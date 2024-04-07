Украина - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кривбасс - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 8 апреля 2024 года
Кривбасс - Ворскла: Прогноз и анонс матча ⋉ 08.04.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
Фото - УПЛ / Автор невідомий
В 23-м туре нынешнего розыгрыша УПЛ сойдутся две команды из верхней турнирной таблицы. Причём, одна из них всё ещё борется за золотую медаль. Сможет ли "Кривбасс" подтвердить свои чемпионские амбиции в битве с неуступчивой "Ворсклой"?
23-й тур УПЛ сезона 2023/24
8 апреля. Кривой Рог. Стадион "Горняк"
Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)
"Кривбасс" - "Ворскла" 18:00
Видеотрансляция: УПЛ-ТВ
Текстовая онлайн-трансляция матча –
"Кривбасс": последние новости
После разгромного поражения от "Шахтёра" (2:5) подопечные Юрия Вернидуба оформили трёхматчевую победную серию. Причём, помимо той игры команда в весенней части сезона УПЛ вообще не пропускала.
Правда, и доставались последние победы явно нелегко: "Оболонь" и "Колос" криворожцы обыграли минимально, а в поединке с "Вересом" им подфартило с удалением Мрвальевича в концовке первого тайма.
На данный момент "Кривбасс" в турнирной таблице делит первую строчку с "Шахтёром" и опережает "Динамо". Но есть одно замечание: у дончан и киевлян есть ещё в запасе две встречи. В связи с этим шансы на титул для коллектива из Кривого Рога смотрятся весьма призрачными, но закончить сезон в тройке лидеров им с высокой доли вероятности удастся, что будет невероятным достижением для команды после её возвращения в элиту украинского футбола в 2022 году.
Что касается кадрового состояния, то здесь у криворожцев стоит отметить возвращение нападающего Алексея Кожушко.
Ориентировочный состав "Кривбасса": Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецков, Дибанго, Кузык, Илич, Бизимана, Лунев, Соса, Принс.
"Ворскла": последние новости
В отличие от "Кривбасса", "Ворскла" продолжает вести борьбу за другой украинский трофей - национальный кубок. В четверг "зелёным" удалось выйти в финал турнира, обыграв на выезде "Полесье" - 1:0. В решающем поединке полтавский коллектив сойдётся с "Шахтёром".
В чемпионате перед подопечными Долганского глобальные задачи уже не стоят. Разве что завершение сезона в верхней части турнирной таблицы. После возвращения с зимнего перерыва (которую "Ворскла" провела лучше всего среди клубов УПЛ), на счету полтавцев две победы и три поражения. Причём, в последнем поединке с "Динамо" команда умудрилась пропустить аж пять мячей.
Не поможет "Ворскле" в предстоящем поединке Артём Челядин - полузащитник отбывает дисквалификацию из-за перебора жёлтых карточек.
Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко - Крупский, Пердута, Хрипчук, Бацула - Толи, Сиссоко - Кане, Степанюк, Мякушко - Ковталюк.
"Кривбасс" - "Ворскла". Последние матчи
Кривбасс:
- 30.03 Верес - Кривбасс 0:2 (УПЛ)
- 16.03 Кривбасс - Колос 1:0 (УПЛ)
- 09.03 Кривбасс - Оболонь 1:0 (УПЛ)
- 03.03 Шахтер - Кривбасс 5:2 (УПЛ)
- 23.02 ЛНЗ - Кривбасс 0:3 (УПЛ)
Ворскла:
- 04.04 Полесье 0:1 Ворскла (Кубок Украины)
- 31.03 Ворскла - Динамо 1:5 (УПЛ)
- 15.03. Александрия - Ворскла 1:0 (УПЛ)
- 09.03. Черноморец - Ворскла 0:1 (УПЛ)
- 02.03. Ворскла - Верес 2:1 (УПЛ)
"Кривбасс" - "Ворскла". Личные встречи
Потенциальная победа станет юбилейной для одной из команд в очном противостоянии. На данный момент между ними паритет по этому показателю: 19-19. Ещё 15 матчей были сыграны вничью.
- Победы: 19 - 19
- Забитых мячей: 62 - 57
- В среднем за матч: 1.17 - 1.08
- Крупнейшая победа: 4:0 - 4:0
Турнирное положение
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Шахтер
|20
|14
|4
|2
|42-17
|+25
|46
|0
|2
|Кривбасс
|22
|14
|4
|4
|40-22
|+18
|46
|0
|3
|Динамо
|20
|14
|2
|4
|49-22
|+27
|44
|0
|4
|СК Днепр-1
|22
|12
|6
|4
|31-19
|+12
|42
|0
|5
|Рух
|22
|10
|9
|3
|33-21
|+12
|39
|0
|6
|Полесье
|22
|9
|6
|7
|27-21
|+6
|33
|0
|7
|Черноморец
|22
|9
|2
|11
|33-31
|+2
|29
|0
|8
|Ворскла
|22
|8
|5
|9
|22-33
|-11
|29
|0
|9
|Колос
|22
|5
|10
|7
|16-18
|-2
|25
|0
|10
|ЛНЗ
|22
|6
|7
|9
|21-26
|-5
|25
|0
|11
|ФК Александрия
|22
|6
|6
|10
|19-29
|-10
|24
|0
|12
|Заря
|20
|5
|7
|8
|20-25
|-5
|22
|0
|13
|Верес
|22
|4
|7
|11
|21-33
|-12
|19
|0
|14
|Оболонь
|22
|4
|6
|12
|12-31
|-19
|18
|0
|15
|Металлист 1925
|23
|4
|5
|14
|23-42
|-19
|17
|0
|16
|ФК Минай
|21
|2
|8
|11
|13-32
|-19
|14
|0
"Кривбасс" - "Ворскла". Ставки и коэффициенты
"Кривбасс" - "Ворскла". Прогноз от UA-Футбол
Поставим на ещё одну минимальную победу "Кривбасса". Рещающими факторами в матче станут более свежее состояние подопечных Вернидуба, домашний стадион и более сильная мотивация ввиду нынешнего турнирного положения.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Шахтер - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Черноморец - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Берег Днепра, красивая природа и сосиски: как Анна Реброва нафантазировала себе мужа
- Черноморец - Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 7.04.2024
- "Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского
- Красотка дня. Знаменитая модель, которая не простила Дани Алвесу измену и обвинения в изнасиловании. ФОТО