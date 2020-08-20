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19,19: 11 лет назад Болт установил мировой рекорд на 200-метровке. ВИДЕО

Легкая атлетика
(1 голосов)

Феноменальный забег.

19,19: 11 лет назад Болт установил мировой рекорд на 200-метровке. ВИДЕО
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20 августа 2009 года в финале чемпионата мира в Берлине у Усэйна Болт был только один соперник – его рекордное время годичной давности на Олимпийских играх в Пекине (19,30).

И Болт с легкостью выиграл эту дуэль, превзойдя свой же мировой рекорд на 0,11 секунды. Вот как это было:

Спустя два года Йохан Блэйк попытался превзойти мировой рекорд Болта, но в Брюсселе ямайцу не хватило 0,07 секунды (19,26).

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В статье: Усэйн Болт
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