Днепр-1 — Минай. Анонс и прогноз матча УПЛ на 25 февраля 2024

Итак, УПЛ вернулась. Украина, а вместе с ней и украинский футбол, пережила зиму, и постепенно входит в весну, подтягивая с собой и УПЛ, по которой болельщики уже успели соскучиться.

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В рамках 18-го тура "Днепр-1" примет "Минай". Казалось бы, вполне прогнозируемый матч, в котором претендент на чемпионство будет принимать явного аутсайдера. Но как всегда вв нашем футболе, нельзя быть ни в чем на 100% уверенным. Тем более, после долгого зимнего перерыва.

Что ж, будем разбираться, с чем команды подходят к весенней части сезона.

СК "Днепр-1" – ФК "Минай"

VBET Лига. 18-й тур

25 февраля, Днепр, Стадион "Днепр-Арена", 13:00.

Арбитр: Александр Каленов (Ивано-Франковск)

Видеотрансляция: 2+2

Youtube-трансляция: FootballHub

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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"Днепр-1", последние новости:

"Днепр-1" зимнее межсезонье провел спокойно и без каких-либо кадровых пертурбаций. Команда отработала сборы в Турции, где Юрий Максимов наигрывал тот состав, который есть.

Главная трансферная новость днепрян – клуб рассчитался с долгами перед Игорем Йовичевичем, после чего ФИФА снял с "Днепра-1" трансферный бан.

Из новичков у "Днгепра-1" - арендованный у "Шахтера" до конца сезона Олег Очеретько. Также днепряне дозаявили Максима Третьякова, который полгода пропустил из-за серьезной травмы, и нескольких молодых игроков из команды U-19.

Покинули команду три молодых бразильца, которые отпросились домой после атак россиян Шахедами Днепра. Ребят понять можно, да и клуб пошел на встречу и не стал вставлять палки в колеса. Впрочем, серьезной потерей это назвать нельзя, так как парни играли больше за юношескую команду.

В целом же, команда провела зимнее межсезонье спокойно. Без трансферов, с тем составом, что и был, и без громких заявлений. Каким "Днепр-1" был, таким и остался. А вот хорошо это или плохо - покажет время.

Ориентировочный состав "Днепра-1": Волынец, Адамюк, Сваток, Сарапий, Кравец, Мирошниченко, Бабенко, Пихаленок, Рубчинский, Гуцуляк, Филиппов

"Минай", последние новости:

У "Миная" зимой произошла целая кадровая революция. Журналисты и прочие злые языки говорят, что это из-за недостатка денег. В клубе утверждают, что это новый вектор развития с упором на молодежь.

Куча опытных футболистов с солидными контрактами ушли, много молодежи пришло. Самый громкий зимний трансфер закарпатцев – подписание скандального Вакулы. Из опытных ушли, но затем вернулись Бандура и Немчанинов. Что из этой всей солянки получится – увидим уже в официальных матчах, но пока что перспективы у команды не радужные. У кого не спроси, кто главный претендент на вылет – ответ будет однозначным.

"Давно не видел такого талантливого футболиста, как Вакула. Предыдущим из таковых был Бонавентура, который играл в "Заре". Я рад, что в нашей команде будет такой игрок. То, что Владислав делает на поле - это просто фантастика! Надеюсь, его появление в "Минае" будет полезным – как для команды, так и для самого футболиста", - говорил в комментарии корреспонденту UA-Футбол главный тренер закарпатцев Желько Любенович.

Еще один подтверждающий фактор: "Минай" единственная команда УПЛ, которая зимние сборы проводила в Украине.

Из плюсов – новое руководство УАФ все-таки разрешило играть на домашней "Минай Арене". Но станет ли она спасательным кругом для команды? Сомнительно…

Конечно, в клубе сохраняют оптимизм, или делают вид, что сохраняют… Говорят, что вся борьба еще впереди… Так-то оно так, но именно "Минай" пока что сохраняет статус главного претендента на вылет. А там уже по матчам посмотрим, насколько такие прогнозы оправданы.

