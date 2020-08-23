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Марина Бех-Романчук впервые в карьере выиграла этап Бриллиантовой лиги

Легкая атлетика
(2 голосов)

Украинки сегодня просто невероятные

Марина Бех-Романчук впервые в карьере выиграла этап Бриллиантовой лиги
UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук победила на втором этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме (Швеция).

Наша спортсменка прыгнула на 6,85 метров, что на два сантиметра больше чем у ее главной конкурентки, местной Хадди Саньи. Бронзовая награда у представительницы Колумбии Катерин Ибарген.

Напомним, что ранее Ярослава Магуичх победила в Стокгольме, а Юлия Левченко стала второй.

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В статье: Марина Бех-Романчук
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