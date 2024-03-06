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Верес - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 7.03.2024
Верес - Динамо: Прогноз и анонс матча ⋉ 7.03.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
фото - ФК Динамо Київ
Набравшее ход "Динамо" пожалует в гости на арену "Авангард" к ровенскому "Вересу." Завтра, 7-го марта в рамках 20-го тура чемпионата Украины подопечные Олега Шандрука будут принимать команду Александра Шовковского.
20-й тур УПЛ сезона 2023/24
7.03.2024. Ровно, стадион "Авангард"
Арбитр: Панчишин Дмитрий
"Верес" 18:00 "Динамо"
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"Верес": последние новости
Ровенский коллектив неудачно начал весеннюю часть УПЛ. В первом туре после возобновления чемпионата "Верес" дома уступил ковалевскому "Колосу" - 0:2. А в предыдущем туре подопечные Олега Шандрука на выезде не сумели отобрать очки в противостоянии с полтавской "Ворсклой", в итоге уступив со счетом 1:2.
В общем, народный клуб не видел побед в рамках элитного украинского дивизиона еще с конца ноября. Тогда на своем поле "Верес" еще под руководством Сергея Лавриненко перестрелял харьковский "Металлист 1925" (4:3).
Этой зимой ровенчане достаточно продуктивно поработали на трансферном рынке, подписав сразу 7 новых исполнителей. Большинство новичков пришли на условиях аренды, и половина из них пополнила ряды "Вереса" транзитом из житомирского "Полесья". Впрочем, несмотря на новые усиления, пока ощутимого эффекта это "красно-черным" не принесло. В частности, как и смена главного тренера.
Результаты контрольных спаррингов во время зимних тренировочных сборов также являются подтверждением этой тенденции: 4 победы в 8 матчах.
На данном этапе сезона трудно сказать, что именно поможет ровенской команде избежать вылета по итогам кампании 2023/24.
Ориентировочный состав "Вереса": Когут, Морозко, Жулио Сезар, Кучеренко, Шевченко, Банада, Кучеров, Шастал, Сикейра, Дахновский, Мрвальевич.
"Динамо": последние новости
С приходом нового старого наставника в лице Александра Шовковского столичный коллектив непременно в каждом туре УПЛ добывает по три очка. Победная серия "Динамо" после ухода из команды Мирчи Луческу насчитывает уже 6 побед.
В весеннюю часть чемпионата "бело-синие" ворвались с результативной победы над харьковским "Металлистом 1925". Динамовцы покуражились в том поединке, забив сразу 4 мяча в ворота команды Виктора Скрипника. Хотя и при этом пропустили дважды.
А в предыдущем туре динамовцы минимально на своем поле одолели одесский "Черноморец". Положительный результат "Динамо" принес единственный и победный гол Шепелева. На фоне этого руководство столичного клуба пролонгировало контракт с 26-летним хавбеком до конца 2025-го года.
В общем, "бело-синие" под руководство своей легенды нащупали свою игру и набрали отличный ход. Шовковский привил своим подопечным достаточно простой, но от этого не менее эффективный футбол. Вертикальный стиль со ставкой на быстрые фланги - это именно то, что нужно нынешнему составу "Динамо".
Тем более ростер динамовцев совершенно не изменился в это трансферное окно. Пока Игорь Суркис никем не усилил свою команду, только отпустил Рамадани в аренду.
Ориентировочный состав "Динамо": Бущан, Караваев, Попов, Михавко, Вивчаренко, Бражко, Волошин, Шепелев, Шаперенко, Кабаев, Ванат.
"Верес" - "Динамо". Личные встречи
Ровенский и киевский коллективы провели между собой 16 официальных поединков. Еще однажды команды встречались в рамках товарищеской игры. Общая статистика полностью на стороне "бело-синих": 13 побед против лишь одной у "Вереса".
Статистика очных поединков:
- Победы: 1 - 13
- Забитые мячи:8 - 44
- В среднем голов за матч:0.47 - 2.59
- Самая результативная победа:3:1 - 7:0
"Верес" - "Динамо". Ставка и коэффициенты
"Верес" - "Динамо". Турнирное положение команд
Команды Шандрука и Шовковского представляют совершенно разные эшелоны турнирной таблицы. "Динамо" является лидером украинского первенства по количеству потерянных очков. В свою очередь "Верес" идет на предпоследнем месте и ведет борьбу за выживание.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|О
|1
|19
|11
|5
|3
|38
|2
|17
|11
|4
|2
|37
|3
|19
|11
|4
|4
|37
|4
|16
|11
|1
|4
|34
|5
|19
|9
|6
|4
|33
|6
|19
|7
|9
|3
|30
|7
|19
|7
|5
|7
|26
|8
|18
|5
|9
|4
|24
|9
|18
|7
|2
|9
|23
|10
|18
|6
|5
|7
|23
|11
|18
|4
|5
|9
|17
|12
|16
|3
|7
|6
|16
|13
|18
|3
|6
|9
|15
|14
|19
|4
|3
|12
|15
|15
|18
|2
|6
|10
|12
|16
|17
|1
|7
|9
|10
"Верес" - "Динамо". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа 1:3. Букмекеры вообще не верят в народный клуб в этом противостоянии. Не можем не согласиться, "Верес" и "Динамо" на данном этапе являются представителями разных весовых категорий. И тем более, столичный коллектив набрал мощный ход. Впрочем, учитывая не очень уверенную игру киевлян у своих ворот по ходу сезона, можно спрогнозировать, что свой мяч престижа хозяева все же забьют.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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