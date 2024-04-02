Шахтер - Черноморец. Анонс и прогноз полуфинала Кубка Украины на 3.04.2024

Украинские болельщики соскучились по поединкам на вылет. Стадия четвертьфиналов Кубка Украины состоялась еще прошлой осенью.

Завтра, 3-го апреля донецкий "Шахтер" Марино Пушича в рамках первого полуфинала встретится на футбольном поле с одесским "Черноморцем" Романа Григорчука. Матч состоится во Львове, на "Арене Львов". Встречу 1/2 финала между "горняками" и "моряками" рассудит бригада арбитров во главе с Виктором Копиевским.

В предыдущем туре УПЛ обе команды одержали разгромные победы, поэтому матч обещает быть интересным для нейтрального зрителя.

Полуфинал Кубка Украины сезона 2023/24

3.04.2024. Львов, "Арена Львов"

Арбитр: Копиевский Виктор

"Шахтер" 18:00 "Черноморец"

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Шахтер": последние новости

"Горняки" набрали хороший ход. Команда нидерландского специалиста боснийского происхождения в рамках украинского первенства последний раз теряла очки еще в конце ноября. Тогда во Львове "Шахтер" разошелся миром с житомирским "Полесьем", расписав нулевую ничью.

После того поединка с "волками" донецкий коллектив непременно в каждом туре добывал по три зачетных балла. Хотя и в весенней части подопечные Марино Пушича стартовали не лучшим образом. Сначала были болезненные поражения в Лиге Европы от "Марселя" и блеклая ничья с "Александрией", которая в итоге превратилась в техническое поражение для команды Руслана Ротаня.

Однако дальше, "Шахтер" сумел психологически оправиться после неудач с провансальцами на евроарене и снова вернул силы в собственные силы. И что самое главное, "горняки" восстановили свой фирменный стиль, много забивая в каждом матче.

Исключением не стала и выездная встреча последнего тура против киевской "Оболони". "Шахтер" покуражился с "пивоварами" и полностью деклассировал своего соперника.

Донецкая команда не побеждала в национальном кубке уже 5 лет - аж с 2019-го года. Тогда в финальном поединке "горняки" разгромили "Ингулец" - со счетом 4:0. Даже учитывая статус второго по счету турнира, все же это очень большой срок и имиджевый пробел для клуба такого уровня.

Поэтому, учитывая текущую игровую форму "оранжево-черных", да еще и к тому же статус номинального хозяина, откровенно сложно назвать причины и факторы, благодаря которым "Черноморец" сумел завоевать путевку в финал.

Ориентировочный состав "Шахтеря": Ризнык, Азаров, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Степаненко, Крыськив, Кевин, Судаков, Швед, Сикан.

"Черноморец": последние новости

В последнем туре чемпионата Украины "моряки" наконец сумели прервать свою проигрышную серию. Одесситы воспользовались кризисом житомирского "Полесья" и нанесли "волкам" разгромное поражение. Героем той встречи стал атакующий хавбек "Черноморца" Артур Авагимян. 27-летний хавбек отметился дебютным хет-триком в своей игровой карьере.

В общем, от команды Романа Григорчука можно ожидать чего угодно. Одесский коллектив выглядит одинаково нестабильно, как по игре, так и по результатам. "Черно-синие" могут устроить голевую феерию, как это было в матче с "Полесьем". А могут и выдать максимально пресную по моментам игру - как в первом матче УПЛ после выхода из зимней спячки против "Оболони".

В той встрече с "пивоварами" коллектив из Одессы сподобился лишь на 1 (один!) удар за 90 минут. В то время, когда подопечные Валерия Иващенко нанесли сразу 20 выстрелов.

"Моряки" способны нанести поражение более сильному сопернику, а могут и уступить на своем поле аутсайдеру. Поэтому что-то прогнозировать в игре "Черноморца" чрезвычайно трудно. Тем более в игре против такого статусного оппонента.

Ориентировочный состав "Черноморца": Варакута, Путря, Гучек, Ермаков, Брагару, Бадибанга, Васильев, Авагимян, Штогрин, Бойчук, Иеде.

"Шахтер" - "Черноморец". Последние матчи

Шахтер:

Черноморец:

"Шахтер" - "Черноморец". Стадия четвертьфинала

На предыдущей стадии "горняки" результативно одолели перволиговую "Викторию" - со счетом 3:0. А "моряки" не оставили шансов для луганской "Зари" - 4:1.

"Шахтер" - "Черноморец". Личные встречи

Донецкий и одесский коллективы имеют чрезвычайно богатую историю очных противостояний. На разных уровнях и в различных турнирах "Шахтер" и "Черноморец" встречались на футбольном поле аж 128 раз! Общая статитиска, достаточно ожидаемо, на стороне "горняков".

Статистика очных поединков:

Победы: 70 - 32

Забитые мячи: 201 - 106

В середнем голов за матч: 1.57 - 0.83

Самая большая победа: 5:0 - 0:3

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"Шахтер" - "Черноморец". Ставка и коэффициенты

"Шахтер" - "Черноморец". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 3:1. Учитывая все факторы и игровую форму коллективов, безусловным фаворитом этой пары является "Шахтер". Букмекеры также абсолютно не верят в шансы подопечных Романа Григорчука. Поставим на итоговый триумф "горняков" и на то, что обе команды отметятся забитыми мячами. "Моряки", скорее всего, сумеют сподобиться на гол престижа, однако на большее одесской команды не хватит.