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Бех-Романчук выиграла международный турнир в Польше

Легкая атлетика
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Украинка в блестящей форме.

Бех-Романчук выиграла международный турнир в Польше
Новина українською

Марина Бех-Романчук с результатом 6,78 м стала победительницей ORLEN Memoriał Janusza Kusocińskiego в Польше, сообщает официальный сайт Федерации легкой атлетики Украины.

Компанию украинке на подиуме составили Алина Ротару (6,67 м) из Румынии и представительница Венгрии Петра-Бита Фаркаш (6,42).

Бех-Романчук выступила на третьем официальном турнире за последнюю неделю. Ранее украинка стала второй на этапе World Athletics Continental Tour в Венгрии и победила на этапе Бриллиантовой лиги в Швеции.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Марина Бех-Романчук впервые в карьере стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги.

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В статье: легкая атлетика Марина Бех-Романчук
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