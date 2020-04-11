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Ярослава Магучих: В любой ситуации надо оставаться на позитиве

Легкая атлетика
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Украинка не падает духом

Ярослава Магучих: В любой ситуации надо оставаться на позитиве
UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, серебряный призер Чемпионата мира по прыжкам в высоту Ярослава Магячих проводит свой карантин на Пиренеях в Португалии. На своей официальной странице в Instagram она призвала своих сторонников не терять позитив в любые ситуации.

Ярослава Магучих: В любой ситуации надо оставаться на позитиве - изображение 1

Напомним, что ранее Юлия Левченко показала свой домашний мейк-ап.

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В статье: Ярослава Магучих карантин
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