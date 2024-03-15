Оболонь - Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 16.03.2024

Оба коллектива начали весеннюю часть далеко не лучшим образом. "Пивовары" хоть и выглядело симпатично по игре, однако как и "волки" набрали в стартовых трех турах после паузы лишь один зачетный балл. Завтра, в 16-й день марта "Оболонь" будет принимать "Полесье".

21-й тур УПЛ сезона 2023/24

16.03.2024. КСК "Ника", Оболонь.

Арбитр: Шурман Денис

"Оболонь" 15:30 "Полесье"

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"Оболонь": последние новости

Подопечные Валерия Иващенко произвели положительное впечатление в первых трех турах после зимнего перерыва. В первом туре после возвращения "Оболонь" не досчиталась двух очков в игре с одесским "Черноморцем".

"Пивовары" выглядели значительно интереснее "моряков" и доминировали по моментам. Впрочем, киевляне сумели конвертировать свои 20 ударов лишь в один забитый мяч, ну а футболисты Романа Григорчука выжали из своего одного выстрела максимальную выгоду. Абсолютная статистическая алогичность.

А дальше последовали два минимальных поражения от лидеров первенства в лице "Днепра-1" и криворожского "Кривбасса". Оба поединка закончились со счетом 0:1 не в пользу "зеленых". Однако футболисты "Оболони" вообще не выглядели безнадежно в тех спаррингах. Особенно, по игре против команды Юрия Вернидуба.

В общем, можно констатировать, что "Оболонь" во второй части УПЛ прибавила в динамике и начала действовать значительно энергичнее. Однако, подопечным Иващенко не хватает стабильности и класса.

Ориентировочный состав "Оболони": Федоривский, Дубко, Приймак, Карась, Прокопенко, Мединский, Черненко, Мороз, Слободян, Вишневский, Краснопир.

"Полесье": последние новости

Житомирская команда катастрофически вошла в весеннюю часть чемпионата. Если еще ничью с львовским "Рухом" в первом туре после возвращения можно списать на выход из зимней спячки. То два поражения в следующих матчах, при этом от команд из нижней части, откровенно разочаровывают. Особенно, если учитывать мощную осеннюю часть в исполнении, на тот момент, подопечных Юрия Калитвинцева.

Не в последнюю очередь негативные результаты в домашней поединках с ЛНЗ и "Александрией" связаны с тяжелым повреждением Макуана. Конголезский вингер выбыл на долгий срок и уже не поможет своим партнерам в этом сезоне. На первый взгляд, казалось, что это лишь травма одного игрока, хотя и ключевого. Но такое ощущение, что в "Полесье" сломалось практически все. Что и стало причиной увольнения 55-летнего наставника.

На место Калитвинцева пришел Шищенко Сергей, который уже работал коучем в житомирском клубе. Что получится из данного возвращения, пока сказать максимально сложно, да и даже невозможно.

Однако что можно утверждать с абсолютной точностью, так это то, что "Полесью" нужен новый психологический виток и возвращение веры в собственные силы. А для этого другим лидерам "волков", в отсутствие Бени, нужно взять на себя ответственность и повести партнеров за собой.

Ориентировочный состав "Полесья": Бойко, Чоботенко, Шабанов, Тейлор, Михайличенко, Танковский, Таллес, Козак, Назаренко, Грицук, Будковский.

"Оболонь" - "Полесье". Последние матчи

Оболонь

9.03 Кривбасс - Оболонь 1:0 (УПЛ)

3.03 Оболонь - Днепр-1 0:1 (УПЛ)

26.02 Оболонь - Черноморец 1:1 (УПЛ)

10.02 Оболонь - Кеге 1:1 (товарищеская игра)

3.02 Оболонь - Ахал 3:1 (товарищеская игра)

Полесье

9.03 Полесье - Александрия 1:2 (УПЛ)

1.03 Полесье - ЛНЗ (УПЛ)

25.02 Рух - Полесье (УПЛ)

17.02 Полесье - Левый берег (товарищеская игра)

7.02 Полесье - Стьярнан 1:1 (товарищеская игра)

"Оболонь" - "Полесье". Личные встречи

Киевский и житомирский коллективы имеют достаточно небогатую историю очных противостояний. В частности, команды дважды пересекались в рамках Кубка Украины, еще 5 раз "Оболонь" и "Полесье" встречались в Первой Лиге, и лишь однажды в рамках элитного украинского дивизиона.

Статистика очных поединков:

Победы: 5 - 2

Забитые мячи: 12 - 6

В среднем голов за матч: 1.50 - 0.75

Самая большая победа: 4:1 - 0:2

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"Оболонь" - "Полесье". Ставка и коэффициенты

"Оболонь" - "Полесье". Турнирное положение команд

"Пивовары" и "волки" ведут борьбу за диаметрально разные задачи. "Оболонь" пытается избежать зоны вылета, занимая 14-е место в турнирной таблице с 15 зачетными баллами. В свою очередь "Полесье" пытается закрепиться в зоне еврокубков - житомирская команда расположилась на 6-м месте.

# КОМАНДА И П Н П З - П ОЧКИ 1 Шахтер 19 13 4 2 39 - 17 43 2 Кривбасс 20 12 4 4 37 - 22 40 3 СК Днепр-1 21 11 6 4 29 - 19 39 4 Динамо 18 12 2 4 41 - 21 38 5 Рух 20 8 9 3 28 - 20 33 6 Полесье 20 9 6 5 26 - 16 33 7 Ворскла 20 8 5 7 21 - 27 29 8 ЛНЗ 20 6 7 7 20 - 23 25 9 Колос 19 5 9 5 15 - 14 24 10 Черноморец 19 7 2 10 26 - 27 23 11 ФК Александрия 19 5 5 9 14 - 24 20 12 Заря 18 4 7 7 18 - 21 19 13 Металлист 1925 20 4 4 12 20 - 35 16 14 Оболонь 19 3 6 10 11 - 25 15 15 Верес 19 2 7 10 17 - 31 13 16 ФК Минай 19 1 7 11 9 - 29 10

"Оболонь" - "Полесье". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. "Пивовары" и "волки" начали весеннюю часть с абсолютно идентичными результатами. "Полесье" сильно пострадало после потери Бени Макуана, из-за чего, впоследствии и свой пост потерял Юрий Калитвинцев. Ну а подопечные Валерия Иващенко выглядели симпатично по игре, но сумели также добыть лишь одно очко. Поэтому, учитывая специфическую игровую форму команд и их последние результаты, поставим именно на ничейный результат. Тем более коэффициент 3,10 выглядит достаточно солидно.