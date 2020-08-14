Украинка Ярослава Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой Лиги в Монако.

Ей покорилась высота в 1м 98 см. Она опередила свою соотечественницу Юлию Левченко лишь по количеству попыток, потратив на преодоление высоты 1,95 лишь одну попытку, тогда как Левченко взяла высоту лишь с третьего раза.

Стоит отметить, что высота в 2,01 не покорилась ни одной из спортсменок.