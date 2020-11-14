Марина Бех-Романчук демонстрирует невероятную форму в конце года. Фото и видео

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира по прыжкам в длину, победительница этапов Бриллиантовой лиги Марина Бех-Романчук проводит тренировки в субботу. Соответствующие фото и видео она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что сегодня тренировку провел также Жан Беленюк.