забил только “Минай” (девять голов против шести). Но если в игре с “Вересом” одного гола хватило для победы, то лидер чемпионата “Кривбасс” смог забить два мяча в ответ, и вырвать у “Александрии” победу.

В матче с “Вересом” команда Руслана Ротаня забила победный гол в конце матча, поэтому смогла отстоять победу. В поединке с “Кривбассом” “Александрия” открыла счет в первом тайме, поэтому отбиваться приходилось дольше. И криворожцы в итоге добились своего.

Ротань продолжает говорить о прогрессе своей молодой команды, и пока “Александрия” не находится в зоне прямого вылета, позиции 42-летнего тренера остаются прочными.

Статистика команд, цифры и факты

“Металлисту 1925” не удалось еще выиграть ни одного матча у “Александрии” (две ничьи, три поражения).

“Металлист 1925” пропустил двадцать голов в последних девяти матчах.

“Александрия” не может выиграть на выезде в УПЛ десять матчей (пять ничьих, пять поражений).

“Металлист 1925” три из четырех побед в УПЛ добыл на своем поле.

“Александрия” забила четыре гола в восьми выездных матчах УПЛ.

Последние пять матчей Металлиста 1925 и Александрии

Металлист 1925

07.12 “Динамо” Киев 2:4 (УПЛ

03.12 “Шахтер” 0:2 (УПЛ)

25.11 “Верес” 3:4 (УПЛ)

11.11 “Полесье” 1:2 (УПЛ)

05.11 “Черноморец” 2:1 (УПЛ)

Александрия

02.12 “Кривбасс” 1:2 (УПЛ)

11.11 “Верес” 1:0 (УПЛ)

06.11 “Днепр-1” 0:1 (УПЛ)

02.11 “Полесье” 0:0 (Кубок Украины)

28.10 “Рух” 0:0 (УПЛ)

Личные встречи

В первом круге “Александрии” удалось обыграть “Металлист 1925” со счетом 1:0 на своем поле. Единственный гол забил Шулянский. “Металлисту 1925” не удалось еще выиграть ни одного матча у “Александрии” в УПЛ (две ничьи, два поражения).

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Кривбасс 17 10 4 3 31-17 +14 34 0 2 СК Днепр-1 17 10 4 3 26-16 +10 34 0 3 Полесье 17 9 5 3 24-12 +12 32 0 4 Шахтер 15 9 4 2 26-13 +13 31 0 5 Рух 17 6 8 3 25-19 +6 26 0 6 Динамо Киев 13 8 1 4 31-18 +13 25 0 7 Ворскла 17 6 5 6 18-25 -7 23 0 8 Черноморец 16 7 1 8 25-24 +1 22 0 9 Колос 16 4 9 3 11-10 +1 21 0 10 ЛНЗ 16 5 5 6 17-18 -1 20 0 11 Металлист 1925 16 4 3 9 17-25 -8 15 0 12 Оболонь 15 3 5 7 10-20 -10 14 0 13 ФК Александрия 15 3 4 8 9-20 -11 13 0 14 Заря 14 2 6 6 15-19 -4 12 0 15 Верес 16 2 6 8 15-26 -11 12 0 16 ФК Минай 15 0 6 9 6-24 -18 6 0

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Прогноз на матч Металлист 1925 – Александрия от UA-Football

“Металлист 1925” и “Александрия” побеждают редко, и команда Ротаня еще ни разу не брала три очка в выездном матче нынешнего сезона. Но интересно, что именно гостям отдается преимущество. Возможно, влияет тот фактор, что у “Александрии” не был такой плотный календарь. И все же по игре “Металлист 1925” не выглядит настолько уж безнадежно. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.