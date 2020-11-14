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Марина Бех-Романчук демонстрирует невероятную форму в конце года. Фото и видео

Легкая атлетика
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Украинка невероятная

Марина Бех-Романчук демонстрирует невероятную форму в конце года. Фото и видео
UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира по прыжкам в длину, победительница этапов Бриллиантовой лиги Марина Бех-Романчук проводит тренировки в субботу. Соответствующие фото и видео она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Марина Бех-Романчук демонстрирует невероятную форму в конце года. Фото и видео - изображение 1

Напомним, что сегодня тренировку провел также Жан Беленюк.

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В статье: Марина Бех-Романчук
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