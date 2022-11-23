Марокко - Хорватия. Анонс и прогноз матча ЧМ-2022 на 23.11.2022

В поединке первого раунда ЧМ встретятся две сборные, которые в своей группе считаются очень серьезными соперниками с большими шансами на выход в плей-офф. Однако, вряд ли и африканцы, и европейцы смогут попасть туда, ведь в группе присутствует сильная Бельгия. Таким образом, сегодняшний поединок становится сверхважным для обеих команд на групповом этапе.

Чемпионат мира 2022, первый раунд

23.11.2022, 12:00, стадион "Аль Байт" (Аль-Хор)

Судья: Ф. Рапаллини (Аргентина)

Трансляция: MEGOGO

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Марокко - Бельгия Смотреть трансляцию

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Марокко

Отбор к Чемпионату мира не был сложным для марокканской сборной. Африканцы сравнительно просто прошли свою группу: все матчи против Гвинеи, Судана и Гвинеи-Бисау были выиграны с общим счетом 20:1. Впечатляюще? Если посмотреть на уровень соперников, то этот результат был более, чем прогнозированным. Дальше был раунд плей-офф, где "львы" в двух матчах справились с ДР Конго (1:1 и 4:1) соответственно.

Однако, было бы очень неправильно надеятся, что на Чемпионате мира уровень команды будет таким же высоким, учитывая серьезную планку, которые поставят как Бельгия, так и Хорватия. На первый взгляд - только Канаду можно отнести к тем сборным, в поединках с которыми Марокко будет иметь все шансы. В то же время, поединок сегодня будет далеко не простым для африканцев и расставит много точек над "і".

Ориентировочный состав: Боно, Мазрауи, Саисс, Агерд, Унахи, Амрабат, Буфаль, Зиеш, Амаллах, Эн-Несири.

Хорватия

В отборе команда заработала 23 очка, тем самым на один балл опередив страну-террориста, Россию, с которой пришлось играть в одной группе. Также подопечные Далича оставили позади Словению и Словакию, которые набрали по 14 баллов. Кроме этого, удалось победить Кипр и Мальту - они и так не представляли особой опасности для хорватов.

Теперь же команда является одной из фаворитов группы с большими шансами на проход в плей-офф. Стоит понимать, что именно матч с Марокко во многом будет решающим, ведь есть большая доля вероятности, что именно эти команды будут претендовать на второе место в таблице. Удасться ли подопечным Далича справиться с такой задачей - мы увидим уже завтра.

Ориентировочный состав: Ливакович, Соса, Гвардиол, Шутало, Юранович, Ковачич, Брозович, Модрич, Перишич, Ливайя, Влашич.

Ставки и коэффициенты

Прогноз от сайта UA-Football

Учитывая уровень Хорватии в последних нескольких матчах сборной, можно с уверенностью сказать, что просто марокканцам завтра точно не будет. Однако, африканцы имеют шансы ухватиться за ничью, если хорошо постараются. Прогноз: обе забъют, ТБ 2,5.