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Левченко и Магучих возглавят украинскую делегацию на этапе Бриллиантовой лиги в Риме
В столице Италии выступят 6 украинцев
Пресс-служба Бриллиантовой лиги опубликовала состав участников этапа в Риме, который пройдет в ближайший четверг, 17-го сентября.
У женщин Украина будет представлена в двух дисциплинах. Юлия Левченко и Ярослава Магучих снова поведут борьбу за победу в секторе для прыжков в высоту, а Анна Рыжикова и Виктория Ткачук пробегут 400 метров с барьерами.
В мужской программе этапа шестого этапа Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту выступят Олег Дорощук и Андрей Проценко.
В текущем сезоне Бриллиантовой лиги Ярослава Магучих выиграла этапы в Монако и Стокгольме, а Марина Бех-Романчук стала лучшей в прыжках в высоту в столице Швеции.