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Магучих и Кохан – легкоатлеты года в Украине

Легкая атлетика
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Федерация легкой атлетики страны назвала главных героев 2019 года.

Магучих и Кохан – легкоатлеты года в Украине
Новина українською

В женской номинации победительницей стала Ярослава Магучих (прыжки в высоту), которая в прошлом году завоевала серебро на чемпионате мира в Дохе, выиграла молодежный чемпионат Европы и стала самой молодой победительницей этапа Бриллиантовой лиги.

Среди мужчин ФЛАУ отметила метателя молота Михаила Кохана. Украинец на чемпионате мира занял пятое место, а также выиграл молодежный Кубок мира по метаниям и с юниорским рекордом континента завоевал золото на чемпионате Европы U-20.

Также Магучих и Кохан победили в номинации «Восходящая звезда», а тренер Ярославы Татьяна Степанова стала лучшей наставницей года.

В командной номинации ФЛАУ отметила женскую эстафету 4 по 400 метров. Екатерина Климюк, Татьяна Мельник, Ольга Ляховая, Анна Рыжикова на чемпионате мира заняли шестое место.

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В статье: легкая атлетика Ярослава Магучих Михаил Кохан
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