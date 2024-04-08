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Днепр-1 - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 9.04.2024
Днепр-1 - Заря: Прогноз и анонс матча ⋉ 9.04.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Завтра, во вторник подопечные Юрия Максимова и Юрия Коваля очным поединком официально закроют 23-й тур родной УПЛ. В гости к "Днепру-1" пожалует луганская "Заря". Встреча пройдет на домашнем стадионе спортклубовцев - "Днепр-Арене". Рассудит эту игру бригада арбитров во главе с Дмитрием Панчишиным.
Матч 23-го тура УПЛ сезона 2023/24
9.04.2024. Днепр, "Днепр-Арена"
Арбитр: Панчишин Дмитрий
"Днепр-1" 13:00 "Заря"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: 2+2
"Днепр-1": последние новости
Днепряне понемногу стабилизируют свою игру и результаты после тяжелого входа в весеннюю часть украинского первенства. Всего в первых 5-ти турах второй части "Днепр-1" набрал 8 очков. Кроме закономерного поражения от львовского "Руха", команда Юрия Максимова также расписала две невыразительные ничьи. При чем одна из была зафиксирована в игре с абсолютным аутсайдером, а другая - в матче с чистокровным середняком.
Речь идет, конечно, о домашнем поединке с "Минаем". Тогда днепряне на своем поле разошлись миром с закарпатским коллективом - 1:1. А через тур после того, уже на выезде, "Днепр-1" упустил победу во встрече с черкасским ЛНЗ - также 1:1.
Что касается побед, то подопечные Максимова в Киеве минимально одолели "Оболонь" (1:0) и в последнем туре в гостях на классе переиграли "Колос" (2:0).
Матч в Ковалевке показал, что спортклубовцы возвращают свою лучшую игру. После восстановления от травмы и возвращения в стартовый состав капитана команды Сватка "Днепр-1" начал надежно действовать при обороне собственных ворот. А в атаке снова красиво заправляют Пихаленок и Гуцуляк.
У днепрян все есть, не хватает лишь немного стабильности. Матч против "Зари" как раз является лучшим поводом подкрепить свою уверенность - в игре против заведомо более слабого соперника.
Ориентировочный состав "Днепра-1": Волынец, Адамюк, Сваток, Сарапий, Мирошниченко, Бабенко, Рубчинский, Леднев, Пихаленок, Гуцуляк, Филиппов.
"Заря": последние новости
Можно окончательно утверждать, что луганчане оторвались от зоны вылета и оставили эту борьбу для других. В весенней части чемпионата Украины команда Юрия Коваля одержала сразу три победы и расписала нулевую ничью.
Речь идет о домашних триумфах над полтавской "Ворсклой" Сергея Долганского (1:0), закарпатским "Минаем" Желько Любеновича (2:0) и харьковским "Металлистом 1925" Виктора Скрипника (2:1). Что касается ничейного результата, то он был зафиксирован в гостевом поединке против "горожан" из Александрии под руководством Руслана Ротаня (0:0).
Уступила "Заря" только киевскому "Динамо". В заснеженном Киеве луганский коллектив ничего не сумел предложить подопечным Александра Шовковского и уступил со счетом 0:2.
Да, еще было результативное поражение от тех же динамовцев и на прошлой неделе. Но то был перенесенный матч 6-го тура УПЛ. Поэтому уместнее его отнести к первому кругу первенства. Да и все прекрасно понимают статус соперника.
В общем, можно с уверенностью сказать, что Юрий Коваль сумел психологически накачать своих подопечных. "Заря" выдала мощную серию и набрала 10 зачетных баллов. Для команды, которая после выхода из зимней спячки шла на вылет, это безусловно очень и очень сильный результат.
Ориентировочный состав "Зари": Сапутин, Вантух, Батагов, Джордан, Бутко, Башич, Мичин, Чурко, Антюх, Бугай, Герреро.
"Днепр-1" - "Заря". Последние матчи
Днепр-1:
Заря:
"Днепр-1" - "Заря". Личные встречи
В своей истории днепряне и луганчане десять раз пересекались на футбольном поле. Восемь из них пришлись на элитный украинский дивизион. Как ни странно, общая статистика именно на стороне "Зари". Луганский коллектив набил свое преимущество в последние сезоны перед полномасштабным вторжением, когда представлял собой грозную силу по меркам УПЛ и боролся за медали.
Статистика очных поединков:
- Победы:3 - 6
- Забитые мячи:11 - 18
- В среднем голов за матч:1.10 - 1.80
- Самая большая победа:3:0 - 0:4
"Днепр-1" - "Заря". Ставка и коэффициенты
"Днепр-1" - "Заря". Турнирное положение команд
На данном этапе команды Юрия Максимова и Юрия Коваля являются представителями разных эшелонов турнирной таблицы чемпионата Украины. "Днепр-1" замыкает четверку лучших, имея в своем активе 42 зачетных балла. В свою очередь "Заря" в конце концов вырвалась из зоны переходных матчей и имеет 22 очка.
|#
|КОМАНДА
|И
|П
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Шахтер
|21
|15
|4
|2
|45 - 18
|49
|2
|Кривбасс
|22
|14
|4
|4
|40 - 22
|46
|3
|Динамо
|20
|14
|2
|4
|49 - 22
|44
|4
|СК Днепр-1
|22
|12
|6
|4
|31 - 19
|42
|5
|Рух
|23
|10
|9
|4
|34 - 24
|39
|6
|Полесье
|22
|9
|6
|7
|27 - 21
|33
|7
|Ворскла
|22
|8
|5
|9
|22 - 33
|29
|8
|Черноморец
|22
|9
|2
|11
|33 - 31
|29
|9
|Колос
|22
|5
|10
|7
|16 - 18
|25
|10
|ЛНЗ
|22
|6
|7
|9
|21 - 26
|25
|11
|ФК Александрия
|22
|6
|6
|10
|19 - 29
|24
|12
|Заря
|20
|5
|7
|8
|20 - 25
|22
|13
|Верес
|22
|4
|7
|11
|21 - 33
|19
|14
|Оболонь
|22
|4
|6
|12
|12 - 31
|18
|15
|Металлист 1925
|23
|4
|5
|14
|23 - 42
|17
|16
|ФК Минай
|21
|2
|8
|11
|13 - 32
|14
"Днепр-1" - "Заря". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа 2:0. Безусловно, фаворитом этой пары являются днепряне. В пользу "Днепра-1" говорит и домашний статус поединка, и подбор исполнителей. Букмекеры также отдают предпочтение именно команде Юрия Максимова. Прогнозируем уверенную и при этом "сухую" победу хозяев.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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