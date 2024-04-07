Кривбасс - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 8 апреля 2024 года

В 23-м туре нынешнего розыгрыша УПЛ сойдутся две команды из верхней турнирной таблицы. Причём, одна из них всё ещё борется за золотую медаль. Сможет ли "Кривбасс" подтвердить свои чемпионские амбиции в битве с неуступчивой "Ворсклой"?





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23-й тур УПЛ сезона 2023/24

8 апреля. Кривой Рог. Стадион "Горняк"

Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)

"Кривбасс" - "Ворскла" 18:00

Видеотрансляция: УПЛ-ТВ

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Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Кривбас - Ворскла Смотреть трансляцию

"Кривбасс": последние новости

После разгромного поражения от "Шахтёра" (2:5) подопечные Юрия Вернидуба оформили трёхматчевую победную серию. Причём, помимо той игры команда в весенней части сезона УПЛ вообще не пропускала.

Правда, и доставались последние победы явно нелегко: "Оболонь" и "Колос" криворожцы обыграли минимально, а в поединке с "Вересом" им подфартило с удалением Мрвальевича в концовке первого тайма.

На данный момент "Кривбасс" в турнирной таблице делит первую строчку с "Шахтёром" и опережает "Динамо". Но есть одно замечание: у дончан и киевлян есть ещё в запасе две встречи. В связи с этим шансы на титул для коллектива из Кривого Рога смотрятся весьма призрачными, но закончить сезон в тройке лидеров им с высокой доли вероятности удастся, что будет невероятным достижением для команды после её возвращения в элиту украинского футбола в 2022 году.

Что касается кадрового состояния, то здесь у криворожцев стоит отметить возвращение нападающего Алексея Кожушко.

Ориентировочный состав "Кривбасса": Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецков, Дибанго, Кузык, Илич, Бизимана, Лунев, Соса, Принс.

"Ворскла": последние новости

В отличие от "Кривбасса", "Ворскла" продолжает вести борьбу за другой украинский трофей - национальный кубок. В четверг "зелёным" удалось выйти в финал турнира, обыграв на выезде "Полесье" - 1:0. В решающем поединке полтавский коллектив сойдётся с "Шахтёром".

В чемпионате перед подопечными Долганского глобальные задачи уже не стоят. Разве что завершение сезона в верхней части турнирной таблицы. После возвращения с зимнего перерыва (которую "Ворскла" провела лучше всего среди клубов УПЛ), на счету полтавцев две победы и три поражения. Причём, в последнем поединке с "Динамо" команда умудрилась пропустить аж пять мячей.

Не поможет "Ворскле" в предстоящем поединке Артём Челядин - полузащитник отбывает дисквалификацию из-за перебора жёлтых карточек.

Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко - Крупский, Пердута, Хрипчук, Бацула - Толи, Сиссоко - Кане, Степанюк, Мякушко - Ковталюк.

"Кривбасс" - "Ворскла". Последние матчи

Кривбасс:

30.03 Верес - Кривбасс 0:2 (УПЛ)

16.03 Кривбасс - Колос 1:0 (УПЛ)

09.03 Кривбасс - Оболонь 1:0 (УПЛ)

03.03 Шахтер - Кривбасс 5:2 (УПЛ)

23.02 ЛНЗ - Кривбасс 0:3 (УПЛ)

Ворскла:

04.04 Полесье 0:1 Ворскла (Кубок Украины)

31.03 Ворскла - Динамо 1:5 (УПЛ)

15.03. Александрия - Ворскла 1:0 (УПЛ)

09.03. Черноморец - Ворскла 0:1 (УПЛ)

02.03. Ворскла - Верес 2:1 (УПЛ)

"Кривбасс" - "Ворскла". Личные встречи

Потенциальная победа станет юбилейной для одной из команд в очном противостоянии. На данный момент между ними паритет по этому показателю: 19-19. Ещё 15 матчей были сыграны вничью.

Победы: 19 - 19

19 - 19 Забитых мячей: 62 - 57

62 - 57 В среднем за матч: 1.17 - 1.08

1.17 - 1.08 Крупнейшая победа: 4:0 - 4:0

Турнирное положение

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 20 14 4 2 42-17 +25 46 0 2 Кривбасс 22 14 4 4 40-22 +18 46 0 3 Динамо 20 14 2 4 49-22 +27 44 0 4 СК Днепр-1 22 12 6 4 31-19 +12 42 0 5 Рух 22 10 9 3 33-21 +12 39 0 6 Полесье 22 9 6 7 27-21 +6 33 0 7 Черноморец 22 9 2 11 33-31 +2 29 0 8 Ворскла 22 8 5 9 22-33 -11 29 0 9 Колос 22 5 10 7 16-18 -2 25 0 10 ЛНЗ 22 6 7 9 21-26 -5 25 0 11 ФК Александрия 22 6 6 10 19-29 -10 24 0 12 Заря 20 5 7 8 20-25 -5 22 0 13 Верес 22 4 7 11 21-33 -12 19 0 14 Оболонь 22 4 6 12 12-31 -19 18 0 15 Металлист 1925 23 4 5 14 23-42 -19 17 0 16 ФК Минай 21 2 8 11 13-32 -19 14 0



"Кривбасс" - "Ворскла". Ставки и коэффициенты

"Кривбасс" - "Ворскла". Прогноз от UA-Футбол

Поставим на ещё одну минимальную победу "Кривбасса". Рещающими факторами в матче станут более свежее состояние подопечных Вернидуба, домашний стадион и более сильная мотивация ввиду нынешнего турнирного положения.