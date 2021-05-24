Скандал с Магучих и Саладухой. Чем запомнился этап Бриллиантовой лиги в Гейтсхеде

Первый этап сезона в Бриллиантовой лиге испортила классическая британская погода – накануне в Гейтсхеде было и прохладно, и ветрено, и сыро. Неудивительно, что в таких условиях мы так и не дождались ни одного более-менее серьезного результата, да и стоит отметить, что состав участников был далеко не самым звездным.

Как выступили украинцы?

Все внимание было приковано к сектору для прыжков в высоту, где Ярослава Магучих и Юлия Левченко должны были впервые в сезоне схлестнуться со звездной россиянкой Марией Ласицкене, но вместо увлекательной борьбы получилось сплошное разочарование.

Во-первых, Магучих не допустили к соревнованиям из-за нарушения санитарного протокола. Ярослава утром в день соревнований вместе с Ольгой Саладухой вышла на прогулку, проигнорировав требования организаторов Бриллиантовой лиги.

Во-вторых, никакой конкуренции между Левченко и Ласицкене не было – обе выступили гораздо ниже своих возможностей и не попали даже в топ-3. Левченко только с третьей попытки взяла планку на высоте 1,8, затем сходу преодолела 1,84, но дважды ошиблась на 1,88, а попытка прорваться на подиум на высоте 1,91 также оказалась неудачной.

Топ-3 события этапа

Дюплантис уступает американцу в прыжках с шестом

В Гейтсхеде не было более звездного состава, чем в секторе для прыжков с шестом у мужчин, где мировой рекордсмен Арманд Дюплантис неожиданно проиграл двукратному чемпиону мира Сэму Кендриксу. Дюплантис, который в прошлом году взлетел на 6,18, в Великобритании из-за сложных условий не смог перепрыгнуть даже 5,74. Кендрикс взял эту высоту со второй попытки и оставил звездного визави за спиной.

Домашний триумф Мьюр на 1500 метров

Четырехкратная чемпионка Европы и двукратная победительница Бриллиантовой лиги Лаура Мьюр порадовала родную публику уверенной победой в забеге на 1500 метров. Британка все сделала по классической схеме – мощный рывок за 300 метров до конца дистанции и финиш в гордом одиночестве. Конечно, оппозиция у Мьюр была слабенькой, но это проблемы кого угодно, только не победительницы забега.

Эшер-Смит побеждает в статусных разборках в спринте

Среди беговых дисциплин больше всего громких имен собралось в забеге на 100 метров. В Гейтсхед пожаловали двукратная олимпийская чемпионка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс, Мари-Джози Та Лу и Блессинг Окагбаре, а победа досталась местной любимице Дине Эшер-Смит, которая на последнем чемпионате мира в Дохе была второй на 100-метровке и взяла золото в забеге на 200 метров. Эшер-Смит выиграла квалификацию с результатом 11,45, а в финале пробежала еще быстрее.

Результаты мужской программы

200 м

1. Кеннет Беднарек (США) – 20,33

2. Аарон Браун (Канада) – 20,79

3. Андре де Грасс (Канада) – 20,85

1500 м

1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 3:36,27

2. Оливер Хоар (Австралия) – 3:36,58

3. Стюарт Максвейн (Австралия) – 3:37,32

3000 м с препятствиями

1. Хиллари Бор (США) – 8:30,20

2. Леонард Бетт (Кения) – 8:31,52

3. Джилали Бедрани (Франция) – 8:32,04

5000 м

1. Мохамед Катир (Испания) – 13:08,52

2. Николас Кимели (Кения) – 13:10,11

3. Майкл Кибет (Кения) – 13:20,52

Метание копья

1. Марцин Круковски (Польша) – 82,61 м

2. Кешорн Уолкотт (Тринидад и Тобаго) – 77,78

3. Ким Амб (Швеция) – 76,96

Прыжки в высоту

1. Сэм Кендрикс (США) – 5,74 м

2. Арманд Дюплантис (Швеция) – 5,55

3. Гарри Коппелл (Великобритания) – 5,45

Прыжки в длину

1. Филиппо Рандаццо (Италия) – 8,11 м

2. Эусебио Касерес (Испания) – 8,04

3. Таджей Гейл (Ямайка) – 8,00

Результаты женской программы

100 м

1. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 11,35

2. Ша’Кэрри Ричардсон (США) – 11,44

3. Мари-Джози Та Лу (Кот-Д’Ивуар) – 11,48

400 м

1. Кенделл Элис (США) – 51,86

2. Стефани Энн Макферсон (Ямайка) – 51,96

3. Лейке Клавер (Нидерланды) – 52,03

1500 м

1. Лаура Мьюр (Великобритания) – 4:03,73

2. Рабабе Арафи (Марокко) – 4:07,73

3. Кэти Сноуден (Великобритания) – 4:08,92

100 м с барьерами

1. Синтия Сембер (Великобритания) – 13,28

2. Лука Козак (Венгрия) – 13,37

3. Люминоса Боглиоло (Италия) – 13,45

400 м с барьерами

1. Сара Петерсен (Дания) – 56,32

2. Джессика Тернер (Великобритания) – 56,56

3. Джейнив Расселл (Ямайка) – 57,16

Тройной прыжок

1. Шаньека Риккетс (Ямайка) – 14,40 м

2. Патрисия Мамона (Португалия) – 14,37

3. Наоми Огбета (Великобритания) – 14,29

Толкание ядра

1. Ориол Донгмо (Португалия) – 19,08 м

2. Данниэль Томас-Додд (Ямайка) – 18,46

3. Мэгги Юэн (Великобритания) – 18,54

Прыжки в высоту

1. Камила Личвинко (Польша) – 1,91 м

2. Эмили Бортвик (Великобритания) – 1,91

3. Морган Лейк (Великобритания) – 1,88

…

9. Юлия Левченко (Украина) – 1,84

Полные результаты этапа Бриллиантовой лиги в Гейтсхеде

Топ-моменты этапа Бриллиантовой лиги в Гейтсхеде