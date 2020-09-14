Левченко и Магучих возглавят украинскую делегацию на этапе Бриллиантовой лиги в Риме

Пресс-служба Бриллиантовой лиги опубликовала состав участников этапа в Риме, который пройдет в ближайший четверг, 17-го сентября.

У женщин Украина будет представлена в двух дисциплинах. Юлия Левченко и Ярослава Магучих снова поведут борьбу за победу в секторе для прыжков в высоту, а Анна Рыжикова и Виктория Ткачук пробегут 400 метров с барьерами.

В мужской программе этапа шестого этапа Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту выступят Олег Дорощук и Андрей Проценко.

В текущем сезоне Бриллиантовой лиги Ярослава Магучих выиграла этапы в Монако и Стокгольме, а Марина Бех-Романчук стала лучшей в прыжках в высоту в столице Швеции.