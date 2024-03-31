Колос – СК Днепр-1. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 31.03.2024

Украинская Премьер-лига, 22-й тур, 22-й тур

31 марта 2024 года. Коваливка, "Колос"

"Колос" 18:00 "СК Днепр-1"

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Текстовая трансляция – UA-Футбол

"Колос" и "Днепр-1" выиграли всего по матчу после возобновления чемпионата, и каждая из команд надеется улучшить свои результаты в игре с полукризисным соперником.

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Новости Колоса

"Колос" – наименее зрелищная команда в чемпионате Украины. В двадцатых матчах с ковалевцами в УПЛ было забито всего лишь 30 голов. Что интересно – это 15 забитых и 15 пропущенных мячей. Таким образом, "Колос" остается единственной командой второй половины таблицы, которая не имеет отрицательную разницу мячей.

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Более того, "Колос" был бы "в плюсе", если бы не пропустил от "Кривбасса" в прошлом туре на 90+5 минуте. Команда Вишняка в целом отыграла неплохо против одного из лидеров, но в конце игры ей банально не хватило сил. Поражение 0:1.

Матч с "Днепром-1" станет для "Колоса" четвертым подряд против команды из топ-5. Три предыдущие игры "Колос" проиграл.

Из-за перебора желтых карточек матч с "Днепром-1" пропустит Александр Демченко.

Новости Днепра-1

"Днепр-1" выиграл лишь один из шести последних матчей в УПЛ, минимально переиграв "Оболонь" третьего марта. Команде Максимова тяжело даются голы, и этим можно объяснить ее спад в последних турах.

Без своего тренера, который был дисквалифицирован, "Днепр-1" провел невыразительную игру с "ЛНЗ" (1:1). До этого было поражение "Руху" (0:1), а началась весенняя часть для спортклубовцев ничьей с "Минаем" (1:1).

Одной из главных проблем "Днепра-1" было большое количество травмированных игроков. Возможно, с "Колосом" в этом аспекте команде Максимова будет легче, потому что к тренировкам в общей группе вернулись Богдан Леднев, Владимир Танчик и Олег Горин. Все еще травмированы Пасич, Третьяков и Сваток.

Статистика команд, цифры и факты

"Днепр-1" в последних шести турах УПЛ забил пять голов. Столько команда Максимова забила в ворота "Черноморца" (5:2) 27 ноября до начала своего кризиса с результативностью.

"Колос" на своем поле три раза победил, трижды проиграл, и четыре раза сыграл вничью.

"Днепр-1" проиграл лишь в одном гостевом матче УПЛ и шесть раз побеждал.

"Колос" в последний раз проиграл четыре матча подряд в мае 2023 года.

"Колос" не может выиграть у "Днепра-1" в пяти матчах подряд (две ничьи, три поражения).

Последние пять матчей Колоса и Днепра-1 в УПЛ

Колос

16.03 "Кривбасс" 0:1 (УПЛ)

08.03 "Шахтер" 2:3 (УПЛ)

02.03 "Рух" 0:1 (УПЛ)

25.02 "Верес" 2:0 (УПЛ)

10.12 "Черноморец" 0:1 (УПЛ)

Днепр-1

12.03 "ЛНЗ" 1:1 (УПЛ)

08.03 "Рух" 0:1 (УПЛ)

03.03 "Оболонь" 1:0 (УПЛ)

25.02 "Минай" 1:1 (УПЛ)

08.12 "Полесье" 1:1 (УПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 20 14 4 2 42-17 +25 46 0 2 Кривбасс 22 14 4 4 40-22 +18 46 0 3 СК Днепр-1 21 11 6 4 29-19 +10 39 0 4 Динамо Киев 18 12 2 4 41-21 +20 38 0 5 Рух 21 9 9 3 32-21 +11 36 0 6 Полесье 22 9 6 7 27-21 +6 33 0 7 Ворскла 21 8 5 8 21-28 -7 29 0 8 Черноморец 21 8 2 11 30-29 +1 26 0 9 ЛНЗ 21 6 7 8 21-25 -4 25 0 10 Колос 20 5 9 6 15-15 0 24 0 11 ФК Александрия 20 6 5 9 15-24 -9 23 0 12 Заря 18 4 7 7 18-21 -3 19 0 13 Оболонь 21 4 6 11 12-28 -16 18 0 14 Верес 21 3 7 11 18-33 -15 16 0 15 Металлист 1925 21 4 4 13 21-39 -18 16 0 16 ФК Минай 20 2 7 11 11-30 -19 13 0

Личные встречи

"Днепр-1" имеет положительную статистику побед во встречах с "Колосом": пять побед, три ничьи, три поражения. Но при этом общая разница мячей в пользу "Колоса" – 17:16. В первом круге УПЛ 2023/24 команды сыграли вничью (1:1).

Ставки и Коэффициенты на матч Колос – Днепр-1

Прогноз на матч Колос – Днепр-1 от UA-Football

"Колос" проиграл последние три матча, но не выглядел в них беспомощно. Скорее у соперников была лучше реализация или они демонстрировали свой уровень. "Днепр-1" в свои лучшие времена способен и на первое, и на второе, но сейчас команда Максимова не похожа сама на себя. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.