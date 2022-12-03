Чемпионат мира. 1/8 финала

4 декабря. Доха, стадион Эль-Тумама

Франция – Польша 17:00

Трансляция – Megogo Футбол 1, Суспільне

Франция

Франция легко прошла в 1/8 финала. Это уже своего рода достижение – до этого действующий чемпион 16 лет не мог преодолеть групповой раунд. Перед турнирном и даже по его ходу "ле бле" потеряли целую толку футболистов. Бензема, Канте, Погба, Нкунку, Люка Эрнандес. Но к счастью для Дидье Дешама, у французов звёзд на несколько составов. А некоторые потери даже позволили им нащупать некий игровой баланс.

К примеру, Бензема вместе с Гризманном и Мбаппе на минувшем Евро скорее мешали друг другу. С потерей обладателя "Золотого мяча" играть стало проще – Килиан Мбаппе с радостью играет в паре с столбом Жиру, забив уже три гола на турнире. Люка Эрнандес обидно порвал кресты, и лишь с его потерей Дешам вдруг обнаружил, что его брат Тео в паре с Мбаппе выглядит куда опаснее.

Франция уверенно победила Австралию (4:1) в первом туре, а затем благодаря дублю Мбаппе разобралась с Данией (2:1). Поражение от Туниса (0:1) было показательно в том смысле, что у Дешама плохо с планом B. Но к счастью, план А пока работает на ура.

Польша

Польша же, откровенно говоря, оказалась в плей-офф незаслуженно. При всём уважении к соседям, Мексика всё же смотрелась бы в 1/8 поинтереснее, но разница мячей сыграла на радость полякам. В первом туре Левандовски не реализовал пенальти в матче с Мексикой (0:0), но затем исправился и оформил гол плюс пас в матче с Саудовской Аравией (2:0). Собственно благодаря этой победе они и прошли дальше.

Пока одна звезда решает в чужой штрафной площадке, вторая как белка в колесе отражает угрозу от своих ворот. Гениальный перфоманс Войчеха Шченсны позволил "белым орлам" пропустить всего 2 мяча на групповом раунде. Два взятых пенальти, включая один от Лео Месси, 18 сейвов, 90 процентов отраженных ударов. Явный претендент на попадание в символическую сборную турнира.

Но кроме ярких перфомансов своих главных звёзд Польше нечего предложить Франции. А того же Левандовски часто накрывают в топ-матчах даже на клубном уровне. Что уж говорить о сборной, где у него явно нет той поддержки, что была в "Баварии" или есть сейчас в "Барселоне".

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Статистика и факты

Франция пропускала в каждом матче группового этапа

Шченсны лидирует по проценту отбитых ударов (90%)

Шченсны отбил два пенальти на турнире

Гризманн может сыграть 71-й матч за сборную Франции – абсолютный национальный рекорд

Левандовски с 136 матчами и 77 голами – не только рекордсмен Польши по количеству сыгранных матчей, но и лучший голеадор в истории сборной

Ориентировочные составы

Франция: Льорис – Кюнде, Упамекано, Варан, Тео Эрнандес – Тчуамени, Рабьо – Дембеле, Гризманн, Мбаппе – Жиру

Польша: Шченсны – Кэш, Глик, Кивьор, Берешински – П. Франковски, Шимански, Белик, Зелински – Милик, Левандовски

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Франция – Польша от UA-Футбол

Большой соблазн поставить на сухую победу Франции – уж больно любит засушить игру Чеслав Михневич, ровно как и его коллега Дидье Дешам. Но у "ле бле" всего один матч без пропущенных из последних семи и ни одного на ЧМ. Лучше положиться на результативную форму Мбаппе. Ставка: Проход Франции + гол Мбаппе с коэффициентом в районе 2.16.