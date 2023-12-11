Металлист 1925 - Александрия. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 11.12.2023

У “Металлиста 1925” непростая неделя – за девять дней три матча, два из них – против “Шахтера” и “Динамо”.
Харьковская команда уступила дважды. В матче с “Шахтером” шансов у команды Голодюка практически не было (0:2). В противостоянии с киевским клубом интриги и зрелища было немного больше. “Металлист 1925” дважды уступал в два мяча, дважды забивал гол в ответ, но все же проиграл со счетом 2:4. Команда Голодюка играла в меньшинстве с 40-й минуты из-за удаления Бычека.
По словам Голодюка, “Металлист 1925” находится в хорошем психологическом состоянии, несмотря на серию неудач. Но с победой настроение будет еще лучше.
Новости Александрии
“Александрия” забила в двух последних турах по одному голу – это большое событие для команды, меньше которой в чемпионате забил только “Минай” (девять голов против шести). Но если в игре с “Вересом” одного гола хватило для победы, то лидер чемпионата “Кривбасс” смог забить два мяча в ответ, и вырвать у “Александрии” победу.
В матче с “Вересом” команда Руслана Ротаня забила победный гол в конце матча, поэтому смогла отстоять победу. В поединке с “Кривбассом” “Александрия” открыла счет в первом тайме, поэтому отбиваться приходилось дольше. И криворожцы в итоге добились своего.
Ротань продолжает говорить о прогрессе своей молодой команды, и пока “Александрия” не находится в зоне прямого вылета, позиции 42-летнего тренера остаются прочными.
Статистика команд, цифры и факты
“Металлисту 1925” не удалось еще выиграть ни одного матча у “Александрии” (две ничьи, три поражения).
“Металлист 1925” пропустил двадцать голов в последних девяти матчах.
“Александрия” не может выиграть на выезде в УПЛ десять матчей (пять ничьих, пять поражений).
“Металлист 1925” три из четырех побед в УПЛ добыл на своем поле.
“Александрия” забила четыре гола в восьми выездных матчах УПЛ.
Последние пять матчей Металлиста 1925 и Александрии
Металлист 1925
07.12 “Динамо” Киев 2:4 (УПЛ
03.12 “Шахтер” 0:2 (УПЛ)
25.11 “Верес” 3:4 (УПЛ)
11.11 “Полесье” 1:2 (УПЛ)
05.11 “Черноморец” 2:1 (УПЛ)
Александрия
02.12 “Кривбасс” 1:2 (УПЛ)
11.11 “Верес” 1:0 (УПЛ)
06.11 “Днепр-1” 0:1 (УПЛ)
02.11 “Полесье” 0:0 (Кубок Украины)
28.10 “Рух” 0:0 (УПЛ)
Личные встречи
В первом круге “Александрии” удалось обыграть “Металлист 1925” со счетом 1:0 на своем поле. Единственный гол забил Шулянский. “Металлисту 1925” не удалось еще выиграть ни одного матча у “Александрии” в УПЛ (две ничьи, два поражения).
Прогноз на матч Металлист 1925 – Александрия от UA-Football
“Металлист 1925” и “Александрия” побеждают редко, и команда Ротаня еще ни разу не брала три очка в выездном матче нынешнего сезона. Но интересно, что именно гостям отдается преимущество. Возможно, влияет тот фактор, что у “Александрии” не был такой плотный календарь. И все же по игре “Металлист 1925” не выглядит настолько уж безнадежно. Прогноз – ничья 1:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.