Колос – СК Днепр-1. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 31.03.2024

"Колос" – наименее зрелищная команда в чемпионате Украины. В двадцатых матчах с ковалевцами в УПЛ было забито всего лишь 30 голов. Что интересно – это 15 забитых и 15 пропущенных мячей. Таким образом, "Колос" остается единственной командой второй половины таблицы, которая не имеет отрицательную разницу мячей.
Более того, "Колос" был бы "в плюсе", если бы не пропустил от "Кривбасса" в прошлом туре на 90+5 минуте. Команда Вишняка в целом отыграла неплохо против одного из лидеров, но в конце игры ей банально не хватило сил. Поражение 0:1.
Матч с "Днепром-1" станет для "Колоса" четвертым подряд против команды из топ-5. Три предыдущие игры "Колос" проиграл.
Из-за перебора желтых карточек матч с "Днепром-1" пропустит Александр Демченко.
Новости Днепра-1
"Днепр-1" выиграл лишь один из шести последних матчей в УПЛ, минимально переиграв "Оболонь" третьего марта. Команде Максимова тяжело даются голы, и этим можно объяснить ее спад в последних турах.
Без своего тренера, который был дисквалифицирован, "Днепр-1" провел невыразительную игру с "ЛНЗ" (1:1). До этого было поражение "Руху" (0:1), а началась весенняя часть для спортклубовцев ничьей с "Минаем" (1:1).
Одной из главных проблем "Днепра-1" было большое количество травмированных игроков. Возможно, с "Колосом" в этом аспекте команде Максимова будет легче, потому что к тренировкам в общей группе вернулись Богдан Леднев, Владимир Танчик и Олег Горин. Все еще травмированы Пасич, Третьяков и Сваток.
Статистика команд, цифры и факты
"Днепр-1" в последних шести турах УПЛ забил пять голов. Столько команда Максимова забила в ворота "Черноморца" (5:2) 27 ноября до начала своего кризиса с результативностью.
"Колос" на своем поле три раза победил, трижды проиграл, и четыре раза сыграл вничью.
"Днепр-1" проиграл лишь в одном гостевом матче УПЛ и шесть раз побеждал.
"Колос" в последний раз проиграл четыре матча подряд в мае 2023 года.
"Колос" не может выиграть у "Днепра-1" в пяти матчах подряд (две ничьи, три поражения).
Последние пять матчей Колоса и Днепра-1 в УПЛ
Колос
16.03 "Кривбасс" 0:1 (УПЛ)
08.03 "Шахтер" 2:3 (УПЛ)
02.03 "Рух" 0:1 (УПЛ)
25.02 "Верес" 2:0 (УПЛ)
10.12 "Черноморец" 0:1 (УПЛ)
Днепр-1
12.03 "ЛНЗ" 1:1 (УПЛ)
08.03 "Рух" 0:1 (УПЛ)
03.03 "Оболонь" 1:0 (УПЛ)
25.02 "Минай" 1:1 (УПЛ)
08.12 "Полесье" 1:1 (УПЛ)
Турнирная таблица
#
Команда
И
В
Н
П
М
РМ
О
ЧИ
1
Шахтер
20
14
4
2
42-17
+25
46
0
2
Кривбасс
22
14
4
4
40-22
+18
46
0
3
СК Днепр-1
21
11
6
4
29-19
+10
39
0
4
Динамо Киев
18
12
2
4
41-21
+20
38
0
5
Рух
21
9
9
3
32-21
+11
36
0
6
Полесье
22
9
6
7
27-21
+6
33
0
7
Ворскла
21
8
5
8
21-28
-7
29
0
8
Черноморец
21
8
2
11
30-29
+1
26
0
9
ЛНЗ
21
6
7
8
21-25
-4
25
0
10
Колос
20
5
9
6
15-15
0
24
0
11
ФК Александрия
20
6
5
9
15-24
-9
23
0
12
Заря
18
4
7
7
18-21
-3
19
0
13
Оболонь
21
4
6
11
12-28
-16
18
0
14
Верес
21
3
7
11
18-33
-15
16
0
15
Металлист 1925
21
4
4
13
21-39
-18
16
0
16
ФК Минай
20
2
7
11
11-30
-19
13
0
Личные встречи
"Днепр-1" имеет положительную статистику побед во встречах с "Колосом": пять побед, три ничьи, три поражения. Но при этом общая разница мячей в пользу "Колоса" – 17:16. В первом круге УПЛ 2023/24 команды сыграли вничью (1:1).
"Колос" проиграл последние три матча, но не выглядел в них беспомощно. Скорее у соперников была лучше реализация или они демонстрировали свой уровень. "Днепр-1" в свои лучшие времена способен и на первое, и на второе, но сейчас команда Максимова не похожа сама на себя. Прогноз – ничья 1:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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