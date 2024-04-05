Верес - Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 6.04.2024

В весенней части украинского первенства обе команды заметно прибавили в динамике. Относительно, улучшились и результаты у обоих коллективов.

Завтра, в субботу нас ожидает битва аутсайдеров. Очень похожих аутсайдеров. Во второй части чемпионата "Верес" и "Оболонь" набрали по четыре очка. Кроме того, оба в последнем туре без шансов проиграли лидерам и при этом основные форварды обеих сторон заработали удаления.

Ровенский "Верес" под руководством Олега Шандрука будет принимать киевскую "Оболонь" Валерия Иващенко. Поединок пройдет в Ровно, на арене "Авангард".

Матч 23-го тура УПЛ сезона 2023/24

6.04.2024. Ровно, стадион "Авангард"

Арбитр: Шандор Александр

"Верес" 15:30 "Оболонь"

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"Верес": последние новости

Ровенская команда ощутимо прибавила в игровом плане во второй части УПЛ. Олег Шандрук сумел психологически накачать своих подопечных. Улучшился рисунок игры и общий темп.

"Верес" начал весеннюю часть с двух поражений: на своем поле от ковалевского "Колоса" (0:2) Ярослава Вишняка и полтавской "Ворсклы" Сергея Долганского (1:2). Однако в следующих двух турах ровенчане добыли сразу четыре очка, что для аутсайдера является очень приличным результатом.

Сначала в Ровном подопечные Шандрука в компенсированное время сенсационно вырвали ничью с самим киевским "Динамо" (1:1). А после этого на выезде "красно-черные" минимально одолели одесский "Черноморец" (1:0).

Однако в последнем туре "Верес" не сумел ничего предложить другому лидеру первенства - криворожскому "Кривбассу" (0:2). Судьбу того поединка решило удаление Марко Мрвальевича. Приход 22-легионера однозначно добавил класса народному клубу. Именно его голы принесли эти четыре зачетных балла.

Однако в игре против "пивоваров" черногорский форвард не сможет принять участие из-за дисквалификации. А это уже серьезная проблема. Другие нападающие "Вереса" не дотягивают до уровня Марко.

Ориентировочный состав "Вереса": Паст, Гакман, Вовченко, Кучеренко, Смиян, Шастал, Кучеров, Кухарук, Дахновский, Яго Сикейра, Шестаков.

"Оболонь": последние новости

"Пивовары" в весенней части тоже начали действовать более симпатично, если говорить про игру. Как и ровенский клуб, киевляне после зимней паузы за пять туров набрали четыре очка. В первом матче одесский "Черноморец" (1:1) чудом отобрал очки у команды Валерия Иващенко, при этом "зеленые" в том поединке имели тотальную доминацию по моментам: 20 ударов против одного!

Далее были минимальные поражения от лидеров. На своем поле от "Днепра-1" Юрия Максимова и криворожского "Кривбасса" Юрия Вернидуба. Обе встречи закончились с идентичным счетом - 0:1.

Далее последовал домашний триумф над житомирским "Полесьем" (1:0). Тогда эту победу можно было спокойно назвать сенсационной, но как показали последние результаты, на данном этапе сезона житомирских "волков" обыгрывает каждый, кому не лень...

Что касается предыдущего тура, то подопечные Иващенко дома без шансов уступили для донецкого "Шахтера" Марино Пушича - 0:3.

Примечательно, что красную карточку во встрече против "горняков" заработал основной форвард Суханов. Таким образом, у "Вереса" и "Оболони" перед очным поединком в этом плане паритет.

Ориентировочный состав "Оболони": Кичак, Прокопенко, Дубко, Карась, Лукьянчук, Грисьо, Запорожец, Мороз, Черненко, Тарануха, Краснопир.

"Верес" - "Оболонь". Последние матчи

Верес:

Оболонь:

"Верес" - "Оболонь". Личные встречи

История очных противостояний ровенчан и "пивоваров" насчитывает шесть поединков. Большинство из них, а именно четыре матча прошли еще в рамках Первой лиги Украины. Примечательно, что "Оболонь" еще ни разу не побеждала "Верес".

Статистика очных поединков:

Победы: 3 - 0

Забитые мячи: 5 - 1

В среднем голов за матч: 0.83 - 0.17

Самая большая победа: 2:0

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"Верес" - "Оболонь". Ставка и коэффициенты

"Верес" - "Оболонь". Турнирное положение команд

На данном этапе ровенский и киевский коллективы идут в зоне переходных матчей. "Оболонь" опережает "Верес" лишь на два зачетных балла.

# КОМАНДА И В Н П О 1 Шахтер 20 14 4 2 46 2 Кривбасс 22 14 4 4 46 3 Динамо 20 14 2 4 44 4 СК Днепр-1 22 12 6 4 42 5 Рух 22 10 9 3 39 6 Полесье 22 9 6 7 33 7 Ворскла 22 8 5 9 29 8 Черноморец 21 8 2 11 26 9 ЛНЗ 22 6 7 9 25 10 Колос 21 5 9 7 24 11 ФК Александрия 21 6 6 9 24 12 Заря 20 5 7 8 22 13 Оболонь 21 4 6 11 18 14 Верес 21 3 7 11 16 15 Металлист 1925 22 4 4 14 16 16 ФК Минай 21 2 8 11 14

"Верес" - "Оболонь". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. Учитывая домашний статус поединка, букмекеры видят именно в ровенчанах фаворита этой пары. Однако, мы считаем, что на данном этапе сезона эти коллективы являются абсолютно равными по уровню и статусу. Тем более, у обоих коллективов будут отбывать дисквалификацию основные форварды. Поэтому поставим на боевую ничью - коэффициент на это составляет 3,1.