Легкая атлетика
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Ярослава Магучих: В любой ситуации надо оставаться на позитиве
Украинка не падает духом
Украинская легкоатлетка, серебряный призер Чемпионата мира по прыжкам в высоту Ярослава Магячих проводит свой карантин на Пиренеях в Португалии. На своей официальной странице в Instagram она призвала своих сторонников не терять позитив в любые ситуации.
Напомним, что ранее Юлия Левченко показала свой домашний мейк-ап.
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