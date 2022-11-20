США – Уэльс. Прогноз на матч от Роберто Моралеса

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Известный футбольный комментатор Роберто Моралес делится своими ожиданиями от поединков Чемпионата мира 2022

Это очень колоритная, и именно этим и интересная пара. Сборная США возвращается на чемпионат мира. Напомню, что в квалификации к Мундиалю 2018-го года чуть ли не самой главной сенсацией, кроме провала Нидерландов, стал невыход американцев. Казалось бы, в регионе КОНКАКАФ есть Мексика и США и все остальные. Но после семи подряд мировых форумов "Янки" пропустили главный турнир уровня сборных. Квалификация в Катар-2022 была достаточно тяжелой для американцев – они заняли третье место, набрав столько же очков, как и сборная Коста-Рики, которая уже пробивалась на чемпионат мира через интерконтинентальный плей-офф. Де-факто американцы давали положительный результат только в домашних матчах, а вот с выездными была сплошная проблема.

Несмотря на все эти нюансы, болельщики требуют от команды Грега Берхальтера высоких результатов. Задача-минимум американцев в Катаре – попадание в 1/8-ю финала турнира. Игра против Уэльса в первом туре в этом смысле должна стать ключевой.

Для сборной Уэльса попадание на чемпионат мира стало особым событием. В прошлый раз "драконы" ездили на Мундиаль в далеком 1958-м году. Тогда, кстати, валлийцы выступили более чем достойно и выбили из турнира очень сильную сборную Венгрии и дали суровый бой Бразилии с Диди, Гарринчи и Пеле. Есть ли какие-то параллели в этом с нынешней командой? Скорее нет, чем да. Несомненно, только то, что Уэльс, как и в 1958-м, – это простая и "рабочая" команда. В Катаре Гарет Бэйл может продемонстрировать свое мастерство в отдельном матче, но трудно представить его в качестве абсолютного лидера и краеугольного камня команды. В этом он точно не Джон Чарльз.

Интересный факт Гарет Бэйл решил доигрывать клубную карьеру именно в США. И именно лидер сборной Уэльса сыграл ключевую роль в завоевании чемпионского титула "Лос Анджелесом". В финале против "Филадельфии" Гарет вышел на замену и сравнял счет в овертайме, после чего его команда выиграла в серии пенальти.

Сборные США и Уэльса провели между собой два товарищеских матча: в 2003-м году победили американцы (2:0), а в 2020-м году дело завершилось ничьей (0:0).

Ставка и прогноз

Нас ждет достаточно закрытый матч. В первую очередь, со стороны американцев, все же Грег Берхальтер был очень усердным защитником, но довольно посредственным. Следовательно, и его команда пытается играть осторожно. Поэтому тотал меньше 2,5 должен зайти по многим условиям. Также достаточно вероятной ставкой является ничья.

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