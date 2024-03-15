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Оболонь - Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 16.03.2024
Оболонь - Полесье: Прогноз и анонс матча ⋉ 16.03.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: УПЛ
Оба коллектива начали весеннюю часть далеко не лучшим образом. "Пивовары" хоть и выглядело симпатично по игре, однако как и "волки" набрали в стартовых трех турах после паузы лишь один зачетный балл. Завтра, в 16-й день марта "Оболонь" будет принимать "Полесье".
- "Оболонь" 15:30 "Полесье"
- "Оболонь": последние новости
- "Полесье": последние новости
- "Оболонь" - "Полесье". Последние матчи
- "Оболонь" - "Полесье". Личные встречи
- "Оболонь" - "Полесье". Ставка и коэффициенты
- "Оболонь" - "Полесье". Турнирное положение команд
- "Оболонь" - "Полесье". Прогноз на матч от UA-Футбол
21-й тур УПЛ сезона 2023/24
16.03.2024. КСК "Ника", Оболонь.
Арбитр: Шурман Денис
"Оболонь" 15:30 "Полесье"
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"Оболонь": последние новости
Подопечные Валерия Иващенко произвели положительное впечатление в первых трех турах после зимнего перерыва. В первом туре после возвращения "Оболонь" не досчиталась двух очков в игре с одесским "Черноморцем".
"Пивовары" выглядели значительно интереснее "моряков" и доминировали по моментам. Впрочем, киевляне сумели конвертировать свои 20 ударов лишь в один забитый мяч, ну а футболисты Романа Григорчука выжали из своего одного выстрела максимальную выгоду. Абсолютная статистическая алогичность.
А дальше последовали два минимальных поражения от лидеров первенства в лице "Днепра-1" и криворожского "Кривбасса". Оба поединка закончились со счетом 0:1 не в пользу "зеленых". Однако футболисты "Оболони" вообще не выглядели безнадежно в тех спаррингах. Особенно, по игре против команды Юрия Вернидуба.
В общем, можно констатировать, что "Оболонь" во второй части УПЛ прибавила в динамике и начала действовать значительно энергичнее. Однако, подопечным Иващенко не хватает стабильности и класса.
Ориентировочный состав "Оболони": Федоривский, Дубко, Приймак, Карась, Прокопенко, Мединский, Черненко, Мороз, Слободян, Вишневский, Краснопир.
"Полесье": последние новости
Житомирская команда катастрофически вошла в весеннюю часть чемпионата. Если еще ничью с львовским "Рухом" в первом туре после возвращения можно списать на выход из зимней спячки. То два поражения в следующих матчах, при этом от команд из нижней части, откровенно разочаровывают. Особенно, если учитывать мощную осеннюю часть в исполнении, на тот момент, подопечных Юрия Калитвинцева.
Не в последнюю очередь негативные результаты в домашней поединках с ЛНЗ и "Александрией" связаны с тяжелым повреждением Макуана. Конголезский вингер выбыл на долгий срок и уже не поможет своим партнерам в этом сезоне. На первый взгляд, казалось, что это лишь травма одного игрока, хотя и ключевого. Но такое ощущение, что в "Полесье" сломалось практически все. Что и стало причиной увольнения 55-летнего наставника.
На место Калитвинцева пришел Шищенко Сергей, который уже работал коучем в житомирском клубе. Что получится из данного возвращения, пока сказать максимально сложно, да и даже невозможно.
Однако что можно утверждать с абсолютной точностью, так это то, что "Полесью" нужен новый психологический виток и возвращение веры в собственные силы. А для этого другим лидерам "волков", в отсутствие Бени, нужно взять на себя ответственность и повести партнеров за собой.
Ориентировочный состав "Полесья": Бойко, Чоботенко, Шабанов, Тейлор, Михайличенко, Танковский, Таллес, Козак, Назаренко, Грицук, Будковский.
"Оболонь" - "Полесье". Последние матчи
Оболонь
- 9.03 Кривбасс - Оболонь 1:0 (УПЛ)
- 3.03 Оболонь - Днепр-1 0:1 (УПЛ)
- 26.02 Оболонь - Черноморец 1:1 (УПЛ)
- 10.02 Оболонь - Кеге 1:1 (товарищеская игра)
- 3.02 Оболонь - Ахал 3:1 (товарищеская игра)
Полесье
- 9.03 Полесье - Александрия 1:2 (УПЛ)
- 1.03 Полесье - ЛНЗ (УПЛ)
- 25.02 Рух - Полесье (УПЛ)
- 17.02 Полесье - Левый берег (товарищеская игра)
- 7.02 Полесье - Стьярнан 1:1 (товарищеская игра)
"Оболонь" - "Полесье". Личные встречи
Киевский и житомирский коллективы имеют достаточно небогатую историю очных противостояний. В частности, команды дважды пересекались в рамках Кубка Украины, еще 5 раз "Оболонь" и "Полесье" встречались в Первой Лиге, и лишь однажды в рамках элитного украинского дивизиона.
Статистика очных поединков:
- Победы: 5 - 2
- Забитые мячи:12 - 6
- В среднем голов за матч:1.50 - 0.75
- Самая большая победа:4:1 - 0:2
"Оболонь" - "Полесье". Ставка и коэффициенты
"Оболонь" - "Полесье". Турнирное положение команд
"Пивовары" и "волки" ведут борьбу за диаметрально разные задачи. "Оболонь" пытается избежать зоны вылета, занимая 14-е место в турнирной таблице с 15 зачетными баллами. В свою очередь "Полесье" пытается закрепиться в зоне еврокубков - житомирская команда расположилась на 6-м месте.
|#
|КОМАНДА
|И
|П
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Шахтер
|19
|13
|4
|2
|39 - 17
|43
|2
|Кривбасс
|20
|12
|4
|4
|37 - 22
|40
|3
|СК Днепр-1
|21
|11
|6
|4
|29 - 19
|39
|4
|Динамо
|18
|12
|2
|4
|41 - 21
|38
|5
|Рух
|20
|8
|9
|3
|28 - 20
|33
|6
|Полесье
|20
|9
|6
|5
|26 - 16
|33
|7
|Ворскла
|20
|8
|5
|7
|21 - 27
|29
|8
|ЛНЗ
|20
|6
|7
|7
|20 - 23
|25
|9
|Колос
|19
|5
|9
|5
|15 - 14
|24
|10
|Черноморец
|19
|7
|2
|10
|26 - 27
|23
|11
|ФК Александрия
|19
|5
|5
|9
|14 - 24
|20
|12
|Заря
|18
|4
|7
|7
|18 - 21
|19
|13
|Металлист 1925
|20
|4
|4
|12
|20 - 35
|16
|14
|Оболонь
|19
|3
|6
|10
|11 - 25
|15
|15
|Верес
|19
|2
|7
|10
|17 - 31
|13
|16
|ФК Минай
|19
|1
|7
|11
|9 - 29
|10
"Оболонь" - "Полесье". Прогноз на матч от UA-Футбол
Ничья 1:1. "Пивовары" и "волки" начали весеннюю часть с абсолютно идентичными результатами. "Полесье" сильно пострадало после потери Бени Макуана, из-за чего, впоследствии и свой пост потерял Юрий Калитвинцев. Ну а подопечные Валерия Иващенко выглядели симпатично по игре, но сумели также добыть лишь одно очко. Поэтому, учитывая специфическую игровую форму команд и их последние результаты, поставим именно на ничейный результат. Тем более коэффициент 3,10 выглядит достаточно солидно.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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