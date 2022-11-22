Испания - Коста-Рика. Анонс и прогноз матча чемпионата мира на 23.11.2022

Испания начинает свой путь на ЧМ матчем против сборной, которая переживает не лучшие времена. "Золотое" поколение Коста-Рики постарело, и хотя его представители "дожили" до мундиаля в Катаре, противостоять топам они уже не могут. Подопечных Луиса Энрике не поймут, если они не возьмут три очка.

Чемпионат мира. 1-й тур

23 ноября. Доха. "Аль-Тумама"

Испания 18:00 Коста-Рика

Арбитр: Мохаммед Абдулла Хассан Мохд (ОАЭ)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости Испании

Испания провалила оба мундиаля после победы в 2010 году, но теперь Луис Энрике привез молодую, дерзкую команду, которая за последние полтора года добиралась до полуфинала Евро и финала Лиги наций.

Именно два последних факта заставляют смотреть на Испанию как на одного из фаворитов мундиаля. Среди ее козырей не только опыт Бускетса и талант Педри, но и умение брать себя в руки в решающие минуты. Ее монотонное владение мячом несколько архаично в 2022 году, но зато каждый игрок знает свой маневр. И еще Испания на ходу, что подтвердила два месяца назад, победив на поле Португалии (1:0) с голом Мораты.

6 - Top Spain ???????? goal scorers in major tournaments (EURO + World Cup):



13 - David Villa

9 - Fernando Torres

6 - Fernando Morientes

6 - ÁLVARO MORATA

6 - Emilio Butragueño

6 - Raúl González



Olympus. pic.twitter.com/hMOziVgFNI — OptaJose (@OptaJose) November 15, 2022

Коста-Рика слишком слаба, чтобы "Красная фурия" меняла под нее свой игровой рисунок. Нет, все будет как обычно - вопрос лишь в командной скорости. У Испании бывают матчи, когда она делает все правильно, но медленно - и тогда даже Косово получает свои шансы. В то же время в другие вечера за Ферраном, Фати и Солером не угнаться - и это гарантирует разгромы. Вряд ли сам Энрике точно знает, как будет завтра.

Новости Коста-Рики

Ну, и от Коста-Рики темп испанских атак зависит тоже. Команде Луиса Фелипе Суареса предстоит тяжелая оборонительная работа, и чтоб не провалиться, ее надо сделать на "отлично".

Скорее всего, гости отзеркалят схему Испании 4-3-3; при этом вперед убегать будут по 3-4 человека максимум, помогая Джоэлу Кэмпбеллу, который хоть и не заиграл в "Арсенале" да и вообще Европе, в своей сборной уже к 30 годам обрел статус легенды.

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В 2014-16 годах, когда костариканский футбол был на подъеме, мы бы не сомневались, что Испании будет сложно, но сейчас - не факт. Коста-Рика не доходила до полуфинала Золотого кубка КОНКАКАФ с 2017 года. Прошлым летом она без шансов проиграла в 1/4 финала Канаде (0:2). Да, дальше была сильная серия товарняков, но Аргентина с ее 36 матчами без поражений уже показала, чего стоят победы над Эстонией и ОАЭ. Кажется, единственное возможное решение здесь – "автобус". И пусть Испания с ее 80% контроля пытается его пробить.

Испания - Коста-Рика: статистика личных встреч

Раньше команды встречались сугубо в товарищеских матчах. В 2017 году Испания разбила костариканцев 5:0, а вот в 2011-м, когда обе сборные переживали свой пик, была зафиксирована ничья 2:2, и один из голов забил тогда еще юный Кэмпбелл.

Последние матчи Испании

Последние матчи Коста-Рики

Ориентировочные составы

У Испании перед ЧМ вылетел левый защитник "Валенсии" Хосе Гайя, которого заменил юниор "Барсы" Алехандро Бальде. Замена неравноценная, так что да, это потеря.

В остальном ходят слухи, что Луис Энрике намерен начать ЧМ с тройкой каталонцев в центре поля - компанию Бускетсу составят Гави и Педри. Также шансы выйти на поле имеет Нико Уильямс, которому удались последние месяцы в "Атлетике".

У Коста-Рики СМИ пронюхали о вероятном выходе ветерана Сельсо Борхеса справа в нападении, и это красноречивый факт, ведь его основная позиция - опорный хавбек.

Испания: Симон - Карвахаль, Лапорт, Пау Торрес, Альба - Педри, Бускетс, Гави - Ферран Торрес, Мората, Фати

Коста-Рика: Навас - Карлос Мартинес, Кальво, Дуарте, Овьедо - Техеда, Беннетт, Торрес - Борхес, Контрерас, Кэмпбелл

Испания - Коста-Рика: ставки и коэффициенты

Испания - Коста-Рика: прогноз от UA-Футбол

Стиль Испании предполагает не разгромы соперников, а их удушение, нейтрализацию их сильных сторон. Плюс основной форвард "Фурии" Мората реализует в среднем один момент из пяти.

Учитывая, что и Коста-Рика нынче не похожа на команду, способную колотить голы пачками, поставим на ТМ 2,5 - БК предлагают эта ставку с коэффициентами 2,25-2,35.