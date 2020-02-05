Магучих и Кохан – легкоатлеты года в Украине

В женской номинации победительницей стала Ярослава Магучих (прыжки в высоту), которая в прошлом году завоевала серебро на чемпионате мира в Дохе, выиграла молодежный чемпионат Европы и стала самой молодой победительницей этапа Бриллиантовой лиги.

Среди мужчин ФЛАУ отметила метателя молота Михаила Кохана. Украинец на чемпионате мира занял пятое место, а также выиграл молодежный Кубок мира по метаниям и с юниорским рекордом континента завоевал золото на чемпионате Европы U-20.

Также Магучих и Кохан победили в номинации «Восходящая звезда», а тренер Ярославы Татьяна Степанова стала лучшей наставницей года.

В командной номинации ФЛАУ отметила женскую эстафету 4 по 400 метров. Екатерина Климюк, Татьяна Мельник, Ольга Ляховая, Анна Рыжикова на чемпионате мира заняли шестое место.