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Магучих и Кохан – легкоатлеты года в Украине
Федерация легкой атлетики страны назвала главных героев 2019 года.
В женской номинации победительницей стала Ярослава Магучих (прыжки в высоту), которая в прошлом году завоевала серебро на чемпионате мира в Дохе, выиграла молодежный чемпионат Европы и стала самой молодой победительницей этапа Бриллиантовой лиги.
Среди мужчин ФЛАУ отметила метателя молота Михаила Кохана. Украинец на чемпионате мира занял пятое место, а также выиграл молодежный Кубок мира по метаниям и с юниорским рекордом континента завоевал золото на чемпионате Европы U-20.
Также Магучих и Кохан победили в номинации «Восходящая звезда», а тренер Ярославы Татьяна Степанова стала лучшей наставницей года.
В командной номинации ФЛАУ отметила женскую эстафету 4 по 400 метров. Екатерина Климюк, Татьяна Мельник, Ольга Ляховая, Анна Рыжикова на чемпионате мира заняли шестое место.