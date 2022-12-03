  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Чемпионат мира
  4. Франция – Польша. Анонс и прогноз матча 1/8 финала ЧМ на 04.12.2022
В тренде
Чемпионат мира
Чемпионат мира

Чемпионат мира - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Франция – Польша. Анонс и прогноз матча 1/8 финала ЧМ на 04.12.2022

Чемпионат мира
Обновлено
(1 голосов)
Франция – Польша. Анонс и прогноз матча 1/8 финала ЧМ на 04.12.2022

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською
Чемпионат мира. 1/8 финала
4 декабря. Доха, стадион Эль-Тумама
Франция – Польша 17:00
Трансляция – Megogo Футбол 1, Суспільне
Содержание

Франция

Франция легко прошла в 1/8 финала. Это уже своего рода достижение – до этого действующий чемпион 16 лет не мог преодолеть групповой раунд. Перед турнирном и даже по его ходу "ле бле" потеряли целую толку футболистов. Бензема, Канте, Погба, Нкунку, Люка Эрнандес. Но к счастью для Дидье Дешама, у французов звёзд на несколько составов. А некоторые потери даже позволили им нащупать некий игровой баланс.

К примеру, Бензема вместе с Гризманном и Мбаппе на минувшем Евро скорее мешали друг другу. С потерей обладателя "Золотого мяча" играть стало проще – Килиан Мбаппе с радостью играет в паре с столбом Жиру, забив уже три гола на турнире. Люка Эрнандес обидно порвал кресты, и лишь с его потерей Дешам вдруг обнаружил, что его брат Тео в паре с Мбаппе выглядит куда опаснее.

Франция уверенно победила Австралию (4:1) в первом туре, а затем благодаря дублю Мбаппе разобралась с Данией (2:1). Поражение от Туниса (0:1) было показательно в том смысле, что у Дешама плохо с планом B. Но к счастью, план А пока работает на ура.

Польша

Польша же, откровенно говоря, оказалась в плей-офф незаслуженно. При всём уважении к соседям, Мексика всё же смотрелась бы в 1/8 поинтереснее, но разница мячей сыграла на радость полякам. В первом туре Левандовски не реализовал пенальти в матче с Мексикой (0:0), но затем исправился и оформил гол плюс пас в матче с Саудовской Аравией (2:0). Собственно благодаря этой победе они и прошли дальше.

Пока одна звезда решает в чужой штрафной площадке, вторая как белка в колесе отражает угрозу от своих ворот. Гениальный перфоманс Войчеха Шченсны позволил "белым орлам" пропустить всего 2 мяча на групповом раунде. Два взятых пенальти, включая один от Лео Месси, 18 сейвов, 90 процентов отраженных ударов. Явный претендент на попадание в символическую сборную турнира.

Но кроме ярких перфомансов своих главных звёзд Польше нечего предложить Франции. А того же Левандовски часто накрывают в топ-матчах даже на клубном уровне. Что уж говорить о сборной, где у него явно нет той поддержки, что была в "Баварии" или есть сейчас в "Барселоне".

Parimatch
300 ₴
Фрибет на первый депозит
Получить бонус
Favbet
4500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
VBET
1500 ₴
Бонус на первый депозит
Получить бонус

Статистика и факты

  • Франция пропускала в каждом матче группового этапа
  • Шченсны лидирует по проценту отбитых ударов (90%)
  • Шченсны отбил два пенальти на турнире
  • Гризманн может сыграть 71-й матч за сборную Франции – абсолютный национальный рекорд
  • Левандовски с 136 матчами и 77 голами – не только рекордсмен Польши по количеству сыгранных матчей, но и лучший голеадор в истории сборной

Ориентировочные составы

Франция: Льорис – Кюнде, Упамекано, Варан, Тео Эрнандес – Тчуамени, Рабьо – Дембеле, Гризманн, Мбаппе – Жиру

Польша: Шченсны – Кэш, Глик, Кивьор, Берешински – П. Франковски, Шимански, Белик, Зелински – Милик, Левандовски

Ставки и коэффициенты

Parimatch
1.33
5.30
11.00
Сделать ставку
Favbet
1.35
5.30
10.00
Сделать ставку
VBET
1.34
5.30
11.00
Сделать ставку

Прогноз на матч Франция – Польша от UA-Футбол

Большой соблазн поставить на сухую победу Франции – уж больно любит засушить игру Чеслав Михневич, ровно как и его коллега Дидье Дешам. Но у "ле бле" всего один матч без пропущенных из последних семи и ни одного на ЧМ. Лучше положиться на результативную форму Мбаппе. Ставка: Проход Франции + гол Мбаппе с коэффициентом в районе 2.16.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Франция Польша
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
жажа_the_best (Харьков)
04.12.2022 в 01:23
Вся Украина завтра будет болеть за наших поляков! Поставил тыщу баксов что Левандовский забьет. И вам рекомендую! Гарантирую вы не прогадаете!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде