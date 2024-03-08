Кривбасс - Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 9.03.2024

После разгромного поражения от донецкого "Шахтера" подопечные Юрия Вернидуба будут пытаться реабилитироваться в игре против "Оболони". Завтра, 9-го марта криворожский "Кривбасс" примет на своем поле киевскую "Оболонь".

20-й тур УПЛ сезона 2023/24

9.03.2024. Кривой Рог, стадион "Горняк"

Арбитр: Коваленко Андрей

"Кривбасс" 18:00 "Оболонь"

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"Кривбасс": последние новости

Весеннюю часть украинского первенства подопечные Юрия Вернидуба начали очень удачно, обыграв на выезде черкасский ЛНЗ. Тогда футболисты "Кривбасса" трижды поразили ворота Олега Дулуба. Казалось, это и есть настоящий чемпионский почерк.

Однако в предыдущем туре криворожане в гостях не выдержали давления статусного матча и потерпели разгромное поражение от донецкого "Шахтера". "Кривбасс" дважды поразил ворота "горняков", однако пропустил сразу пять. Так, настроение футболистов Вернидуба в той встрече подбил второй гол команды Марино Пушича и удаление Илича. Тем не менее, действующий чемпион одержал свою победу абсолютно по игре, обыграв своего соперника на классе.

Из позитива можно выделить игру португальского новичка Бандейры. Рафаэль хорошо влился в коллектив и классно взаимодействовал со своими партнерами на правом фланге.

В целом нет никаких причин для того, чтобы предрекать "Кривбассу" какой-то спад или определенный кризис. Все же это лишь первый сезон для криворожского коллектива после возвращения в УПЛ, да и вообще клуб только пытается закрепиться в элите украинского элитного дивизиона. И конечно, мы учитываем статус соперника в лице "Шахтера" по умолчанию.

Даже в меньшинстве против "горняков" подопечные Вернидуба старались действовать как единый механизм и проявляли характер. А с оппонентом в виде "Оболони", проблем возникнуть тем более не должно. Все же это совсем разный уровень сейчас.

Ориентировочный состав "Кривбасса": Клищук, Бандейра, Понедельник, Стецьков, Дибанго, Бизимана, Хомченовский, Д. Кузык, Принс, Лунев, Соса.

"Оболонь": последние новости

После выхода из зимней спячки "пивоварам", откровенно, не очень везет. В первом туре после возвращения "Оболонь" не досчиталась двух очков в игре с одесским "Черноморцем". Подопечные Валерия Иващенко выглядели значительно интереснее "моряков" и доминировали по моментам. Впрочем, киевляне сумели конвертировать свои 20 ударов лишь в один забитый мяч, ну а футболисты Романа Григорчука выжали из своего одного выстрела максимальную выгоду.

А в прошлом туре "Оболонь" тоже сыграла свой поединок на своей арене, встретившись с "Днепром-1". Судьбу той встречи решил единственный забитый мяч, который записал на свой счет форвард днепрян Александр Филиппов под занавес первого тайма.

Хоть и результат не впечатлил, однако эти две встречи "пивоваров" оставили положительное впечатление от своей игры. Особенно, в игре против одесситов игроки "Оболони" действовали очень энергично и задавали высокий темп. Зимняя пауза пошла явно на пользу "зеленым" - Валерию Иващенко удалось психологически накачать своих подопечных.

Однако очень не повезло "пивоварам" с календарем. После "Кривбасса" у "Оболони" матчи с житомирским "Полесьем" и донецким "Шахтером". Против соперников такого уровня одного запала, откровенно, мало.

Ориентировочный состав "Оболони": Федоровский, Прокопенко, Лукьянчук, Приймак, Грисьо, Косовский, Черненко, Суханов, Слободян, Мединский, Краснопир.

"Кривбасс" - "Оболонь". Последние матчи

Кривбасс

3.03 Шахтер - Кривбасс 5:2 (УПЛ)

23.02 ЛНЗ - Кривбасс 0:3 (УПЛ)

13.02 Мурсия - Кривбасс 2:5 (товарищеская игра)

10.02 Кривбасс - Виборг 1:0 (товарищеская игра)

6.02 Кривбасс - Брентфорд Б 6:1 (товарищеская игра)

Оболонь

3.03 Оболонь - Днепр-1 0:1 (УПЛ)

26.02 Оболонь - Черноморец 1:1 (УПЛ)

17.02 Оболонь - ЮКСА 1:0 (товарищеская игра)

10.02 Оболонь - ХБ Кеге 1:1 (товарищеская игра)

6.02 Шкупи - Оболонь 1:1 (товарищеская игра)

"Кривбасс" - "Оболонь". Личные встречи

История личных противостояний криворожан и киевлян невероятно скромная, можно даже сказать абсурдно скромная. Коллективы пересекались всего лишь дважды: по одному поединку в рамках УПЛ и в Первой лиге. При этом ни одна из команд так и не отметилась голами - обе встречи закончились скучными нулями...

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"Кривбасс" - "Оболонь". Ставка и коэффициенты

"Кривбасс" - "Оболонь". Турнирное положение команд

На данный момент криворожский клуб идет в тройке лидеров, имея в своем активе 37 очков. В свою очередь киевская команда ведет борьбу в нижней части турнирной таблицы. "Оболонь" расположилась на 13-й позиции с 15 зачетными баллами.

# КОМАНДА И П Н П З - П ОЧКИ 1 СК Дне пр-1 20 11 5 4 28 - 18 38 2 Шахтер 17 11 4 2 34 - 15 37 3 Кривбасс 19 11 4 4 36 - 22 37 4 Динамо 17 11 2 4 39 - 21 35 5 Рух 20 8 9 3 28 - 20 33 6 Полесье 19 9 6 4 25 - 14 33 7 Ворскла 19 7 5 7 20 - 27 26 8 Колос 18 5 9 4 13 - 11 24 9 ЛНЗ 19 6 6 7 19 - 22 24 10 Черноморец 18 7 2 9 26 - 26 23 11 Зоря 17 4 7 6 18 - 19 19 12 ФК Александрия 18 4 5 9 12 - 23 17 13 Металлист 1925 20 4 4 12 20 - 35 16 14 Оболонь 18 3 6 9 11 - 24 15 15 Верес 19 2 7 10 17 - 31 13 16 ФК Минай 18 1 7 10 9 - 27 10

"Кривбасс" - "Оболонь". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 2:0. Желание реабилитироваться за поражение от "горняков", статус домашнего поединка и подбор исполнителей - все это говорит в пользу подопечных Юрия Вернидуба. Букмекеры тоже считают именно криворожский коллектив фаворитом этой встречи. "Оболонь" точно не сдастся без боя, но на данном этапе сезона трудно назвать реальные факторы, благодаря которым именно команда Валерия Иващенко выйдет победителем из этой пары.