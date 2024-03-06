Верес - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 7.03.2024

Набравшее ход "Динамо" пожалует в гости на арену "Авангард" к ровенскому "Вересу." Завтра, 7-го марта в рамках 20-го тура чемпионата Украины подопечные Олега Шандрука будут принимать команду Александра Шовковского.

20-й тур УПЛ сезона 2023/24

7.03.2024. Ровно, стадион "Авангард"

Арбитр: Панчишин Дмитрий

"Верес" 18:00 "Динамо"

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"Верес": последние новости

Ровенский коллектив неудачно начал весеннюю часть УПЛ. В первом туре после возобновления чемпионата "Верес" дома уступил ковалевскому "Колосу" - 0:2. А в предыдущем туре подопечные Олега Шандрука на выезде не сумели отобрать очки в противостоянии с полтавской "Ворсклой", в итоге уступив со счетом 1:2.

В общем, народный клуб не видел побед в рамках элитного украинского дивизиона еще с конца ноября. Тогда на своем поле "Верес" еще под руководством Сергея Лавриненко перестрелял харьковский "Металлист 1925" (4:3).

Этой зимой ровенчане достаточно продуктивно поработали на трансферном рынке, подписав сразу 7 новых исполнителей. Большинство новичков пришли на условиях аренды, и половина из них пополнила ряды "Вереса" транзитом из житомирского "Полесья". Впрочем, несмотря на новые усиления, пока ощутимого эффекта это "красно-черным" не принесло. В частности, как и смена главного тренера.

Результаты контрольных спаррингов во время зимних тренировочных сборов также являются подтверждением этой тенденции: 4 победы в 8 матчах.

На данном этапе сезона трудно сказать, что именно поможет ровенской команде избежать вылета по итогам кампании 2023/24.

Ориентировочный состав "Вереса": Когут, Морозко, Жулио Сезар, Кучеренко, Шевченко, Банада, Кучеров, Шастал, Сикейра, Дахновский, Мрвальевич.

"Динамо": последние новости

С приходом нового старого наставника в лице Александра Шовковского столичный коллектив непременно в каждом туре УПЛ добывает по три очка. Победная серия "Динамо" после ухода из команды Мирчи Луческу насчитывает уже 6 побед.

В весеннюю часть чемпионата "бело-синие" ворвались с результативной победы над харьковским "Металлистом 1925". Динамовцы покуражились в том поединке, забив сразу 4 мяча в ворота команды Виктора Скрипника. Хотя и при этом пропустили дважды.

А в предыдущем туре динамовцы минимально на своем поле одолели одесский "Черноморец". Положительный результат "Динамо" принес единственный и победный гол Шепелева. На фоне этого руководство столичного клуба пролонгировало контракт с 26-летним хавбеком до конца 2025-го года.

В общем, "бело-синие" под руководство своей легенды нащупали свою игру и набрали отличный ход. Шовковский привил своим подопечным достаточно простой, но от этого не менее эффективный футбол. Вертикальный стиль со ставкой на быстрые фланги - это именно то, что нужно нынешнему составу "Динамо".

Тем более ростер динамовцев совершенно не изменился в это трансферное окно. Пока Игорь Суркис никем не усилил свою команду, только отпустил Рамадани в аренду.

Ориентировочный состав "Динамо": Бущан, Караваев, Попов, Михавко, Вивчаренко, Бражко, Волошин, Шепелев, Шаперенко, Кабаев, Ванат.

"Верес" - "Динамо". Личные встречи

Ровенский и киевский коллективы провели между собой 16 официальных поединков. Еще однажды команды встречались в рамках товарищеской игры. Общая статистика полностью на стороне "бело-синих": 13 побед против лишь одной у "Вереса".

Статистика очных поединков:

Победы: 1 - 13

Забитые мячи: 8 - 44

В среднем голов за матч: 0.47 - 2.59

Самая результативная победа: 3:1 - 7:0

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"Верес" - "Динамо". Ставка и коэффициенты

"Верес" - "Динамо". Турнирное положение команд

Команды Шандрука и Шовковского представляют совершенно разные эшелоны турнирной таблицы. "Динамо" является лидером украинского первенства по количеству потерянных очков. В свою очередь "Верес" идет на предпоследнем месте и ведет борьбу за выживание.

# КОМАНДА И В Н П О 1 СК Днепр-1 19 11 5 3 38 2 Шахтер 17 11 4 2 37 3 Кривбасс 19 11 4 4 37 4 Динамо 16 11 1 4 34 5 Полесье 19 9 6 4 33 6 Рух 19 7 9 3 30 7 Ворскла 19 7 5 7 26 8 Колос 18 5 9 4 24 9 Черноморец 18 7 2 9 23 10 ЛНЗ 18 6 5 7 23 11 ФК Александрия 18 4 5 9 17 12 Заря 16 3 7 6 16 13 Оболонь 18 3 6 9 15 14 Металлист 1925 19 4 3 12 15 15 Верес 18 2 6 10 12 16 ФК Минай 17 1 7 9 10

"Верес" - "Динамо". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 1:3. Букмекеры вообще не верят в народный клуб в этом противостоянии. Не можем не согласиться, "Верес" и "Динамо" на данном этапе являются представителями разных весовых категорий. И тем более, столичный коллектив набрал мощный ход. Впрочем, учитывая не очень уверенную игру киевлян у своих ворот по ходу сезона, можно спрогнозировать, что свой мяч престижа хозяева все же забьют.