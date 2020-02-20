Бех-Романчук выиграла турнир во Франции

Вслед за победами на турнирах в Карлсруе, Торуне и Глазго Марина Бех-Романчук результативно съездила в Льеван (Франция).

Четвертую победу подряд на турнирах серии World Athletics Indoor Tour украинке принес прыжок на 6,90 метра. Бех-Романчук в борьбе за первое место обошла Эсе Бруме (6,82 м) и Анастасию Мирончик-Иванову (6,59 м).

Бех-Романчук досрочно выиграла общий зачет World Athletics Indoor Tour. Заключительный этап турнира состоится в Мадриде в ближайшую пятницу, 21 февраля.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Марина Бех-Романчук стала чемпионкой международного турнира в Глазго.