Бех-Романчук выиграла международный турнир в Польше

Марина Бех-Романчук с результатом 6,78 м стала победительницей ORLEN Memoriał Janusza Kusocińskiego в Польше, сообщает официальный сайт Федерации легкой атлетики Украины.

Компанию украинке на подиуме составили Алина Ротару (6,67 м) из Румынии и представительница Венгрии Петра-Бита Фаркаш (6,42).

Бех-Романчук выступила на третьем официальном турнире за последнюю неделю. Ранее украинка стала второй на этапе World Athletics Continental Tour в Венгрии и победила на этапе Бриллиантовой лиги в Швеции.