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Магучих выиграла международный турнир в Словакии

Легкая атлетика
(3 голосов)

Очередной успех высотниц на международной арене.

Магучих выиграла международный турнир в Словакии
Новина українською

Ярослава Магучих на словацком турнире Banskobystricka Latka в Банска-Бистрице в своей лучшей попытке взяла планку на высоте 1,96 метра и без проблем оформила четвертую победу в 2020 году.

Уже в статусе чемпионки соревнований Магучих трижды пыталась взять высоту 2,00 метра, но все прыжки были неудачными.

Вместе с Ярославой на подиум поднялись еще две украинки – Ирина Геращенко и Юлия Левченко. Обе украинки остановились на высоте 1,93 метра – Геращенко взяла планку с первой попытки, а Левченко только с третьей.

Также отметим украинский триумф на OrlenCup в Лодзе (Польша). Виктория Ратникова с новым личным рекордом (7,32 секунды) стала победительницей в забеге на 60 метров.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Ярослава Магучих стала лучшей легкоатлеткой года в Украине.

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В статье: Юлия Левченко Ирина Геращенко Ярослава Магучих
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