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Скандал с Магучих и Саладухой. Чем запомнился этап Бриллиантовой лиги в Гейтсхеде
Начало сезона получилось скомканным
Первый этап сезона в Бриллиантовой лиге испортила классическая британская погода – накануне в Гейтсхеде было и прохладно, и ветрено, и сыро. Неудивительно, что в таких условиях мы так и не дождались ни одного более-менее серьезного результата, да и стоит отметить, что состав участников был далеко не самым звездным.
Все внимание было приковано к сектору для прыжков в высоту, где Ярослава Магучих и Юлия Левченко должны были впервые в сезоне схлестнуться со звездной россиянкой Марией Ласицкене, но вместо увлекательной борьбы получилось сплошное разочарование.
Во-первых, Магучих не допустили к соревнованиям из-за нарушения санитарного протокола. Ярослава утром в день соревнований вместе с Ольгой Саладухой вышла на прогулку, проигнорировав требования организаторов Бриллиантовой лиги.
Во-вторых, никакой конкуренции между Левченко и Ласицкене не было – обе выступили гораздо ниже своих возможностей и не попали даже в топ-3. Левченко только с третьей попытки взяла планку на высоте 1,8, затем сходу преодолела 1,84, но дважды ошиблась на 1,88, а попытка прорваться на подиум на высоте 1,91 также оказалась неудачной.
Дюплантис уступает американцу в прыжках с шестом
В Гейтсхеде не было более звездного состава, чем в секторе для прыжков с шестом у мужчин, где мировой рекордсмен Арманд Дюплантис неожиданно проиграл двукратному чемпиону мира Сэму Кендриксу. Дюплантис, который в прошлом году взлетел на 6,18, в Великобритании из-за сложных условий не смог перепрыгнуть даже 5,74. Кендрикс взял эту высоту со второй попытки и оставил звездного визави за спиной.
Домашний триумф Мьюр на 1500 метров
Четырехкратная чемпионка Европы и двукратная победительница Бриллиантовой лиги Лаура Мьюр порадовала родную публику уверенной победой в забеге на 1500 метров. Британка все сделала по классической схеме – мощный рывок за 300 метров до конца дистанции и финиш в гордом одиночестве. Конечно, оппозиция у Мьюр была слабенькой, но это проблемы кого угодно, только не победительницы забега.
Эшер-Смит побеждает в статусных разборках в спринте
Среди беговых дисциплин больше всего громких имен собралось в забеге на 100 метров. В Гейтсхед пожаловали двукратная олимпийская чемпионка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс, Мари-Джози Та Лу и Блессинг Окагбаре, а победа досталась местной любимице Дине Эшер-Смит, которая на последнем чемпионате мира в Дохе была второй на 100-метровке и взяла золото в забеге на 200 метров. Эшер-Смит выиграла квалификацию с результатом 11,45, а в финале пробежала еще быстрее.
Результаты мужской программы
200 м
1. Кеннет Беднарек (США) – 20,33
2. Аарон Браун (Канада) – 20,79
3. Андре де Грасс (Канада) – 20,85
1500 м
1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) – 3:36,27
2. Оливер Хоар (Австралия) – 3:36,58
3. Стюарт Максвейн (Австралия) – 3:37,32
3000 м с препятствиями
1. Хиллари Бор (США) – 8:30,20
2. Леонард Бетт (Кения) – 8:31,52
3. Джилали Бедрани (Франция) – 8:32,04
5000 м
1. Мохамед Катир (Испания) – 13:08,52
2. Николас Кимели (Кения) – 13:10,11
3. Майкл Кибет (Кения) – 13:20,52
Метание копья
1. Марцин Круковски (Польша) – 82,61 м
2. Кешорн Уолкотт (Тринидад и Тобаго) – 77,78
3. Ким Амб (Швеция) – 76,96
Прыжки в высоту
1. Сэм Кендрикс (США) – 5,74 м
2. Арманд Дюплантис (Швеция) – 5,55
3. Гарри Коппелл (Великобритания) – 5,45
Прыжки в длину
1. Филиппо Рандаццо (Италия) – 8,11 м
2. Эусебио Касерес (Испания) – 8,04
3. Таджей Гейл (Ямайка) – 8,00
Результаты женской программы
100 м
1. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 11,35
2. Ша’Кэрри Ричардсон (США) – 11,44
3. Мари-Джози Та Лу (Кот-Д’Ивуар) – 11,48
400 м
1. Кенделл Элис (США) – 51,86
2. Стефани Энн Макферсон (Ямайка) – 51,96
3. Лейке Клавер (Нидерланды) – 52,03
1500 м
1. Лаура Мьюр (Великобритания) – 4:03,73
2. Рабабе Арафи (Марокко) – 4:07,73
3. Кэти Сноуден (Великобритания) – 4:08,92
100 м с барьерами
1. Синтия Сембер (Великобритания) – 13,28
2. Лука Козак (Венгрия) – 13,37
3. Люминоса Боглиоло (Италия) – 13,45
400 м с барьерами
1. Сара Петерсен (Дания) – 56,32
2. Джессика Тернер (Великобритания) – 56,56
3. Джейнив Расселл (Ямайка) – 57,16
Тройной прыжок
1. Шаньека Риккетс (Ямайка) – 14,40 м
2. Патрисия Мамона (Португалия) – 14,37
3. Наоми Огбета (Великобритания) – 14,29
Толкание ядра
1. Ориол Донгмо (Португалия) – 19,08 м
2. Данниэль Томас-Додд (Ямайка) – 18,46
3. Мэгги Юэн (Великобритания) – 18,54
Прыжки в высоту
1. Камила Личвинко (Польша) – 1,91 м
2. Эмили Бортвик (Великобритания) – 1,91
3. Морган Лейк (Великобритания) – 1,88
…
9. Юлия Левченко (Украина) – 1,84
Полные результаты этапа Бриллиантовой лиги в Гейтсхеде
Топ-моменты этапа Бриллиантовой лиги в Гейтсхеде
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