Ориентировочный состав "Миная": Кемкин, Корнейчук, Немчанинов, Чуев, Дмитрук, Петько, Витенчук, Матюшенко, Ременяк, Гуничев, Устименко

Турнирная таблица

В турнирной таблице перед весенней части сезона пока что все однозначно. "Днепр-1" перед 18-м туром делил первое место с "Кривбассом" (криворожцы свой матч с ЛНЗ уже выиграли).

"Минай" идет на последнем месте без побед и является главным претендентом на вылет.

Хотелось бы рассуждать о том, что после зимнего перерыва всякое может случиться, что закарпатцы смогут зацепиться за интригу в матче. Однако реальность более жестока. Один из лидеров дома играет с явным аутсайдером.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Кривбасс 18 11 4 3 34-17 +17 37 0 2 СК Днепр-1 17 10 4 3 26-16 +10 34 0 3 Полесье 17 9 5 3 24-12 +12 32 0 4 Шахтер 15 9 4 2 26-13 +13 31 0 5 Динамо 14 9 1 4 33-18 +15 28 0 6 Рух 17 6 8 3 25-19 +6 26 0 7 Ворскла 17 6 5 6 18-25 -7 23 0 8 Черноморец 16 7 1 8 25-24 +1 22 0 9 Колос 16 4 9 3 11-10 +1 21 0 10 ЛНЗ 17 5 5 7 17-21 -4 20 0 11 ФК Александрия 16 4 4 8 12-20 -8 16 0 12 Металлист 1925 17 4 3 10 17-28 -11 15 0 13 Оболонь 16 3 5 8 10-22 -12 14 0 14 Заря 14 2 6 6 15-19 -4 12 0 15 Верес 16 2 6 8 15-26 -11 12 0 16 ФК Минай 15 0 6 9 6-24 -18 6 0

Последние матчи

Зимние спарринги для обычного болельщика не несут фактически никакой нагрузки и выводы по ним должен делать лишь тренерский штаб, но результаты зимних товарищеских матчей мы дать обязаны.

"Днепр-1" на сборах в Турции провел 6 поединков, в которых одержал 3 победы, 1 раз сыграл вничью и потерпел два поражения. Разница мячей – 9:9.

"Днепр-1" – "Штурм" (Австрия) 1:2

"Днепр-1" – " Черно Море " (Болгария) 2:2

"Днепр-1" – " Ракув " (Польша) 1:4

"Днепр-1" – " Дечич" (Черногория) 2:0

"Днепр-1" – " Аркадаг" (Туркменистан) 1:0

"Днепр-1" – РФШ (Латвия) 2:1

"Минай" готовился дома и играл товарняки в основном с командами ПФЛ. В активе закарпатцев за зиму 7 поединков, в которых "Минай" одержал 4 победы, 1 раз сыграл вничью и 2 раза проиграл. Разница мячей – 14:9.

"Рух" – "Минай" 1:3

"Минай" – "Рух-2" 6:0

"Минай" – "Хуст" 3:2

"Минай" – "Минай U-19" 2:1

"Минай" – "Металлист" 1:1

"Минай" – "Карпаты" 0:2

"Минай" – "Нива" (Тернополь) 1:0

В матче 3-го тура "Минай" и "Днепр-1" на поле закарпатцев сыграли вничью 1:1.

"Днепр-1" – "Минай": ставки и коэффициенты

"Днепр-1" – "Минай": трансляция матча

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Дніпро-1 - Минай Смотреть трансляцию

Прогноз на матч "Днепр-1" – "Минай" от UA-Футбол

Один из лидеров играет с явным аутсайдером. "Днепр-1" стабилен, а что из себя сейчас представляет "Минай" до официальных матчей сказать совершенно невозможно.

Кажется, можно смело брать победу хозяев, правда коэффициенты на это не самые большие. Для большего задору можно взять фору на днепрян – уж что-то они забить должны, но вот сколько…

Исходя из этого, интересными выглядят также и тоталы.

В целом – "Днепр-1" должен выигрывать, и от этого уже можно плясать и дальше.

Прогноз UA-Футбол: Фора "Днепр-1" - 1,5 за 1.78

Коэффициенты действительны на момент написания материала. Этот прогноз не гарантирует выигрыша.