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Бех-Романчук выиграла турнир во Франции

Легкая атлетика
(8 голосов)

Украинка набрала фантастическую форму.

Бех-Романчук выиграла турнир во Франции
Новина українською

Вслед за победами на турнирах в Карлсруе, Торуне и Глазго Марина Бех-Романчук результативно съездила в Льеван (Франция).

Четвертую победу подряд на турнирах серии World Athletics Indoor Tour украинке принес прыжок на 6,90 метра. Бех-Романчук в борьбе за первое место обошла Эсе Бруме (6,82 м) и Анастасию Мирончик-Иванову (6,59 м).

Бех-Романчук досрочно выиграла общий зачет World Athletics Indoor Tour. Заключительный этап турнира состоится в Мадриде в ближайшую пятницу, 21 февраля.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Марина Бех-Романчук стала чемпионкой международного турнира в Глазго.

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В статье: легкая атлетика Марина Бех-Романчук
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