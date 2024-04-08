Днепр-1 - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 9.04.2024

Завтра, во вторник подопечные Юрия Максимова и Юрия Коваля очным поединком официально закроют 23-й тур родной УПЛ. В гости к "Днепру-1" пожалует луганская "Заря". Встреча пройдет на домашнем стадионе спортклубовцев - "Днепр-Арене". Рассудит эту игру бригада арбитров во главе с Дмитрием Панчишиным.

Матч 23-го тура УПЛ сезона 2023/24

9.04.2024. Днепр, "Днепр-Арена"

Арбитр: Панчишин Дмитрий

"Днепр-1" 13:00 "Заря"

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"Днепр-1": последние новости

Днепряне понемногу стабилизируют свою игру и результаты после тяжелого входа в весеннюю часть украинского первенства. Всего в первых 5-ти турах второй части "Днепр-1" набрал 8 очков. Кроме закономерного поражения от львовского "Руха", команда Юрия Максимова также расписала две невыразительные ничьи. При чем одна из была зафиксирована в игре с абсолютным аутсайдером, а другая - в матче с чистокровным середняком.

Речь идет, конечно, о домашнем поединке с "Минаем". Тогда днепряне на своем поле разошлись миром с закарпатским коллективом - 1:1. А через тур после того, уже на выезде, "Днепр-1" упустил победу во встрече с черкасским ЛНЗ - также 1:1.

Что касается побед, то подопечные Максимова в Киеве минимально одолели "Оболонь" (1:0) и в последнем туре в гостях на классе переиграли "Колос" (2:0).

Матч в Ковалевке показал, что спортклубовцы возвращают свою лучшую игру. После восстановления от травмы и возвращения в стартовый состав капитана команды Сватка "Днепр-1" начал надежно действовать при обороне собственных ворот. А в атаке снова красиво заправляют Пихаленок и Гуцуляк.

У днепрян все есть, не хватает лишь немного стабильности. Матч против "Зари" как раз является лучшим поводом подкрепить свою уверенность - в игре против заведомо более слабого соперника.

Ориентировочный состав "Днепра-1": Волынец, Адамюк, Сваток, Сарапий, Мирошниченко, Бабенко, Рубчинский, Леднев, Пихаленок, Гуцуляк, Филиппов.

"Заря": последние новости

Можно окончательно утверждать, что луганчане оторвались от зоны вылета и оставили эту борьбу для других. В весенней части чемпионата Украины команда Юрия Коваля одержала сразу три победы и расписала нулевую ничью.

Речь идет о домашних триумфах над полтавской "Ворсклой" Сергея Долганского (1:0), закарпатским "Минаем" Желько Любеновича (2:0) и харьковским "Металлистом 1925" Виктора Скрипника (2:1). Что касается ничейного результата, то он был зафиксирован в гостевом поединке против "горожан" из Александрии под руководством Руслана Ротаня (0:0).

Уступила "Заря" только киевскому "Динамо". В заснеженном Киеве луганский коллектив ничего не сумел предложить подопечным Александра Шовковского и уступил со счетом 0:2.

Да, еще было результативное поражение от тех же динамовцев и на прошлой неделе. Но то был перенесенный матч 6-го тура УПЛ. Поэтому уместнее его отнести к первому кругу первенства. Да и все прекрасно понимают статус соперника.

В общем, можно с уверенностью сказать, что Юрий Коваль сумел психологически накачать своих подопечных. "Заря" выдала мощную серию и набрала 10 зачетных баллов. Для команды, которая после выхода из зимней спячки шла на вылет, это безусловно очень и очень сильный результат.

Ориентировочный состав "Зари": Сапутин, Вантух, Батагов, Джордан, Бутко, Башич, Мичин, Чурко, Антюх, Бугай, Герреро.

"Днепр-1" - "Заря". Последние матчи

Днепр-1:

Заря:

"Днепр-1" - "Заря". Личные встречи

В своей истории днепряне и луганчане десять раз пересекались на футбольном поле. Восемь из них пришлись на элитный украинский дивизион. Как ни странно, общая статистика именно на стороне "Зари". Луганский коллектив набил свое преимущество в последние сезоны перед полномасштабным вторжением, когда представлял собой грозную силу по меркам УПЛ и боролся за медали.

Статистика очных поединков:

Победы: 3 - 6

Забитые мячи: 11 - 18

В среднем голов за матч: 1.10 - 1.80

Самая большая победа: 3:0 - 0:4

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"Днепр-1" - "Заря". Ставка и коэффициенты

"Днепр-1" - "Заря". Турнирное положение команд

На данном этапе команды Юрия Максимова и Юрия Коваля являются представителями разных эшелонов турнирной таблицы чемпионата Украины. "Днепр-1" замыкает четверку лучших, имея в своем активе 42 зачетных балла. В свою очередь "Заря" в конце концов вырвалась из зоны переходных матчей и имеет 22 очка.

# КОМАНДА И П Н П З - П ОЧКИ 1 Шахтер 21 15 4 2 45 - 18 49 2 Кривбасс 22 14 4 4 40 - 22 46 3 Динамо 20 14 2 4 49 - 22 44 4 СК Днепр-1 22 12 6 4 31 - 19 42 5 Рух 23 10 9 4 34 - 24 39 6 Полесье 22 9 6 7 27 - 21 33 7 Ворскла 22 8 5 9 22 - 33 29 8 Черноморец 22 9 2 11 33 - 31 29 9 Колос 22 5 10 7 16 - 18 25 10 ЛНЗ 22 6 7 9 21 - 26 25 11 ФК Александрия 22 6 6 10 19 - 29 24 12 Заря 20 5 7 8 20 - 25 22 13 Верес 22 4 7 11 21 - 33 19 14 Оболонь 22 4 6 12 12 - 31 18 15 Металлист 1925 23 4 5 14 23 - 42 17 16 ФК Минай 21 2 8 11 13 - 32 14

"Днепр-1" - "Заря". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 2:0. Безусловно, фаворитом этой пары являются днепряне. В пользу "Днепра-1" говорит и домашний статус поединка, и подбор исполнителей. Букмекеры также отдают предпочтение именно команде Юрия Максимова. Прогнозируем уверенную и при этом "сухую" победу хозяев.