Магучих переиграла Левченко на престижном турнире в Германии

Две сильнейших украинки в секторе для прыжков в высоту выдали новый яркий раунд своего противостояния. Ярослава Магучих и Юлия Левченко в конкурентной битве разыграли золото международного турнира Springer-Meeting в Котбусе.

Магучих впервые использовала дополнительный прыжок на высоте 1,96 метра, в то время как у Левченко возникли большие проблемы с преодолением планки на высоте 1,94. Юлия на характере с последней попытки взяла и 1,96, но к тому времени Ярослава была уже недосягаемой.

На высоте 1,98 Магучих с третьей попытки перелетела планку, а Левченко завершила борьбу после трех неудачных прыжков.

Уже в статусе чемпионки Котбуса Ярослава Магучих была очень близка к обновлению рекорда Украины в помещении, но планка на высоте 2,02 в этот раз устояла.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Ярослава Магучих на турнире во Львове повторила рекорд Украины.